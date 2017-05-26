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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0031302/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017)

    Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0031302/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153907Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705153907

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031302/ТГТомск

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники для нужд ООО «Газпром трансгаз Томск» (№ 0001/17/2.2/0031302/ТГТомск/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 18:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    31302 для участника.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-87

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    E.Sitnikova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ситникова Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153907Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153907Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153907Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153907Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"196143, г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д.2, литер А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов и запчастей для оргтехники на 2017 год для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    25 760 262,58

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Классификатор ОКПД2

    28.23.26.000

    Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов

    Классификатор ОКВЭД2

    46.51.1

    Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Чернила Epson C13T67314A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Чернила Epson C13T67324A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Чернила Epson C13T67334A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Чернила Epson C13T67344A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Чернила Epson C13T67354A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Чернила Epson C13T67364A"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "печка (фьюзер) OKI-43853103 Fuser Unit"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Барабан передачи изображений голубой, 35K CB385A, CM6030F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Барабан передачи изображений жёлтый, 35K CB386A, CM6030F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Барабан передачи изображений CB384A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, чёрный, (35К)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Барабан передачи изображений CB385A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, голубой, (35К)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Барабан передачи изображений CB386A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, жёлтый, (35К)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Барабан передачи изображений CB387A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, пурпурный, (35К)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Барабан передачи изображений пурпурный, 35K CB387A, CM6030F"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Барабан передачи изображений, чёрный, 35K CB384A, CM6030F"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Блок переноса изображения Konica-Minolta A161R71300 Transfer Unit"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Блок термозакрепления Xerox 604K62220"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Бокс для сбора тонера XEROX 008R13061"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Бункер отходов Konica-Minolta A4NNWY1 Waste Toner Box"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Девелопер Sharp MX31GVBA"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Девелопер Sharp MX31GVSA"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Емкость для отработанных чернил Epson Stylus Photo 9890 C12C890191"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Картридж (совместимый) HP LazerJet P3015 (CE255XC)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "Картридж (совместимый) HP LaserJet Pro MFP M426fdn ( CF226X)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Картридж 006R01278 original (8000 коп.) для Xerox WC 4118"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Картридж Cactus CS-C9370"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Картридж Cactus CS-C9370"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Картридж Cactus CS-C9371"

    Кол-во: 6

    "Позиция 29"

    "Картридж Cactus CS-C9371"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Картридж Cactus CS-C9371"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Картридж Cactus CS-C9372"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Картридж Cactus CS-C9372"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Картридж Cactus CS-C9372"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Картридж Cactus CS-C9372"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Картридж Cactus CS-C9373"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Картридж Cactus CS-C9373"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Картридж Cactus CS-C9373"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Картридж Cactus CS-C9373"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Картридж Cactus CS-C9374"

    Кол-во: 6

    "Позиция 40"

    "Картридж Cactus CS-C9374"

    Кол-во: 3

    "Позиция 41"

    "Картридж Cactus CS-C9374"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Картридж Cactus CS-C9403"

    Кол-во: 6

    "Позиция 43"

    "Картридж Cactus CS-C9403"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Картридж CACTUS CS-CD972 , голубой (аналог HP 920XL CD972AE)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Картридж CACTUS CS-CD973 , пурпурный (аналог HP 920XL CD973AE)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Картридж CACTUS CS-CD973 , пурпурный (аналог HP 920XL CD973AE)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Картридж CACTUS CS-CD974 , желтый (аналог HP 920XL CD974AE)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Картридж CACTUS CS-CD974 , желтый (аналог HP 920XL CD974AE)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Картридж CACTUS CS-CD975 , черный (аналог HP 920XL CD975AE)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Картридж CACTUS CS-CD975 , черный (аналог HP 920XL CD975AE)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Картридж Cactus CS-EXV3 черный для Canon iR-2200/2800/3300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Картридж Cactus CS-PH6000BK, для Xerox Phaser 6010, черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 53"

    "Картридж Cactus CS-PH6000C, для Xerox Phaser 6010, голубой, 1К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Картридж Cactus CS-PH6000M, для Xerox Phaser 6010, пурпурный, 1К"

    Кол-во: 3

    "Позиция 55"

    "Картридж Cactus CS-PH6000Y, для Xerox Phaser 6010,"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Картридж Cactus CS-Q5945A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Картридж Cactus CS-WC3325"

    Кол-во: 15

    "Позиция 58"

    "Картридж CB381A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, голубой, (21К)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 59"

    "Картридж CB381A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, голубой, (21К)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 60"

    "Картридж CB382A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, жёлтый, (21К)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "Картридж CB382A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, жёлтый, (21К)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Картридж CB383A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, пурпурный, (21К)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 63"

    "Картридж CB383A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, пурпурный, (21К)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 64"

    "Картридж CB390A, для HP Color LaserJet CM6030F MFP, чёрный, (21К)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Картридж HP B3P14A№ 727 пурпурный для Designjet T920"

    Кол-во: 24

    "Позиция 66"

    "Картридж HP B3P19A №727 голубой для HP Designjet T920"

    Кол-во: 24

    "Позиция 67"

    "Картридж HP B3P21A №727 желтый для HP DesignJet T920"

    Кол-во: 18

    "Позиция 68"

    "Картридж HP B3P23A №727черный для HP Designjet T920"

    Кол-во: 18

    "Позиция 69"

    "Картридж HP B3P24A HP 727 с серыми чернилами для HP Designjet T920"

    Кол-во: 24

    "Позиция 70"

    "Картридж с тонером HP 122A черный (Q3960A) для лазерных принтеров LJ 2550/2820/2830/2840"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Картридж HP 504X (CE250X)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Картридж HP 504X (CE251A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Картридж HP 504X (CE252A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Картридж HP 504X (CE253A)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Картридж HP 650A (CE270A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Картридж HP 650A (CE271A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Картридж HP 650A (CE272A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Картридж HP 650A (CE273A)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Картридж HP 70A (Q7570A)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Картридж HP 80 (C4847A)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Картридж HP B3P22A"

    Кол-во: 15

    "Позиция 82"

    "Картридж HP C4846A, голубой, 350 мл, для HP DesignJet 1050c plus"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Картридж HP C4848A, желтый, 350 мл, для HP DesignJet 1050c plus"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Картридж HP C4871A, черный, 350 мл, для HP DesignJet 1050c plus"

    Кол-во: 4

    "Позиция 85"

    "Картридж HP C9730A 13000 стр. черный HP CLJ 5500/5550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Картридж HP C9730A 13000 стр. черный HP CLJ 5500/5550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Картридж HP C9731A 12000 стр. голубой HP CLJ 5500/5550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Картридж HP C9732A 12000 стр. желтый HP CLJ 5500/5550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Картридж HP C9732A 12000 стр. желтый HP CLJ 5500/5550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 90"

    "Картридж HP C9733A 12000 стр. пурпурный HP CLJ 5500/5550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Картридж HP C9733A 12000 стр. пурпурный HP CLJ 5500/5550"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Картридж HP CE260A BLACK"

    Кол-во: 2

    "Позиция 93"

    "Картридж HP CE261A Cyan"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "Картридж hp CE262A Yellow"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Картридж hp CE263A Magenta"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "Картридж HP Q2613X для HP LJ 1300 series экономичный 4000 страниц"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Картридж Kyocera ТК-590Y желтый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Картридж Kyocera ТК-590К черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "Картридж Kyocera ТК-590М пурпурный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Картридж Kyocera ТК-590С синий"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Картридж MLT-D104S, для Samsung ML1860, (1,5K)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 102"

    "картридж OKI-09004078 черный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "картридж OKI-43865721"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "картридж OKI-43865722 пурпурный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "картридж OKI-43865723 голубой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 106"

    "картридж OKI-43865724 черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Картридж ProfiLine (106R02233) cyan для Xerox Phaser WC 6600/6605 совместимый, 6000 стр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Картридж ProfiLine (106R02233) cyan для Xerox Phaser WC 6600/6605 совместимый, 6000 стр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Картридж ProfiLine (106R02234) magenta для Xerox Phaser WC 6600/6605 совместимый, 6000 стр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Картридж ProfiLine (106R02235) yellow для Xerox Phaser WC 6600/6605 совместимый, 6000 стр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Картридж ProfiLine (106R02235) yellow для Xerox Phaser WC 6600/6605 совместимый, 6000 стр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Картридж ProfiLine (106R02236) black для Xerox Phaser WC 6600/6605 совместимый, 6000 стр."

    Кол-во: 1

    "Позиция 113"

    "Картридж ProfiLine (106R02236) black для Xerox Phaser WC 6600/6605 совместимый, 6000 стр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Картридж Xerox 006R01160"

    Кол-во: 4

    "Позиция 115"

    "Картридж Xerox 006R01160"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "картридж XEROX 006R01399 черный для WorkCentre 7425/7428/7435"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Картридж Xerox 006R01400 желтый для WorkCentre 7425/7428/7435"

    Кол-во: 3

    "Позиция 118"

    "Картридж Xerox 006R01401 пурпурный для WorkCentre WC 7425/7428/7435"

    Кол-во: 3

    "Позиция 119"

    "Картридж Xerox 106R01601"

    Кол-во: 3

    "Позиция 120"

    "Картридж Xerox 106R01602"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Картридж Xerox 106R01603"

    Кол-во: 3

    "Позиция 122"

    "Картридж Xerox 106R01604"

    Кол-во: 3

    "Позиция 123"

    "Картридж для Kyocera KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050"

    Кол-во: 10

    "Позиция 124"

    "Картридж TC-X120 T2 для Xerox WorkCentre PE120/120i (5000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "Картридж TC-X3250 T2 для Xerox Phaser 3250 (5000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 126"

    "Картридж TC-X3100 T2 для Xerox Phaser 3100MFP (6000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Картридж TC-X3300 T2 для Xerox Phaser 3300 MFP (8000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 11

    "Позиция 128"

    "Картридж TC-X3210 T2 для Xerox WorkCentre 3210/3220 (4100 стр.) с чипом"

    Кол-во: 18

    "Позиция 129"

    "Картридж TC-X3550 T2 для Xerox WorkCentre 3550 (11000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Картридж TC-X3550 T2 для Xerox WorkCentre 3550 (11000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 131"

    "Картридж TC-X3550 T2 для Xerox WorkCentre 3550 (11000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "Картридж TC-X3550 T2 для Xerox WorkCentre 3550 (11000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 16

    "Позиция 133"

    "Картридж TC-X3550 T2 для Xerox WorkCentre 3550 (11000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 50

    "Позиция 134"

    "Картридж TC-X3010 T2 для Xerox Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045B/3045NI (2300 стр.) с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 135"

    "Картридж TC-X3010 T2 для Xerox Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045B/3045NI (2300 стр.) с чипом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "Картридж TC-X3010 T2 для Xerox Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045B/3045NI (2300 стр.) с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 137"

    "Картридж TC-X3010 T2 для Xerox Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045B/3045NI (2300 стр.) с чипом"

    Кол-во: 51

    "Позиция 138"

    "Картридж TC-X3010 T2 для Xerox Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045B/3045NI (2300 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 139"

    "Картридж TC-X3010 T2 для Xerox Phaser 3010/3040/WorkCentre 3045B/3045NI (2300 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Картридж TC-X3140 T2 для Xerox Phaser 3140/3155/3160 (2500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 141"

    "Картридж TC-H92A T2 для HP LaserJet 1100/3200/Canon LBP810/1110/1120 Cartridge EP-22 (2500 стр.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Картридж TC-H29X T2 для HP LaserJet 5000/5000n/5000gn/5100/5100tn/5100dtn (10000 стр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Картридж TC-H29X T2 для HP LaserJet 5000/5000n/5000gn/5100/5100tn/5100dtn (10000 стр.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 144"

    "Картридж TC-H29X T2 для HP LaserJet 5000/5000n/5000gn/5100/5100tn/5100dtn (10000 стр.)"

    Кол-во: 9

    "Позиция 145"

    "Картридж TC-H29X T2 для HP LaserJet 5000/5000n/5000gn/5100/5100tn/5100dtn (10000 стр.)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 146"

    "Картридж TC-H15XU T2 для HP LJ 1150/1200/1300/Canon LBP1210 (4000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 147"

    "Картридж TC-H15XU T2 для HP LJ 1150/1200/1300/Canon LBP1210 (4000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Картридж TC-H15XU T2 для HP LJ 1150/1200/1300/Canon LBP1210 (4000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 7

    "Позиция 149"

    "Картридж TC-H9730R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (13000 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 150"

    "Картридж TC-H9730R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (13000 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Картридж TC-H9730R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (13000 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Картридж TC-H9730R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (13000 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 153"

    "Картридж TC-H9730R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (13000 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 154"

    "Картридж TC-H9730R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (13000 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 25

    "Позиция 155"

    "Картридж TC-H9731R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Картридж TC-H9731R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 157"

    "Картридж TC-H9731R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Картридж TC-H9731R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 24

    "Позиция 159"

    "Картридж TC-H9731R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Картридж TC-H9732R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Картридж TC-H9733R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Картридж TC-H9733R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Картридж TC-H9733R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "Картридж TC-H9732R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 22

    "Позиция 165"

    "Картридж TC-H9732R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "Картридж TC-H9732R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 167"

    "Картридж TC-H9732R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 168"

    "Картридж TC-H9733R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 22

    "Позиция 169"

    "Картридж TC-H35A T2 для HP LaserJet P1005/P1006/Canon Cartrige 712 (1500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 170"

    "Картридж TC-H36A T2 для HP LaserJet P1505/P1505n/M1120/M1522n/Canon Cartrige 713 (2000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 13

    "Позиция 171"

    "Картридж TC-H36A T2 для HP LaserJet P1505/P1505n/M1120/M1522n/Canon Cartrige 713 (2000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 172"

    "Картридж TC-H36A T2 для HP LaserJet P1505/P1505n/M1120/M1522n/Canon Cartrige 713 (2000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 41

    "Позиция 173"

    "Картридж TC-H36A T2 для HP LaserJet P1505/P1505n/M1120/M1522n/Canon Cartrige 713 (2000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 174"

    "Картридж TC-H36A T2 для HP LaserJet P1505/P1505n/M1120/M1522n/Canon Cartrige 713 (2000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "Картридж TC-H540 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716Bk (2200 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Картридж TC-H540 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716Bk (2200 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 177"

    "Картридж TC-H540 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716Bk (2200 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 178"

    "Картридж TC-H541 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716C (1400 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 179"

    "Картридж TC-H541 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716C (1400 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "Картридж TC-H542 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716Y (1400 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "Картридж TC-H543 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716M (1400 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 182"

    "Картридж TC-H543 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716M (1400 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 183"

    "Картридж TC-H543 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716M (1400 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 184"

    "Картридж TC-H64A T2 для HP LaserJet P4014/4015n/4515n (10000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 185"

    "Картридж TC-H64A T2 для HP LaserJet P4014/4015n/4515n (10000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 27

    "Позиция 186"

    "Картридж TC-H64A T2 для HP LaserJet P4014/4015n/4515n (10000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Картридж TC-H64A T2 для HP LaserJet P4014/4015n/4515n (10000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 9

    "Позиция 188"

    "Картридж TC-H64A T2 для HP LaserJet P4014/4015n/4515n (10000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 189"

    "Картридж TC-H64X T2 для HP LaserJet P4015n/4515n (24000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 190"

    "Картридж TC-H64X T2 для HP LaserJet P4015n/4515n (24000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Картридж TC-H530 T2 для HP Color LaserJet CP2025/CM2320n/Canon 718Bk (3500 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Картридж TC-H531 T2 для HP Color LaserJet CP2025/CM2320n/Canon 718C (2800 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 193"

    "Картридж TC-H531 T2 для HP Color LaserJet CP2025/CM2320n/Canon 718C (2800 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 194"

    "Картридж TC-H532 T2 для HP Color LaserJet CP2025/CM2320n/Canon 718Y (2800 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 195"

    "Картридж TC-H532 T2 для HP Color LaserJet CP2025/CM2320n/Canon 718Y (2800 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Картридж TC-H533 T2 для HP Color LaserJet CP2025/CM2320n/Canon 718M (2800 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 197"

    "Картридж TC-H533 T2 для HP Color LaserJet CP2025/CM2320n/Canon 718M (2800 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 198"

    "Картридж TC-H250X T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (10 500 стр.) черный, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 199"

    "Картридж TC-H251 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) голубой, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "Картридж TC-H251 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) голубой, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "Картридж TC-H251 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) голубой, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 202"

    "Картридж TC-H251 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) голубой, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 203"

    "Картридж TC-H252 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) желтый, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Картридж TC-H252 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) желтый, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 205"

    "Картридж TC-H252 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) желтый, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Картридж TC-H253 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) пурпурный, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 207"

    "Тонер-картридж006R01046 Xerox WorkCentre 5632/5638 ,В упаковке - 2 тубы с тонером. Ресурс одного ,В упаковке - 2 тубы с тонером. Ресурс одного картриджа- до 28000 стр. A4 при 5% заполнении."

    Кол-во: 3

    "Позиция 208"

    "Узел запекания НР С9736А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Узел очистки ленты переноса Xerox 001R00613"

    Кол-во: 2

    "Позиция 210"

    "Узел очистки ремня Xerox 001R00593"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "Узел очистки ремня Xerox 042K92446"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Узел термозакрепления Konica-Minolta A161R71922 Fusing Unit"

    Кол-во: 4

    "Позиция 213"

    "Узел термозакрепления Xerox 008R13045"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "Комплект фильтров, 100K MX-310FL, Sharp MX3100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Фотобарабан ProfiLine 013R00589"

    Кол-во: 14

    "Позиция 216"

    "Фотобарабан ProfiLine 013R00589"

    Кол-во: 5

    "Позиция 217"

    "Фотобарабан ProfiLine 013R00591"

    Кол-во: 2

    "Позиция 218"

    "Фотобарабан ProfiLine 006R00647"

    Кол-во: 54

    "Позиция 219"

    "Фотобарабан ProfiLine 006R00662"

    Кол-во: 8

    "Позиция 220"

    "Фотобарабан ProfiLine 006R00662"

    Кол-во: 50

    "Позиция 221"

    "Фьюзерный модуль (печка) Xerox WC 5222/5225/5230 (126K24993)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Фоторецепторный барабан Xerox 013R00591"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Фоторецепторный барабан Xerox 013R00591"

    Кол-во: 3

    "Позиция 224"

    "Фотобарабан DC-P412 T2 для Panasonic KX-MB1900RU/2000RU/2020Ru/2030RU/2051RU/2061RU (6000стр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Фотобарабан Драм юнит Sharp MX-31GUSA для Sharp MX2301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Фотобарабан Xerox 101R00432"

    Кол-во: 10

    "Позиция 227"

    "Фотобарабан Xerox 013R00647 (DRUM)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 228"

    "Фотобарабан Xerox 013R00636"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "фотобарабан OKI-43870024 черный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "Фотобарабан ProfiLine 006R00662"

    Кол-во: 4

    "Позиция 231"

    "Фотобарабан Develop DR-512CMY"

    Кол-во: 7

    "Позиция 232"

    "Фотобарабан Develop DR-512CMY"

    Кол-во: 167

    "Позиция 233"

    "Фотобарабан Develop DR-512K"

    Кол-во: 141

    "Позиция 234"

    "фотобарабан OKI-43870023 голубой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 235"

    "фотобарабан OKI-43870022 пурпурный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 236"

    "Фотобарабан Oki 44494202"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "Картридж Cactus CS-C9403"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Картридж CACTUS CS-CD972 , голубой (аналог HP 920XL CD972AE)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 239"

    "Картридж Cactus CS-C9370"

    Кол-во: 6

    "Позиция 240"

    "Картридж TC-X3210 T2 для Xerox WorkCentre 3210/3220 (4100 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 241"

    "Картридж TC-H530 T2 для HP Color LaserJet CP2025/CM2320n/Canon 718Bk (3500 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 242"

    "Картридж TC-H312 T2 для HP Color LaserJet Pro CP1025/Pro 100 MFP M175A (1000 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "Картридж TC-H78A T2 для HP LaserJet Pro P1566/P1606dn/Canon Cartrige 728 (2100 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 244"

    "Картридж TC-H411 T2 для HP LJ Pro 300 M351a/400 M451nw (2600 стр.) голубой, с чипом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 245"

    "Картридж TC-H412 T2 для HP LJ Pro 300 M351a/400 M451nw (2600 стр.) желтый, с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 246"

    "Картридж TC-H05A T2 для HP LaserJet P2035/2055x/Canon Cartrige 719 (2300 стр.) с чипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 247"

    "Картридж TC-H05A T2 для HP LaserJet P2035/2055x/Canon Cartrige 719 (2300 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 248"

    "Картридж TC-H05X T2 для HP LaserJet P2055x/Canon Cartrige 719H/C-EXV40 (6500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 249"

    "Картридж TC-H05X T2 для HP LaserJet P2055x/Canon Cartrige 719H/C-EXV40 (6500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 250"

    "Картридж TC-H05X T2 для HP LaserJet P2055x/Canon Cartrige 719H/C-EXV40 (6500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 251"

    "Картридж TC-H740 T2 для HP CLJ Professional CP5225/5225n/5225dn (7000 стр.) чёрный, с чипом, восст."

    Кол-во: 3

    "Позиция 252"

    "Картридж TC-CEP27 T2 для Canon Laser Shot LBP3200/MF3110/3228/3240/5630/5650/5730 (2500 стр.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 253"

    "Картридж TC-H12A T2 для HP LaserJet 1010/1020/1022/M1005/Canon LBP2900 Cartridge 703 (2000 стр.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 254"

    "Картридж TC-H6000R T2 для HP Color LaserJet 1600/2600n/Canon 707Bk (2500 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Картридж TC-H6000R T2 для HP Color LaserJet 1600/2600n/Canon 707Bk (2500 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 256"

    "Картридж TC-H6001R T2 для HP Color LaserJet 1600/2600n/Canon 707C (2000 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Картридж TC-H6001R T2 для HP Color LaserJet 1600/2600n/Canon 707C (2000 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 258"

    "Картридж TC-H6002R T2 для HP Color LaserJet 1600/2600n/Canon 707Y (2000 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Картридж TC-H6002R T2 для HP Color LaserJet 1600/2600n/Canon 707Y (2000 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 260"

    "Картридж TC-H6003R T2 для HP Color LaserJet 1600/2600n/Canon 707M (2000 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Картридж TC-H6003R T2 для HP Color LaserJet 1600/2600n/Canon 707M (2000 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 262"

    "Картридж TC-H11X T2 для HP LaserJet 2410/2420/2430/Canon Cartrige 710H (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 263"

    "Картридж TC-H11X T2 для HP LaserJet 2410/2420/2430/Canon Cartrige 710H (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 264"

    "Картридж TC-H11X T2 для HP LaserJet 2410/2420/2430/Canon Cartrige 710H (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 265"

    "Картридж TC-H11X T2 для HP LaserJet 2410/2420/2430/Canon Cartrige 710H (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 266"

    "Картридж TC-H11X T2 для HP LaserJet 2410/2420/2430/Canon Cartrige 710H (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 267"

    "Картридж TC-H11X T2 для HP LaserJet 2410/2420/2430/Canon Cartrige 710H (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 268"

    "Картридж TC-H11X T2 для HP LaserJet 2410/2420/2430/Canon Cartrige 710H (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 50

    "Позиция 269"

    "Картридж TC-H16A T2 для HP LaserJet 5200/5200n/5200tn/5200dtn/5200L/5200LX (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 270"

    "Картридж TC-H16A T2 для HP LaserJet 5200/5200n/5200tn/5200dtn/5200L/5200LX (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 271"

    "Картридж TC-H16A T2 для HP LaserJet 5200/5200n/5200tn/5200dtn/5200L/5200LX (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 272"

    "Картридж TC-H16A T2 для HP LaserJet 5200/5200n/5200tn/5200dtn/5200L/5200LX (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 273"

    "Картридж TC-H16A T2 для HP LaserJet 5200/5200n/5200tn/5200dtn/5200L/5200LX (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 274"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 275"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 276"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 277"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 278"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 11

    "Позиция 279"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 16

    "Позиция 280"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 39

    "Позиция 282"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 30

    "Позиция 283"

    "Картридж TC-H53AU T2 для HP LaserJet 1160/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715 (3000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 284"

    "Картридж TC-H53AU T2 для HP LaserJet 1160/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715 (3000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 285"

    "Картридж TC-H53AU T2 для HP LaserJet 1160/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715 (3000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 286"

    "Картридж TC-H53XU T2 для HP LaserJet 1320/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715H (7000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 287"

    "Картридж TC-H53XU T2 для HP LaserJet 1320/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715H (7000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 288"

    "Картридж TC-H53XU T2 для HP LaserJet 1320/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715H (7000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 289"

    "Картридж TC-H53XU T2 для HP LaserJet 1320/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715H (7000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 290"

    "Картридж TC-H53XU T2 для HP LaserJet 1320/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715H (7000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 39

    "Позиция 291"

    "Картридж TC-H53XU T2 для HP LaserJet 1320/P2015/M2727nf/Canon Cartrige 715H (7000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 7

    "Позиция 292"

    "Картридж TC-H272 T2 для HP CLJ Enterprise CP5525/M750 (15000 стр.) желтый, с чипом, восст."

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "Картридж TC-H272 T2 для HP CLJ Enterprise CP5525/M750 (15000 стр.) желтый, с чипом, восст."

    Кол-во: 5

    "Позиция 294"

    "Комплект узла термозакрепления HP CE978A для HP CLJ CP5525"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Комплект узла переноса изображения HP CE979A для HP CLJ CP5525"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Комплект закрепления HP LJ P3015 Maintenance Kit"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Контейнер с чернилами Epson C13T66414A. Черный (70 мл)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 298"

    "Контейнер с чернилами Epson C13T66424A. Голубой (70 мл)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 299"

    "Контейнер с чернилами Epson C13T66434A. Пурпурный (70 мл)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 300"

    "Контейнер с чернилами Epson C13T66444A. Желтый (70 мл)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 301"

    "Контейнер отработанного тонера MX310HB , Sharp MX3100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 302"

    "Печатающая головка HP C4820A, черная, для HP DesignJet 1050c plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Печатающая головка HP C4821A, голубая, для HP DesignJet 1050c plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Печатающая головка HP C4822A, пурпурная, для HP DesignJet 1050c plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Печатающая головка HP C4823A, желтая, для HP DesignJet 1050c plus"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Печатающая головка HP C9380A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Принт-картридж 013R00589 для Xerox WC M118/M118i, CC C118, WC Pro 123/128"

    Кол-во: 4

    "Позиция 308"

    "Принт-картридж 013R00589 для Xerox WC M118/M118i, CC C118, WC Pro 123/128"

    Кол-во: 2

    "Позиция 309"

    "Принт-картридж 013R00589 для Xerox WC M118/M118i, CC C118, WC Pro 123/128"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Принт-картридж 013R00589 для Xerox WC M118/M118i, CC C118, WC Pro 123/128"

    Кол-во: 5

    "Позиция 311"

    "Принт-картридж 013R00589 для Xerox WC M118/M118i, CC C118, WC Pro 123/128"

    Кол-во: 11

    "Позиция 312"

    "Ремонтный комплект (150 000 копий)  MK-410 для копиров и МФУ Kyocera KM-1620/1635/1650/2020/2035/2050"

    Кол-во: 2

    "Позиция 313"

    "Ролик Kyocera 302F906230, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 314"

    "Ролик Kyocera 302F906230, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 315"

    "Ролик Kyocera 302F906230, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 316"

    "Ролик Kyocera 302F906240, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 317"

    "Ролик Kyocera 3BR07040, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 318"

    "Ролик Kyocera 3BR07040, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 10

    "Позиция 319"

    "Ролик захвата ADF в сборе 5851-2559, LJ M2727"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "Ролик переноса Xerox 641S00469"

    Кол-во: 2

    "Позиция 321"

    "Сервисный комплект Kyocera MK-1140, Drum+Developer, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 8

    "Позиция 322"

    "Термоблок в сборе Sharp MX-310FU для Sharp MX2301"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "Тонер ProfiLine 006R01182"

    Кол-во: 23

    "Позиция 324"

    "Тонер ProfiLine 006R01182"

    Кол-во: 3

    "Позиция 325"

    "Тонер черный Canon C-EXV18 код 0386B002, 0,465кг для Canon iR1018/iR1018J/iR1020/iR1020J/iR1022A/iR1022F/iR1022i/iR1022iF/iR1024A/iR 1024F/iR1024I/iR1024iF"

    Кол-во: 2

    "Позиция 326"

    "Тонер TC-X5016 T2 для  Xerox WorkCentre 5016/5020 (6300 стр.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 327"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01175"

    Кол-во: 8

    "Позиция 328"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01176"

    Кол-во: 8

    "Позиция 329"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01177"

    Кол-во: 8

    "Позиция 330"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01178"

    Кол-во: 8

    "Позиция 331"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01271"

    Кол-во: 3

    "Позиция 332"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01272"

    Кол-во: 3

    "Позиция 333"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01273"

    Кол-во: 3

    "Позиция 334"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01319"

    Кол-во: 4

    "Позиция 335"

    "Тонер-картридж SmartOffice 006R01399"

    Кол-во: 43

    "Позиция 336"

    "Тонер-картридж SmartOffice 006R01399"

    Кол-во: 2

    "Позиция 337"

    "Тонер-картридж SmartOffice 006R01400"

    Кол-во: 33

    "Позиция 338"

    "Тонер-картридж SmartOffice 006R01400"

    Кол-во: 2

    "Позиция 339"

    "Тонер-картридж SmartOffice 006R01401"

    Кол-во: 43

    "Позиция 340"

    "Тонер-картридж SmartOffice 006R01401"

    Кол-во: 2

    "Позиция 341"

    "Тонер-картридж SmartOffice 006R01402"

    Кол-во: 43

    "Позиция 342"

    "Тонер-картридж SmartOffice 006R01402"

    Кол-во: 2

    "Позиция 343"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01517"

    Кол-во: 5

    "Позиция 344"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01517"

    Кол-во: 64

    "Позиция 345"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01517"

    Кол-во: 7

    "Позиция 346"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01518"

    Кол-во: 5

    "Позиция 347"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01519"

    Кол-во: 4

    "Позиция 348"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01519"

    Кол-во: 52

    "Позиция 349"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01519"

    Кол-во: 5

    "Позиция 350"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01520"

    Кол-во: 4

    "Позиция 351"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01520"

    Кол-во: 52

    "Позиция 352"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01520"

    Кол-во: 5

    "Позиция 353"

    "Тонер-картридж Develop TN-321C"

    Кол-во: 11

    "Позиция 354"

    "Тонер-картридж Develop TN-321C"

    Кол-во: 106

    "Позиция 355"

    "Тонер-картридж Develop TN-321K"

    Кол-во: 13

    "Позиция 356"

    "Тонер-картридж Develop TN-321K"

    Кол-во: 210

    "Позиция 357"

    "Тонер-картридж Develop TN-321M"

    Кол-во: 12

    "Позиция 358"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-590Y (yellow)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 359"

    "Тонер-картридж голубой, 15K MX-31GTCA, Sharp MX3100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 360"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-590Y (yellow)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 361"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-590M (magenta)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 362"

    "Тонер-картридж пурпурный, 15K MX-31GTMA, Sharp MX3100"

    Кол-во: 9

    "Позиция 363"

    "Тонер-картридж Oki 44469714"

    Кол-во: 3

    "Позиция 364"

    "Тонер-картридж Oki 44469715"

    Кол-во: 3

    "Позиция 365"

    "Тонер-картридж Oki 44469716"

    Кол-во: 4

    "Позиция 366"

    "Тонер-картридж Oki 44469809"

    Кол-во: 5

    "Позиция 367"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-590M (magenta)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 368"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-590K (black)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 369"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-590K (black)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 370"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-590C (cyan)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 371"

    "Тонер-картридж Kyocera TK-590C (cyan)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 372"

    "Тонер-картридж HP 825A (CB390A)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 373"

    "Тонер-картридж Develop TN-321Y"

    Кол-во: 91

    "Позиция 374"

    "Тонер-картридж Develop TN-321Y"

    Кол-во: 12

    "Позиция 375"

    "Тонер-картридж Develop TN-321M"

    Кол-во: 90

    "Позиция 376"

    "Тонер-картридж Panasonic KX-FA85A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 377"

    "Тонер-картридж Sharp MX31GTBA черный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 378"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01182 черный для Xerox WorkCentre PRO 123/128/133 WorkCentre M123/M128"

    Кол-во: 4

    "Позиция 379"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01182 черный для Xerox WorkCentre PRO 123/128/133 WorkCentre M123/M128"

    Кол-во: 3

    "Позиция 380"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01182 черный для Xerox WorkCentre PRO 123/128/133 WorkCentre M123/M128"

    Кол-во: 2

    "Позиция 381"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01182 черный для Xerox WorkCentre PRO 123/128/133 WorkCentre M123/M128"

    Кол-во: 6

    "Позиция 382"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01182 черный для Xerox WorkCentre PRO 123/128/133 WorkCentre M123/M128"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "Тонер-картридж Xerox 006R01182 черный для Xerox WorkCentre PRO 123/128/133 WorkCentre M123/M128"

    Кол-во: 17

    "Позиция 384"

    "Тонер-картридж TC-X5330 T2 для Xerox WorkCentre 5325/5330/5335 (30000 стр.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 385"

    "Тонер-картридж TC-X5330 T2 для Xerox WorkCentre 5325/5330/5335 (30000 стр.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 386"

    "Тонер-картридж TC-X118 T2 для Xerox WorkCentre M118/M118i/CopyCentre C118 (11000 стр.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 387"

    "Тонер-картридж TC-X5222 T2 для Xerox WorkCentre 5222/5225/5230 (20000 стр.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 388"

    "Тонер-картридж TC-P411 T2 Panasonic KX-MB1900RU/2000RU/2051RU (2000 стр.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 389"

    "Тонер-картридж TC-P83 T2 Panasonic KX-FL511RU/541RU/543RU/FLM653RU (2500 стр.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 390"

    "Тонер-картридж TC-P88 T2 Panasonic KX-FL401RU/403RU/413RU/FLC/412RU (2000 стр.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 391"

    "Тонер-картридж TC-K1130 T2 для Kyocera FS-1030MFP/1130MFP (3000 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 392"

    "Тонер-картридж TC-K1140 T2 для Kyocera FS-1035MFP/1135MFP (7200 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 393"

    "Тонер-картридж TC-K1140 T2 для Kyocera FS-1035MFP/1135MFP (7200 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 16

    "Позиция 394"

    "Тонер-картридж TC-K1140 T2 для Kyocera FS-1035MFP/1135MFP (7200 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 395"

    "Тонер-картридж TC-K1140 T2 для Kyocera FS-1035MFP/1135MFP (7200 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 81

    "Позиция 396"

    "Тонер-картридж TC-K1140 T2 для Kyocera FS-1035MFP/1135MFP (7200 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 30

    "Позиция 397"

    "Тонер-картридж TC-K1140 T2 для Kyocera FS-1035MFP/1135MFP (7200 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 15

    "Позиция 398"

    "Тонер-картридж TC-K130 T2 для Kyocera FS-1028MFP/1128MFP/FS1300D/1350DN (7200 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 399"

    "Тонер-картридж TC-K160 T2 для Kyocera FS-1120D/1120DN/ECOSYS P2035d (2500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 400"

    "Тонер-картридж TC-K170 T2 для Kyocera FS-1320D/1370DN/ECOSYS P2135d/P2135dn (7200 стр.) с чипом"

    Кол-во: 37

    "Позиция 401"

    "Тонер-картридж TC-K170 T2 для Kyocera FS-1320D/1370DN/ECOSYS P2135d/P2135dn (7200 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 402"

    "Тонер-картридж TC-K170 T2 для Kyocera FS-1320D/1370DN/ECOSYS P2135d/P2135dn (7200 стр.) с чипом"

    Кол-во: 30

    "Позиция 403"

    "Тонер-картридж TC-K3100 T2 для Kyocera FS-2100D/2100DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 21

    "Позиция 404"

    "Тонер-картридж TC-K3100 T2 для Kyocera FS-2100D/2100DN/ECOSYS M3040dn/M3540dn (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 15

    "Позиция 405"

    "Тонер-картридж TC-K350 T2 для Kyocera FS-3040MFP/3140MFP/3540MFP/3640MFP/3920DN (15000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 406"

    "Тонер-картридж TC-K350 T2 для Kyocera FS-3040MFP/3140MFP/3540MFP/3640MFP/3920DN (15000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 407"

    "Тонер-картридж TC-K435 T2 для Kyocera TASKalfa 180/181/220/221 (15000 стр., туба)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 408"

    "Тонер-картридж TC-K590C T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) голубой, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "Тонер-картридж TC-K590C T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) голубой, с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 410"

    "Тонер-картридж TC-K590C T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) голубой, с чипом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 411"

    "Тонер-картридж TC-K590C T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) голубой, с чипом"

    Кол-во: 29

    "Позиция 412"

    "Тонер-картридж TC-K590B T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (7000 стр.) черный, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 413"

    "Тонер-картридж TC-K590B T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (7000 стр.) черный, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 414"

    "Тонер-картридж TC-K590B T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (7000 стр.) черный, с чипом"

    Кол-во: 15

    "Позиция 415"

    "Тонер-картридж TC-K590B T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (7000 стр.) черный, с чипом"

    Кол-во: 31

    "Позиция 416"

    "Тонер-картридж TC-K590M T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) пурпурны, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 417"

    "Тонер-картридж TC-K590M T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) пурпурны, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Тонер-картридж TC-K590M T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) пурпурны, с чипом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 419"

    "Тонер-картридж TC-K590Y T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) желтый, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 420"

    "Тонер-картридж TC-K590Y T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) желтый, с чипом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 421"

    "Тонер-картридж TC-K590Y T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) желтый, с чипом"

    Кол-во: 24

    "Позиция 422"

    "Ролик Kyocera 302F906240, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 9

    "Позиция 423"

    "Ролик Kyocera 3BR07040, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 424"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01518"

    Кол-во: 4

    "Позиция 425"

    "Тонер-картридж ProfiLine 006R01518"

    Кол-во: 52

    "Позиция 426"

    "Картридж TC-H253 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) пурпурный, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 427"

    "Картридж TC-H253 T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (7000 стр.) пурпурный, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 428"

    "Картридж TC-H55A T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724 (6000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 429"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 430"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 9

    "Позиция 431"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 7

    "Позиция 432"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 433"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 23

    "Позиция 434"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 435"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 65

    "Позиция 436"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 20

    "Позиция 437"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 438"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 29

    "Позиция 439"

    "Картридж TC-H270 T2 для HP CLJ Enterprise CP5525/M750 (13500 стр.) чёрный, с чипом, восст."

    Кол-во: 2

    "Позиция 440"

    "Картридж TC-H270 T2 для HP CLJ Enterprise CP5525/M750 (13500 стр.) чёрный, с чипом, восст."

    Кол-во: 7

    "Позиция 441"

    "Картридж TC-H271 T2 для HP CLJ Enterprise CP5525/M750 (15000 стр.) голубой, с чипом, восст."

    Кол-во: 2

    "Позиция 442"

    "Картридж TC-H271 T2 для HP CLJ Enterprise CP5525/M750 (15000 стр.) голубой, с чипом, восст."

    Кол-во: 5

    "Позиция 443"

    "Картридж TC-H322 T2 для HP Color LaserJet Pro CP1525n/CM1415fn (1300 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 444"

    "Картридж TC-H321 T2 для HP Color LaserJet Pro CP1525n/CM1415fn (1300 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 445"

    "Картридж TC-H320 T2 для HP Color LaserJet Pro CP1525n/CM1415fn (2000 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 446"

    "Картридж TC-H313 T2 для HP Color LaserJet Pro CP1025/Pro 100 MFP M175A (1000стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 447"

    "Картридж TC-H311 T2 для HP Color LaserJet Pro CP1025/Pro 100 MFP M175A (1000 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 448"

    "Картридж TC-H310 T2 для HP Color LaserJet Pro CP1025/Pro 100 MFP M175A (1200 стр.) Черный, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 449"

    "Картридж TC-H85A T2 для HP LaserJet P1102/Pro M1132/1212/Canon Cartrige 725 (1600 стр.) с чипом"

    Кол-во: 35

    "Позиция 450"

    "Картридж TC-H85A T2 для HP LaserJet P1102/Pro M1132/1212/Canon Cartrige 725 (1600 стр.) с чипом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 451"

    "Картридж TC-H273 T2 для HP CLJ Enterprise CP5525/M750 (15000 стр.) пурпурный, с чипом, восст."

    Кол-во: 2

    "Позиция 452"

    "Картридж TC-H273 T2 для HP CLJ Enterprise CP5525/M750 (15000 стр.) пурпурный, с чипом, восст."

    Кол-во: 5

    "Позиция 453"

    "Картридж TC-H78A T2 для HP LaserJet Pro P1566/P1606dn/Canon Cartrige 728 (2100 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 454"

    "Картридж TC-H78A T2 для HP LaserJet Pro P1566/P1606dn/Canon Cartrige 728 (2100 стр.) с чипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 455"

    "Картридж TC-H85A T2 для HP LaserJet P1102/Pro M1132/1212/Canon Cartrige 725 (1600 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 456"

    "Картридж TC-H78A T2 для HP LaserJet Pro P1566/P1606dn/Canon Cartrige 728 (2100 стр.) с чипом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 457"

    "Картридж TC-H78A T2 для HP LaserJet Pro P1566/P1606dn/Canon Cartrige 728 (2100 стр.) с чипом"

    Кол-во: 113

    "Позиция 458"

    "Картридж TC-H323 T2 для HP Color LaserJet Pro CP1525n/CM1415fn (1300 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 459"

    "Картридж TC-H400X T2 для HP LJ Enterprise 500 M551/500 M575 (11000 стр.) черный, с чипом, восстанов."

    Кол-во: 16

    "Позиция 460"

    "Картридж TC-H400X T2 для HP LJ Enterprise 500 M551/500 M575 (11000 стр.) черный, с чипом, восстанов."

    Кол-во: 18

    "Позиция 461"

    "Картридж TC-H401 T2 для HP LJ Enterprise 500 M551/500 M575 (6000 стр.) голубой, с чипом, восстанов."

    Кол-во: 16

    "Позиция 462"

    "Картридж TC-H401 T2 для HP LJ Enterprise 500 M551/500 M575 (6000 стр.) голубой, с чипом, восстанов."

    Кол-во: 9

    "Позиция 463"

    "Картридж TC-H402 T2 для HP LJ Enterprise 500 M551/500 M575 (6000 стр.) желтый, с чипом, восстанов."

    Кол-во: 14

    "Позиция 464"

    "Картридж TC-H402 T2 для HP LJ Enterprise 500 M551/500 M575 (6000 стр.) желтый, с чипом, восстанов."

    Кол-во: 9

    "Позиция 465"

    "Картридж TC-H403 T2 для HP LJ Enterprise 500 M551/500 M575 (6000 стр.) пурпурный, с чипом, восстанов"

    Кол-во: 16

    "Позиция 466"

    "Картридж TC-H403 T2 для HP LJ Enterprise 500 M551/500 M575 (6000 стр.) пурпурный, с чипом, восстанов"

    Кол-во: 9

    "Позиция 467"

    "Картридж TC-H410X T2 для HP LJ Pro 300 M351a/400 M451nw (4000 стр.) черный, с чипом"

    Кол-во: 8

    "Позиция 468"

    "Картридж TC-H413 T2 для HP LJ Pro 300 M351a/400 M451nw (2600 стр.) пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 469"

    "Картридж TC-H742 T2 для HP CLJ Professional CP5225/5225n/5225dn (7300 стр.) желтый, с чипом, восст."

    Кол-во: 3

    "Позиция 470"

    "Картридж TC-H742 T2 для HP CLJ Professional CP5225/5225n/5225dn (7300 стр.) желтый, с чипом, восст."

    Кол-во: 1

    "Позиция 471"

    "Картридж TC-H743 T2 для HP CLJ Professional CP5225/5225n/5225dn (7300 стр.) пурпурный, с чипом,восст"

    Кол-во: 3

    "Позиция 472"

    "Картридж TC-H743 T2 для HP CLJ Professional CP5225/5225n/5225dn (7300 стр.) пурпурный, с чипом,восст"

    Кол-во: 1

    "Позиция 473"

    "Картридж TC-H80X T2 для HP LJ Pro 400 M401/400 MFP 425 (6900 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 474"

    "Картридж TC-H80X T2 для HP LJ Pro 400 M401/400 MFP 425 (6900 стр.) с чипом"

    Кол-во: 40

    "Позиция 475"

    "Картридж TC-H83A T2 для HP LaserJet Pro M125nw/127fn/201dw/202dw/225dw (1500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 476"

    "Картридж TC-CEP22 T2 для Canon LBP810/1110/1120/HP LaserJet 1100/3200 (2500 стр.)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 477"

    "Картридж TC-CEP27 T2 для Canon Laser Shot LBP3200/MF3110/3228/3240/5630/5650/5730 (2500 стр.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 478"

    "Картридж IC-H51645 T2 №45 для HP Deskjet 930/940/950/960/970/1220, черный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 479"

    "Картридж IC-H6578 T2 №78XL для HP Deskjet 930/940/950/960/970/1220, цветной"

    Кол-во: 4

    "Позиция 480"

    "Картридж TC-S2010U T2 для Samsung ML-1610/1615/2010/SCX-4321/Xerox Phaser 3117/PE220 (3000 стр.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 481"

    "Картридж TC-S1660 T2 для Samsung ML-1660/1665/1860/1865/1867/SCX-3200/3205/3207 (1500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 482"

    "Картридж TC-S203E T2 для Samsung ProXpress M3820D/M4020ND/M3870FD/M4070FR (10000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 483"

    "Картридж TC-S205L T2 для Samsung ML-3310D/3710D/SCX-4833FR/5637FR (5000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 484"

    "Картридж TC-S209L T2 для Samsung ML-2855ND/SCX-4824FN/4828FN (5000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 485"

    "Картридж TC-H10A T2 для HP LaserJet 2300/2300d/2300L/2300n/2300dn/2300dtn (6000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 486"

    "Картридж TC-H10A T2 для HP LaserJet 2300/2300d/2300L/2300n/2300dn/2300dtn (6000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 487"

    "Картридж TC-H10A T2 для HP LaserJet 2300/2300d/2300L/2300n/2300dn/2300dtn (6000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 14

    "Позиция 488"

    "Картридж TC-H10A T2 для HP LaserJet 2300/2300d/2300L/2300n/2300dn/2300dtn (6000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 5

    "Позиция 489"

    "Картридж TC-H10A T2 для HP LaserJet 2300/2300d/2300L/2300n/2300dn/2300dtn (6000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 26

    "Позиция 490"

    "Картридж TC-H10A T2 для HP LaserJet 2300/2300d/2300L/2300n/2300dn/2300dtn (6000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 7

    "Позиция 491"

    "Картридж TC-H12A T2 для HP LaserJet 1010/1020/1022/M1005/Canon LBP2900 Cartridge 703 (2000 стр.)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 492"

    "Картридж TC-H12A T2 для HP LaserJet 1010/1020/1022/M1005/Canon LBP2900 Cartridge 703 (2000 стр.)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 493"

    "Картридж TC-H12A T2 для HP LaserJet 1010/1020/1022/M1005/Canon LBP2900 Cartridge 703 (2000 стр.)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 494"

    "Картридж TC-H12A T2 для HP LaserJet 1010/1020/1022/M1005/Canon LBP2900 Cartridge 703 (2000 стр.)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 495"

    "Картридж TC-H12A T2 для HP LaserJet 1010/1020/1022/M1005/Canon LBP2900 Cartridge 703 (2000 стр.)"

    Кол-во: 63

    "Позиция 496"

    "Картридж TC-H541 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716C (1400 стр.) Голубой, с чипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 497"

    "Картридж TC-H542 T2 для HP Color LaserJet CP1215/CP1515n/Canon 716Y (1400 стр.) Желтый, с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 498"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 11

    "Позиция 499"

    "Картридж TC-H55X T2 для HP LaserJet Enterprise P3015/P3015d/Canon Cartrige 724H (12500 стр.) с чипом"

    Кол-во: 10

    "Позиция 500"

    "Картридж TC-H12A T2 для HP LaserJet 1010/1020/1022/M1005/Canon LBP2900 Cartridge 703 (2000 стр.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 501"

    "Тонер-картридж XEROX WC 7435 (006R01402) голубой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 502"

    "Тонер-картридж TC-K130 T2 для Kyocera FS-1028MFP/1128MFP/FS1300D/1350DN (7200 стр., туба) с чипом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 503"

    "Тонер-картридж TC-K435 T2 для Kyocera TASKalfa 180/181/220/221 (15000 стр., туба)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 504"

    "Тонер-картридж TC-K590M T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) пурпурны, с чипом"

    Кол-во: 24

    "Позиция 505"

    "Тонер-картридж TC-K590Y T2 для Kyocera FS-C2026/2526/2626/ECOSYS M6026 (5000 стр.) желтый, с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 506"

    "Барабан,7К CE314A, CP1025"

    Кол-во: 1

    "Позиция 507"

    "Фотобарабан Develop DR-512K"

    Кол-во: 8

    "Позиция 508"

    "фотобарабан OKI-43870021 желтый"

    Кол-во: 2

    "Позиция 509"

    "Картридж TC-H250X T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (10 500 стр.) черный, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 510"

    "Картридж TC-H250X T2 для HP CLJ CP3525n/CM3530 (10 500 стр.) черный, с чипом, восстановленный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 511"

    "Картридж TC-H16A T2 для HP LaserJet 5200/5200n/5200tn/5200dtn/5200L/5200LX (12000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 512"

    "Картридж TC-H51X T2 для HP LaserJet P3005/M3027/M3035 (13000 стр.) с чипом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 513"

    "Картридж TC-H740 T2 для HP CLJ Professional CP5225/5225n/5225dn (7000 стр.) чёрный, с чипом, восст."

    Кол-во: 1

    "Позиция 514"

    "Картридж TC-H741 T2 для HP CLJ Professional CP5225/5225n/5225dn (7300 стр.) голубой, с чипом, восст."

    Кол-во: 3

    "Позиция 515"

    "Картридж TC-H741 T2 для HP CLJ Professional CP5225/5225n/5225dn (7300 стр.) голубой, с чипом, восст."

    Кол-во: 1

    "Позиция 516"

    "Тонер-картридж006R01046 Xerox WorkCentre 5632/5638 ,В упаковке - 2 тубы с тонером. Ресурс одного ,В упаковке - 2 тубы с тонером. Ресурс одного картриджа- до 28000 стр. A4 при 5% заполнении."

    Кол-во: 2

    "Позиция 517"

    "Тонер-картридж006R01046 Xerox WorkCentre 5632/5638 ,В упаковке - 2 тубы с тонером. Ресурс одного ,В упаковке - 2 тубы с тонером. Ресурс одного картриджа- до 28000 стр. A4 при 5% заполнении."

    Кол-во: 6

    "Позиция 518"

    "Узел термозакрепления Xerox 604K20383 для Xerox WCP 123/128/133"

    Кол-во: 2

    "Позиция 519"

    "Картридж HP C9731A 12000 стр. голубой HP CLJ 5500/5550"

    Кол-во: 1

    "Позиция 520"

    "Картридж ProfiLine (106R02234) magenta для Xerox Phaser WC 6600/6605 совместимый, 6000 стр."

    Кол-во: 2

    "Позиция 521"

    "Картридж TC-H9733R T2 для HP Color LaserJet 5500/5550 (12000 стр.) Пурпурный, с чипом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 522"

    "Принт-картридж ProfiLine 013R00624"

    Кол-во: 23

    "Позиция 523"

    "ремень переноса OKI-43363412"

    Кол-во: 2

    "Позиция 524"

    "Сервисный комплект Kyocera MK-1140, Drum+Developer, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 5

    "Позиция 525"

    "Сервисный комплект Kyocera MK-1140, Drum+Developer, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 526"

    "Термоблок Kyocera FK-171E, для Kyocera M2035dn"

    Кол-во: 3

    "Позиция 527"

    "Тонер-картридж Sharp MX31GTYA"

    Кол-во: 9

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    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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