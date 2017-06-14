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Номер извещения
31705152376
Уникальный номер закупки
17/2.2/0034807/ГИнформ
Наименование закупки
Закупка оргтехники для проведения ежегодного Общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 14:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Почтовый адрес
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
Контактный телефон
+7 499 580-10-51
Факс
+7 499 580-10-22
Адрес электронной почты
A.Gayterova@inform.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гайтерова Александра Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Москва, Б. Черемушкинская, 13, стр.3
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Закупка оргтехники для проведения ежегодного Общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 12:00 GMT +314.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152376Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оргтехники для проведения ежегодного Общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 годуМосква, Б. Черемушкинская, 13, стр.3
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 16:0014.06.2017 16:0014.06.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705152376Дата и время вскрытия заявок Закупка оргтехники для проведения ежегодного Общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 годуМосква, Б. Черемушкинская, 13, стр.3
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 15:0021.06.2017 15:0021.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152376Подведение итогов не позднее Закупка оргтехники для проведения ежегодного Общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 годуМосква, Б. Черемушкинская, 13, стр.3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка оргтехники для проведения ежегодного Общего собрания акционеров ПАО "Газпром" в 2017 году
Начальная цена
2 910 000,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром информ"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром информ"
Адрес местонахождения
117447, Российская Федерация, Москва, Большая Черемушкинская, 13/3
46.51.10.110
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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