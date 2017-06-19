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    Главная / Торги / Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2017 06:0019.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151338Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705151338

    Уникальный номер закупки

    17/2.1/0005246/ТомскГП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Методика анализа и оценки заявок_5246_ТГП.docx

    Техническое задание_5246_ТГП.rtf

    Проект договора_5246_ТГП.doc

    Извещение_5246_ТГП.doc

    Документация_5246_ТГП.rar

    Разъяснение_5246_ТГП.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Востокгазпром
    Все закупки и тендеры Востокгазпром

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-20-96

    Факс

    +7 3822 61-20-60

    Адрес электронной почты

    gmyzovsv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гмызов Сергей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Закупки и тендеры Томская Область

    Закупки и тендеры Услуги по распределению электроэнергии

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2017 06:00 GMT +319.06.2017 06:0019.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151338Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2017 07:0019.06.2017 07:0019.06.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151338Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Подведение итогов не позднее

    20.07.2017 18:0020.07.2017 18:0020.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151338Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.07.201720.07.2017 18:0020.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151338Подведение итогов не позднее Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"634009, г. Томск, ул. Б.Подгорная, 73, каб. 115

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    6 398 719,92

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Классификатор ОКПД2

    43.12.11.140

    Работы по расчистке территории, удалению растительности

    Классификатор ОКВЭД2

    35.13

    Распределение электроэнергии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Право заключения договора на выполнение работ по вырубке древесно-кустарниковой растительности в охранной зоне трасс воздушных линий электропередач для нужд ОАО "Томскгазпром""

    Кол-во: 100

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