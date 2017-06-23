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Номер извещения
31705153356
Уникальный номер закупки
17/2.1/0009459/ГИнформ
Наименование закупки
Поддержка Genesys Business Care (Genesys 3GP00599BXAA) программного обеспечения Genesys АСУ ИВР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 16:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
A.Gayterova@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайтерова Александра Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Б.Черемушкинская, 13, стр.3
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поддержка Genesys Business Care (Genesys 3GP00599BXAA) программного обеспечения Genesys АСУ ИВР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2017 12:00 GMT +323.06.2017 12:0023.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153356Дата и время окончания срока приема заявок Поддержка Genesys Business Care (Genesys 3GP00599BXAA) программного обеспечения Genesys АСУ ИВРБ.Черемушкинская, 13, стр.3
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 14:0023.06.2017 14:0023.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153356Дата и время вскрытия заявок Поддержка Genesys Business Care (Genesys 3GP00599BXAA) программного обеспечения Genesys АСУ ИВРБ.Черемушкинская, 13, стр.3
Подведение итогов не позднее
07.07.2017 15:3007.07.2017 15:3007.07.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153356Подведение итогов не позднее Поддержка Genesys Business Care (Genesys 3GP00599BXAA) программного обеспечения Genesys АСУ ИВРБ.Черемушкинская, 13, стр.3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поддержка Genesys Business Care (Genesys 3GP00599BXAA) программного обеспечения Genesys АСУ ИВР
Начальная цена
2 770 807,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
62.03.12.130
63
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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