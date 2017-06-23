www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705154678
Уникальный номер закупки
17/2.1/0033835/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Услуги по разработке и изготовлению плакатов по обеспечению охраны труда при осуществлении технологических процессов на объектах магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 07:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-59
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
S.Semenskay@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семенская Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г.Екатеринбург. ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по разработке и изготовлению плакатов по обеспечению охраны труда при осуществлении технологических процессов на объектах магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 08:00 GMT +323.06.2017 08:0023.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705154678Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по разработке и изготовлению плакатов по обеспечению охраны труда при осуществлении технологических процессов на объектах магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург. ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 08:0023.06.2017 08:0023.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705154678Дата и время вскрытия заявок Услуги по разработке и изготовлению плакатов по обеспечению охраны труда при осуществлении технологических процессов на объектах магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург. ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Подведение итогов не позднее
11.07.2017 22:0011.07.2017 22:0011.07.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705154678Подведение итогов не позднее Услуги по разработке и изготовлению плакатов по обеспечению охраны труда при осуществлении технологических процессов на объектах магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург. ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.07.201711.07.2017 22:0011.07.2017 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705154678Подведение итогов не позднее Услуги по разработке и изготовлению плакатов по обеспечению охраны труда при осуществлении технологических процессов на объектах магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г.Екатеринбург. ул.Свердлова, 7, зал заседаний, 10 этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разработке и изготовлению плакатов по обеспечению охраны труда при осуществлении технологических процессов на объектах магистральных газопроводов для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
590 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
58.19.19.190
96.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.