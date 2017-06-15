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Номер извещения
31705153781
Уникальный номер закупки
17/2.2/0028390/Газмаш
Наименование закупки
Поставка типографской продукции для нужд АО «Газпром бытовые системы» (№ 0001/17/2.2/0028390/Газмаш/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 17:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-99
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кудин Константин Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
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Поставка типографской продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 12:00 GMT +315.06.2017 12:0015.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153781Дата и время окончания срока приема заявок Поставка типографской продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 10:5016.06.2017 10:5016.06.2017 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153781Дата и время вскрытия заявок Поставка типографской продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 19:0023.06.2017 19:0023.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153781Подведение итогов не позднее Поставка типографской продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка типографской продукции для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
17 338 274,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Газпром бытовые системы
Все закупки и тендеры АО Газпром бытовые системы
Адрес местонахождения
197374, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, пр-т Приморский, д .54
195027, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, проспект Металлистов, дом 7
58.19.19.190
58.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60000
Кол-во: 80000
Кол-во: 300000
Кол-во: 300000
Кол-во: 300000
Кол-во: 300000
Кол-во: 150000
Кол-во: 60000
Кол-во: 400000
Кол-во: 400000
Кол-во: 200000
Кол-во: 200000
Кол-во: 150000
Кол-во: 40000
Кол-во: 50000
Кол-во: 60000
Кол-во: 100000
Кол-во: 150000
Кол-во: 80000
Кол-во: 150000
Кол-во: 250000
Кол-во: 250000
Кол-во: 350000
Кол-во: 400000
Кол-во: 400000
Кол-во: 400000
Кол-во: 150000
Кол-во: 150000
Кол-во: 70000
Кол-во: 50000
Кол-во: 80000
Кол-во: 40000
Кол-во: 200000
Кол-во: 200000
Кол-во: 200000
Кол-во: 200000
Кол-во: 200000
Кол-во: 200000
Кол-во: 30
Кол-во: 50000
Кол-во: 150000
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