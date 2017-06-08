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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028418/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017)

    Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028418/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153780Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705153780

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0028418/ГТранс

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава для нужд Оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) (№ 0001/17/2.2/0028418/ГТранс/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 17:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    28418 Документация для публикации.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-30-99

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    Zakupki@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кудин Константин Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153780Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 10:2009.06.2017 10:2009.06.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153780Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 19:0016.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153780Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 19:0016.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153780Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 годг. Санкт-Петербург, площадь Победы, д. 2, лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для ремонта и содержания железнодорожного подвижного состава Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2017 год

    Начальная цена

    6 823 602,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпромтранс
    Все закупки и тендеры Газпромтранс

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Классификатор ОКПД2

    46.18.1

    Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.1

    Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кольцо 007-010-19-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Кольцо 040-045-30-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Клеймо цифровое № 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Клеймо буквенное № 5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Клапанная пластина В К - 25.9089"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Клапанная пластина В К - 25.9088"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Картридж для фильтра"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Изолента х/б черная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 9"

    "Изолента х/б черная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 10"

    "Уайт-спирит"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "Жидкость техническая для размораживания"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Строп канатный УСК1-3тн 1,5м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "Электрод УОНИ 3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Прокат круглый d=24мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Краска VIKA-акрил белая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Краска вододисперсионная латексная"

    Кол-во: 196

    "Позиция 17"

    "Гель УЗК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 18"

    "Электрод рН комбинированный ЭСК-10601/7"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Шланг высокого давления армированный ф32 L-2.4655А-2-32-40"

    Кол-во: 18

    "Позиция 20"

    "Шланг высокого давления армированный ф15 L-2.4655А-2-15-40"

    Кол-во: 18

    "Позиция 21"

    "Фильтр для воды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Строп канатный 4СК-10,00/5000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Строп грузовой СТП-5,0/4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Строп грузовой СТП-4,0/8000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Фильтр воздушный к воздуходувке Stihl BR 500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 26"

    "Уплотнение упругое КЗ"

    Кол-во: 120

    "Позиция 27"

    "Строп УСК 1,5/2000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Строп УСК 0,5/1500"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Строп УКС1-1,0/2000"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "Строп текстильные СТП 4,0 (4000)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Строп текстильные СТП 2,0 /6000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Строп канатный УСК1-2 тн 1м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 33"

    "Саморез по металлу с пресшайбой 4,2х50"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 34"

    "Саморез по металлу с пресшайбой 4,2мм х 20 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 35"

    "Строп 4СК-5,0/4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "Стол слесаря-ремонтника 2000х600х1970, модель ССР-07"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Пена всесезонная 750 (мл)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 38"

    "Сальник 2,2-55x80-1 Гост 8752 - 79"

    Кол-во: 4

    "Позиция 39"

    "Редуктор БПО-5 пропановый (в шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Редуктор БКО-50 кислородный (в шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Промывка для монтажной пены"

    Кол-во: 150

    "Позиция 42"

    "Промывка для монтажной пены"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Лента изоляц. ПВХ/Цветн."

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Проволока пломбировочная GLW85"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Проволока пломбировочная GLW85"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Преобразователь для ультразвукового толщинамера А 1210"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Подшипник № 60202 Гост 7242 - 81"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Подшипник 170314"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Пена монтажная (зимняя)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 50"

    "Паронит ПОН 1 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Паронит листовой ПМБ - 2 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "Металлоасбест листовой 3 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Краска Магистраль"

    Кол-во: 20

    "Позиция 54"

    "Лента изоляционная ФУМ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Клей Эластомер ГЭН-150"

    Кол-во: 6

    "Позиция 56"

    "Краска Магистраль"

    Кол-во: 200

    "Позиция 57"

    "Краска водоэмульсионная белая"

    Кол-во: 140

    "Позиция 58"

    "Краска вододисперсионная латексная"

    Кол-во: 84

    "Позиция 59"

    "Эмаль НЦ-132 серая"

    Кол-во: 7700

    "Позиция 60"

    "Эмаль НЦ-132 серая"

    Кол-во: 17

    "Позиция 61"

    "Эмаль НЦ-132 желтая"

    Кол-во: 5

    "Позиция 62"

    "Эмаль НЦ-132 зеленая"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 63"

    "Эмаль НЦ-132 белая"

    Кол-во: 23

    "Позиция 64"

    "Электрод ЦНИИН-4д. 4"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Эмаль НЦ-132 белая"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 66"

    "Электроды ОЗЧ-4 (3мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 67"

    "Электроды наплавочные ЛЭЗТ-590 ф 4-5мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 68"

    "Паронит ПОН 1 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 69"

    "Строп 4СК-4,0/4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Строп 4СК-2,5/4000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Строп 2СК-3,0/3000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Строп 2СК-3,0/2000"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Ремень на дизель ЯМЗ 7514"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Промывка для монтажной пены"

    Кол-во: 20

    "Позиция 75"

    "Пена всесезонная 750 (мл)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 76"

    "Саморез по дереву 3*25"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 77"

    "Саморез 3,5*50"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 78"

    "Строп 2СК 1,5/1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Строп 2СК 1,0/1500"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Строп 1СК 1,5/1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Строп 1СК 1,0/1200"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Паста алмазная 28х20 АП 28Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Паронит с асбесто-стальной основой 1,75 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 84"

    "Краска универсальная алкид.эмаль"

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Паронит ПОН 3 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 86"

    "Паронит ПОН 2 мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 87"

    "Краска Серебрянка"

    Кол-во: 80

    "Позиция 88"

    "Эмаль ПФ-115 серая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Эмаль ПФ-115 серая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 90"

    "Эмаль ПФ-115 зеленая"

    Кол-во: 9

    "Позиция 91"

    "Эмаль ПФ-115 белая"

    Кол-во: 40

    "Позиция 92"

    "Эмаль НЦ-132 черная"

    Кол-во: 28

    "Позиция 93"

    "Эмаль ПФ-115 черная"

    Кол-во: 25

    "Позиция 94"

    "Эмаль ПФ-115 черная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 95"

    "Эмаль ПФ-115 синяя"

    Кол-во: 50

    "Позиция 96"

    "Эмаль ПФ-115 серая"

    Кол-во: 25

    "Позиция 97"

    "Эмаль ПФ-115 желтая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 98"

    "Эмаль НЦ-132 черная"

    Кол-во: 400

    "Позиция 99"

    "Эмаль НЦ-132 черная"

    Кол-во: 23

    "Позиция 100"

    "Эмаль ПФ-115 белая"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Эмаль НЦ-132 черная"

    Кол-во: 1310

    "Позиция 102"

    "Эмаль НЦ-132 серая"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Эмаль НЦ-132 синяя"

    Кол-во: 100

    "Позиция 104"

    "Эмаль НЦ-132 синяя"

    Кол-во: 23

    "Позиция 105"

    "Эмаль НЦ-132 серая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 106"

    "Эмаль НЦ-132 желтая"

    Кол-во: 34

    "Позиция 107"

    "Прокат круглый d=12мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 108"

    "Пена монтажная (зимняя)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 109"

    "Электрод ОК-46 4мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 110"

    "Краска Магистраль"

    Кол-во: 30

    "Позиция 111"

    "Электрод МР-3 Ф4 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 112"

    "Электрод МР-3 Ф3 мм"

    Кол-во: 90

    "Позиция 113"

    "Электрод по чугуну ЦЧ-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Электрод ОЗЛ-6 Д-3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 115"

    "Электрод ОЗАНА-2 (3мм)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Электрод МР-3 Ф4 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 117"

    "Электрод МР-3 Ф4 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 118"

    "Электрод МР-3 Ф3 мм"

    Кол-во: 550

    "Позиция 119"

    "Краска фасадная щелочестойкая"

    Кол-во: 56

    "Позиция 120"

    "Электрод МР-3 Ф3 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 121"

    "Уайт-спирит"

    Кол-во: 20

    "Позиция 122"

    "Сальниковая набивка ф 6 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 123"

    "Проволока вязальная 2 мм"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Проволока вязальная 2 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 125"

    "Проволока бронзовая для пайки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 126"

    "Припой ПОС 40 (Прв 2 мм)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "Пломба свинцовая Д-8мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Пломба свинцовая Д-10мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 129"

    "Паста алмазная 60х40 АП 60Н"

    Кол-во: 1

    "Позиция 130"

    "Герметик (прокладка) ABRO"

    Кол-во: 30

    "Позиция 131"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 10

    "Позиция 132"

    "Шестигранник №19"

    Кол-во: 0

    "Позиция 133"

    "Шестигранник №17"

    Кол-во: 0

    "Позиция 134"

    "Шестигранник № 41"

    Кол-во: 0

    "Позиция 135"

    "Шестигранник № 30"

    Кол-во: 0

    "Позиция 136"

    "Шестигранник № 27"

    Кол-во: 0

    "Позиция 137"

    "Шестигранник № 24"

    Кол-во: 0

    "Позиция 138"

    "Шестигранник № 20"

    Кол-во: 0

    "Позиция 139"

    "Труба водогазопроводная стальная ф 32х3,2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 140"

    "Труба водогазопроводная стальная ф 25х3,2"

    Кол-во: 0

    "Позиция 141"

    "Труба водогазопроводная стальная ф 15х2,8"

    Кол-во: 0

    "Позиция 142"

    "Катанка Д - 6,5 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 143"

    "Аллюминий листовой"

    Кол-во: 0

    "Позиция 144"

    "Прокат бронзовый круглый d-40 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 145"

    "Прокат бронзовый круглый d-16 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 146"

    "Лист г/к 1,5*1250*2500"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Лист 4 мм просечной"

    Кол-во: 0

    "Позиция 148"

    "Лист 3 мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Прокат круглый d=22мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 150"

    "Прокат круглый d=16мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 151"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 152"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 100

    "Позиция 153"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 200

    "Позиция 154"

    "Эмульсия Сульфафрезол для токарных работ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 155"

    "Ткань асб. (в м2)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 156"

    "Саморезы 4,2х25 острые цинк (600ф)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 157"

    "Саморез по дереву 3,5мм х 90 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 158"

    "Сетка металлическая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Клеймо цифровое № 8"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "Трубка медная d 8"

    Кол-во: 3

    "Позиция 161"

    "Трубка медная d 6"

    Кол-во: 3

    "Позиция 162"

    "Трубка медная d 4"

    Кол-во: 3

    "Позиция 163"

    "Трубка медная d 15"

    Кол-во: 3

    "Позиция 164"

    "Трубка медная d 12"

    Кол-во: 3

    "Позиция 165"

    "Трубка медная d 10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 166"

    "Термоусадка Ø 12 желтая"

    Кол-во: 90

    "Позиция 167"

    "Проволока пломбировочная 0,75 мм"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 168"

    "Трос D 6,2 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 169"

    "Трос D 3 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Датчик вибрационного типа NS"

    Кол-во: 4

    "Позиция 171"

    "Герметик силиконовый огнестойкий, 290 мг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 172"

    "Герметик силиконовый огнестойкий, 290 мг"

    Кол-во: 15

    "Позиция 173"

    "Герметик (прокладка) ABRO"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Герметик (прокладка) ABRO"

    Кол-во: 20

    "Позиция 175"

    "Краска аэрозольная в баллончиках черная"

    Кол-во: 446

    "Позиция 176"

    "Краска аэрозольная в баллончиках серая"

    Кол-во: 300

    "Позиция 177"

    "Краска аэрозольная в баллончиках оранжевая"

    Кол-во: 60

    "Позиция 178"

    "Краска аэрозольная в баллончиках красная"

    Кол-во: 140

    "Позиция 179"

    "Краска дорожная разметочная АК-503"

    Кол-во: 196

    "Позиция 180"

    "Изолента х/б черная"

    Кол-во: 75

    "Позиция 181"

    "Краска аэрозольная в баллончиках зеленая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 182"

    "Краска VIKA-акрил серая"

    Кол-во: 23

    "Позиция 183"

    "Краска VIKA-акрил серая"

    Кол-во: 7

    "Позиция 184"

    "Краска VIKA-акрил медео"

    Кол-во: 7

    "Позиция 185"

    "Краска VIKA-акрил красный-реклама"

    Кол-во: 6

    "Позиция 186"

    "Датчик давления 6 Мпа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 187"

    "Сталь угловая 50*50*3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 188"

    "Сталь угловая 32х32х3"

    Кол-во: 0

    "Позиция 189"

    "Саморез кровельный с буром 4,2 х 25 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 190"

    "Пруток 10мм (в кг)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 191"

    "Прокат круглый d=60 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 192"

    "Прокат круглый d=50 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 193"

    "Прокат круглый d=40 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 194"

    "Прокат круглый d=30 мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 195"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 2

    "Позиция 196"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 197"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 198"

    "Зажим ручной для металла (для сварки)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 199"

    "Жидкость ВД-40"

    Кол-во: 100

    "Позиция 200"

    "Державка"

    Кол-во: 40

    "Позиция 201"

    "Пена всесезонная 750 (мл)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 202"

    "Пена всесезонная 750 (мл)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 203"

    "Пассатижи 200мм."

    Кол-во: 27

    "Позиция 204"

    "Очиститель 1000мл"

    Кол-во: 50

    "Позиция 205"

    "Насос DSP-350P"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Наконечник кабельный медный ТМ-8"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 207"

    "Муфта упругая втулочно-пальцевая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 208"

    "Маркер промышленный"

    Кол-во: 50

    "Позиция 209"

    "Маркер нестираемый водостойкий"

    Кол-во: 50

    "Позиция 210"

    "Манжета пневматическая 2-040-3"

    Кол-во: 8

    "Позиция 211"

    "Манжета гидравлическая 1-50*40"

    Кол-во: 8

    "Позиция 212"

    "Лента сигнальная бело-красная 50 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 213"

    "Краскораспылитель с нижним баллоном"

    Кол-во: 20

    "Позиция 214"

    "Краскораспылитель с верхним баллоном"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "Краскопульт-пульвилизатор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Краска аэрозольная серебристая"

    Кол-во: 7

    "Позиция 217"

    "Краска VIKA-акрил адриатика"

    Кол-во: 7

    "Позиция 218"

    "Краска VIKA-акрил оранжевая"

    Кол-во: 80

    "Позиция 219"

    "Кольцо 120-125-30-2-2"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Кольцо 056-060-25-2-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 221"

    "Кольцо 042-050-46-2-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 150

    "Позиция 223"

    "Кольцо 015-018-19-2-2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 224"

    "Кольцо 014-020-36-2-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 225"

    "Кольцо 009-013--25-2-2"

    Кол-во: 6

    "Позиция 226"

    "Клей "88 Люкс" 20л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 227"

    "Краска аэрозольная в баллончиках белая"

    Кол-во: 302

    "Позиция 228"

    "Краска автомобильная"

    Кол-во: 47

    "Позиция 229"

    "Пена монтажная (летняя)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 230"

    "Эмаль НЦ-132 красная"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 231"

    "Эмаль НЦ-132 красная"

    Кол-во: 28

    "Позиция 232"

    "Изолента х/б черная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 233"

    "Краска VIKA-акрил красный-реклама"

    Кол-во: 7

    "Позиция 234"

    "Краска VIKA-акрил желтая"

    Кол-во: 23

    "Позиция 235"

    "Краска VIKA-акрил желтая"

    Кол-во: 7

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