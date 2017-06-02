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    Главная / Торги / Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"

    Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2017 09:0002.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705152151

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0033826/ЛОКВитязь

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 14:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Приложение 4 - Приложение к Форме 1- Расчет цены заявки Таблица 1.xlsx

    Приложение 2 - Техническая часть.7z

    Приложение 3 - Методика 17_2.2_0033826.docx

    Приложение 1 - Проект договора.doc

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация о запросе предложений.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лечебно-оздоровительный комплекс "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.v.dzyba@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзыба Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле спортивными товарами (включая велосипеды)

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2017 09:00 GMT +302.06.2017 09:0002.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705152151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705152151Дата и время вскрытия заявок Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152151Подведение итогов не позднее Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705152151Подведение итогов не позднее Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"353417, РФ, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, пр-т. Южный, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярской продукции для нужд ООО "ЛОК "Витязь"

    Начальная цена

    587 037,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ЛОК "Витязь"
    Все закупки и тендеры ООО "ЛОК "Витязь"

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Классификатор ОКПД2

    46.49.23

    Услуги по оптовой торговле писчебумажными и канцелярскими товарами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.49.33

    Торговля оптовая писчебумажными и канцелярскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок для записей, непроклеенный, куб 9*9*5, белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Бумага А3, 80 г/м, 500 л. класс "С", белизна 96%, 146% (CIE)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Бумага А4, 80 г/м, 500 л. класс "С", белизна 96%, 146% (CIE)"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 4"

    "Зажимы для бумаг 32мм,12шт. на 140л., цветные, изг. из стали"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Зажимы для бумаг 41мм,12шт., 41мм, на 200 л., черные, изг. из стали"

    Кол-во: 20

    "Позиция 6"

    "Закладки самоклеящиеся, неоновые, бумажные, 50х14 мм, 5 цв. х 50 л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 7"

    "Закладки-выделители самоклеящиеся, неоновые пластик, 48*6мм,10*20л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 8"

    "Калькулятор 12 разрядов, настольный, двойное питание, 200х150мм."

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Карандаш ч/гр, ТМ, черный, без резинки, заточенный, длинна 177 мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Клей карандаш, 10 гр. Время высыхания — 1 мин"

    Кол-во: 40

    "Позиция 11"

    "Клей ПВА, 85 гр. , нетоксичный."

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Клей моментальный, 3г., с клеевой ручкой, многоразовый, герметичный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Клейкая лента канцелярская, 19мм х 33мм, прозрачные. Толщина 35 мкм. Комплект - 2 шт"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Клейкая лента упаковочная, 48мм х 66м, прозрачная. Толщина 45мкм."

    Кол-во: 100

    "Позиция 15"

    "Книга учета А4, 96л, обложка бумвинил, герб, фольга, офсет, клетка, тип крепления - книжный переплет"

    Кол-во: 25

    "Позиция 16"

    "Коврик-подкладка настольный для письма, непрозрачный, 52х65см, черный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 17"

    "Корректирующая жидкость, 20 мл, флакон с кисточкой, на водной основе"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Корректирующая лента, ширина лениты 5 мм, длина 8 м. Прозрачный корпус из пластика"

    Кол-во: 40

    "Позиция 19"

    "Линейка, Длина 30см. Пластик. Расцветка в ассортименте."

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Магниты для досок. Диаметр 40 мм, 5 шт., цвет: в ассортименте"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Нож универсальный, 18 мм, автофиксатор, с резиновыми вставками + 2 лезвия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Ножницы, 175 мм, классической формы, чёрные, 2-х сторонняя заточка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Папка на подпись руководителю, из натуральной кожи, без надписи, 320х250х10 мм, черная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Папка-регистратор, с покрытием из ПВХ, 70 мм, без уголка, цвет: в ассортиментее"

    Кол-во: 100

    "Позиция 25"

    "Папка-конверт на кнопке А4, прозрачная, А4, цвет: в ассортименте, 0,14 мм"

    Кол-во: 50

    "Позиция 26"

    "Папка-конверт на молнии, А4, 335х243 мм, 2 отделения, ПВХ-нейлон, цвет: в ассортименте"

    Кол-во: 30

    "Позиция 27"

    "Пленки-заготовки для ламинирования А3, комплект 100 шт., для формата А3, 100 мкм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Пленки-заготовки для ламинирования А4, комплект 100 шт., для формата А4, 125 мкм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "Пленки-заготовки ламинирования 75х105 мм, комплект 100 шт., 125 мкм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 30"

    "Ручка шариковая, трехгранная, корпус прозрачный, 1 мм, синяя"

    Кол-во: 500

    "Позиция 31"

    "Ручка шариковая автоматическая, корпус синий, 0,7 мм, резиновый держатель, синяя"

    Кол-во: 250

    "Позиция 32"

    "Ручка шариковая автоматическая, корпус черный, толщина письма 0,7 мм, синяя"

    Кол-во: 250

    "Позиция 33"

    "Ручки гелевые, набор 3 шт., упаковка ассорти (синяя, черная, красная)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Скоросшиватель картонный, плотность 400 г/м2, до 200 листов"

    Кол-во: 200

    "Позиция 35"

    "Степлер №10, до 12 листов, пластиковый корпус, металлический механизм, черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Степлер №24, до 25 л., металлический корпус, металлич. механизм, ассорти, синий/черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 37"

    "Текстмаркеры набор 3 шт., классический, скошенный 1-5 мм (лимонный, зеленый, розовый)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Рулоны для кассовых аппаратов/терминалов, термобумага, 80×80×18"

    Кол-во: 50

    "Позиция 39"

    "Точилка для карандашей, металлическая клиновидная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 40"

    "Штамп самонаборный, 4-строчный, оттиск 47х18 мм, синий, без рамки, корпус синий, кассы в комплекте"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Салфетки чистящие влажные для оргтехники в тубе, для экранов и пластика, универсальные, "Лимон", в тубе 100 шт., влажные"

    Кол-во: 10

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