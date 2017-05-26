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Номер извещения
31705153907
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031302/ТГТомск
Наименование закупки
Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0031302/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 18:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Sitnikova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ситникова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
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Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153907Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153907Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153907Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153907Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"
Начальная цена
25 760 262,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
28.23.26.000
46.51.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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