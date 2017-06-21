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Номер извещения
31705153047
Уникальный номер закупки
17/5.1/0031274/ТГЧайковск
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов (тампонирование карстовых провалов) для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2017году (0056/17/5.1/0031274/ТГЧайковский/ЗП/ГОС/Э/25.05.2017) Закупка таких работ осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 16:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов (тампонирование карстовых провалов) для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2017году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705153047Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов (тампонирование карстовых провалов) для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2017годуСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 09:1021.06.2017 09:1021.06.2017 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705153047Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов (тампонирование карстовых провалов) для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2017годуСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 15:0023.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153047Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов (тампонирование карстовых провалов) для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2017годуСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705153047Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов (тампонирование карстовых провалов) для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2017годуСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту линейной части магистральных газопроводов (тампонирование карстовых провалов) для нужд ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в 2017году
Начальная цена
4 795 295,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
43.99.40.110
43.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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