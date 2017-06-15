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Номер извещения
31705153720
Уникальный номер закупки
17/2.2/0035437/Георесурс
Наименование закупки
Поставка моторного топлива по топливным картам для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" республика Удмуртия,Башкортостан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 17:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
O.krupceva@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крупцева Ольга Ивановна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
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Поставка моторного топлива по топливным картам для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" республика Удмуртия,Башкортостан
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 10:00 GMT +315.06.2017 10:0015.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153720Дата и время окончания срока приема заявок Поставка моторного топлива по топливным картам для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" республика Удмуртия,Башкортостанв соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 11:0015.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153720Дата и время вскрытия заявок Поставка моторного топлива по топливным картам для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" республика Удмуртия,Башкортостанв соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
18.07.2017 18:0018.07.2017 18:0018.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153720Подведение итогов не позднее Поставка моторного топлива по топливным картам для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" республика Удмуртия,Башкортостанв соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка моторного топлива по топливным картам для нужд ПФ "Мосгазгеофизика" республика Удмуртия,Башкортостан
Начальная цена
582 562,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
19.20.21
47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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