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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705156009
Уникальный номер закупки
17/2.1/0035498/Гохрана
Наименование закупки
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ОО ЧОП "Газпром охрана" в 2017-2020 гг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
Почтовый адрес
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Контактный телефон
+7 495 719-54-02
Факс
+7 495 817-75-65
Адрес электронной почты
ib@okhrana.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Кирилл Николаевич
Место рассмотрения предложений
142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Закупки и тендеры Услуги консультативные, связанные с компьютерной техникой Эта группировка не включает: - услуги, осуществляемые по договору, согласно которому консультативные услуги связаны с проектированием и разработкой решения в области информационных технологий (web-сайта, базы данных, конкретного приложения, сети и т.д.), см. услуги по проектированию и разработке соответствующей информационной технологии в группировке 62.01.1; - консультирование по вопросам, связанным со стратегией бизнеса, например консультирование по разработке стратегии электронной торговли, см. 70.22.11
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ОО ЧОП "Газпром охрана" в 2017-2019 гг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 10:00 GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705156009Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ОО ЧОП "Газпром охрана" в 2017-2019 гг142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705156009Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ОО ЧОП "Газпром охрана" в 2017-2019 гг142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 15:0023.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156009Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ОО ЧОП "Газпром охрана" в 2017-2019 гг142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705156009Подведение итогов не позднее Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ОО ЧОП "Газпром охрана" в 2017-2019 гг142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, д.101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант" для нужд ОО ЧОП "Газпром охрана" в 2017-2019 гг
Начальная цена
1 240 768,91
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО ЧОП "Газпром охрана"
Все закупки и тендеры ООО ЧОП "Газпром охрана"
Адрес местонахождения
119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 корп 1
117997, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
58.29.50.000
62.02
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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