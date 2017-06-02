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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ruПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705156127

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0033084/ГАвиа

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2017 11:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    33084_Увед._о_внес._изм._в_извещ.doc

    Изменения в извещении

    Докуметация 33084 СМСП - изм.zip

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Юридический адрес

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    Почтовый адрес

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Контактный телефон

    +7 495 719-15-38

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    murashkin.ai@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашкин Александр Игоревич

    Место рассмотрения предложений

    https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156127Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705156127Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Подведение итогов не позднее

    19.06.2017 23:5919.06.2017 23:5919.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156127Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.06.201719.06.2017 23:5919.06.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156127Подведение итогов не позднее Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"https://etpgaz.gazprombank.ru www.zakupki.gazprom.ru

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров для аэропорта Ямбург для нужд Ямбургского филиала ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Начальная цена

    435 728,36

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
    Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА

    Адрес местонахождения

    108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,

    108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рамка для сертификатов 21×30см (алюминий)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Рекламная самоклеющаяся пленка матовая ORAKAL641 цветная шир. 1.26м."

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Рекламная самоклеющаяся пленка глянцевая ORAKAL641 цветная шир. 1,26м."

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Клейкая лента упаковочная 50мм х 66м, 50мкм прозрачная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Клейкая лента Канцелярская 15x33"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Ручка шариковая Attache Slim"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Папка с арочн.мех.70мм серая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 8"

    "Папка с арочн.мех. 50мм серая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Папка адресная, жесткая"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Папка уголок полиэтиленовая цветная, прозрачная."

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Папка на 2-х кольцах пласт. 17/32мм А4 синяя"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Папка конверт синий"

    Кол-во: 300

    "Позиция 13"

    "Папка скоросшиватель 220г/м2 немел."

    Кол-во: 300

    "Позиция 14"

    "Ножницы с прорезиненными ручками, 210мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Маркер перманентный, черный, 1,5-3 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Конверт Белый С6стрип 162x229 80г , 100 шт, в упаковке"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Конверт Белый С4стрип 229x324 90г, 50шт в упаковке"

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Бух книги учёта 96л в клетку, обложка картонная 30шт/уп."

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Книга регистрации документов (А4, 96 листов)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Обложки для переплета картонные белые, кожа, А4, (100 шт/уп)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 21"

    "Папка файл-вкладыш А4, 50мкм, 50шт./уп"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Папка файл-вкладыш А4, 40мкм, 100шт/уп"

    Кол-во: 100

    "Позиция 23"

    "Карандаш чернографитный с ластиком"

    Кол-во: 100

    "Позиция 24"

    "Клейкие закладки пласт, 5 цветов по 20л. 12ммх45мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Бумага рулонная для принтера без перфорации 210мм*12мм*30м(24 шт/упак)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Бумага для офисной техники (А3 80г.146%С1Е) пачка 500л."

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Бумага для офисной техники (А4 180г,146%С1Е) пачка 500л."

    Кол-во: 850

    "Позиция 28"

    "Календарь А3 трехблочный на 2018 год"

    Кол-во: 40

    "Позиция 29"

    "Календарь перекидной на 2018 год"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Корректирующая жидкость на быстросохн. Основе 20 мл КОМУС"

    Кол-во: 32

    "Позиция 31"

    "Ручка шариковая синяя 0,5 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 32"

    "Ручка гелевая синяя 0,5 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 33"

    "Стержень гелевый 139 мм, синий, 0,5 мм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 34"

    "Стержень шариковый синий 1,0"

    Кол-во: 150

    "Позиция 35"

    "Стержень шариковый синий 0,5"

    Кол-во: 150

    "Позиция 36"

    "Скрепки 28мм. металл цветные"

    Кол-во: 80

    "Позиция 37"

    "Скобы к степлеру №10"

    Кол-во: 50

    "Позиция 38"

    "Скобы для степлера 24/6"

    Кол-во: 30

    "Позиция 39"

    "Подушка штемпельная смен. Фиолет."

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Кнопки силовые"

    Кол-во: 50

    "Позиция 41"

    "Клейкие закладки пластик 5цв./20л"

    Кол-во: 50

    "Позиция 42"

    "Клей ПВА, 85 гр"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Клей карандаш 40гр"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "зажим д\бум.51мм металл 12шт\уп"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "зажим д\бум.25мм металл 12шт\уп"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "зажим д\бум. 41мм металл 12шт\уп"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "зажим д\бум. 32мм металл 12шт\уп"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Пружины для переплета пластиковые ProMEGA Office 6мм синие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Пружины для переплета пластиковые ProMEGA Office 8мм синие"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Подвесная папка A4 для картотечных шкафов (25шт./уп.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Плакаты по ОТ и ПБ (противопожарный, вводный, первичный инструктажи, оказание первой мед. помощи и т.д)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 52"

    "Плакаты по ОТ и ПБ (пожарная безопасность, техника безопасности)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 53"

    "Папка файловая на 40 файлов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 54"

    "Папка файловая на 20 файлов"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом пластиковая А4 синяя (0.6 мм, до 150 листов)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 56"

    "Пакеты для горячего ламинирования А5, толщина 150 мкм, размер 154х216, 100 шт./упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Пакеты для горячего ламинирования А4, толщина 150 мкм, размер 216х303, 100 шт./упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Степлер (№10)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 59"

    "Корректирующая лента"

    Кол-во: 31

    "Позиция 60"

    "Пауч для ламинирования трехслойный, размер 75х52 мм., плотность: 80 г/кв. м., 100шт./уп."

    Кол-во: 10

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    264 600 003
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    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
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