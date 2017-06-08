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    Главная / Торги / Поставка монтажных изделий кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка"

    Поставка монтажных изделий кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 08:0008.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151245Дата и время окончания срока приема заявок Закупка монтажных изделийг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705151245

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0027374/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка монтажных изделий кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 12:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    069 Документация 27374 СМСП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 34675 1-88-85 доб. 1172

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Автономный округ

    Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка монтажных изделий

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 08:00 GMT +308.06.2017 08:0008.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151245Дата и время окончания срока приема заявок Закупка монтажных изделийг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 10:0008.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151245Дата и время вскрытия заявок Закупка монтажных изделийг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609

    Подведение итогов не позднее

    13.06.2017 15:0013.06.2017 15:0013.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151245Подведение итогов не позднее Закупка монтажных изделийг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.06.201713.06.2017 15:0013.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151245Подведение итогов не позднее Закупка монтажных изделийг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка монтажных изделий

    Начальная цена

    589 630,08

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    27.33.13.130

    Арматура кабельная

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.7

    Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная ПВХ 20 мм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Угол внутренний переменный от 80град до 100град 50х105 10605 Legrand"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Муфта концевая наружной установки 4КНтп-1-(150-240) ТУ 3599-003-01394461-2004"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Наконечник кабельный ТА 120-12-14 ГОСТ 9581-80"

    Кол-во: 150

    "Позиция 5"

    "Гильза термоусаживаемая КДЗС-60 мм 1 упаковка-50 шт. для монтажа оптических муфт номенклатурный номер № 05-Г041"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Комплект маркировочный пластмассовый КМП артикул 120808-00041 для маркировки кабелей в упаковке 50 штук."

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Наконечник кабельный ТМ 95-12-15 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Наконечник кабельный ТМ 50-10-11 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 36

    "Позиция 9"

    "Наконечник кабельный ТМ 35-8-10"

    Кол-во: 76

    "Позиция 10"

    "Наконечник кабельный 95-12-15-м-ухл3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3"

    Кол-во: 17

    "Позиция 12"

    "Наконечник кабельный алюминиевый Т-25-8-7-А-УХЛ3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Хомут 4,8х290 DKC 25217 из полиамида черный"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 14"

    "Соединитель однопарный UDW2 наполнен гидрофобным заполнителем, код каталога ССД 2011, код каталога 120501-00001"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Рамка маркировочная универсальная PROFIL 2/10 для установки на монтажныйхомут и на штанги PROFIL с маркировочной табличкой, без надп исей, размертаблички 95х18мм, масса 0,030кг, код каталога 120905-00135"

    Кол-во: 40

    "Позиция 16"

    "Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 для оконцевания проводов и кабелей смедными жилами сечением 16мм2 на напряжение до 35кВ ГОСТ 7386 -80"

    Кол-во: 65

    "Позиция 17"

    "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 4кВтп-1- (35-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 35-50мм2 ТУ 3599-002-01394461-2004"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (25-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 25-50мм2 ТУ 3449-005-59861269-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Наконечник кабельный медный Т-35-10-8-А-УХЛ3 ГОСТ 9581-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Заглушка СКК-40D-Z-100-060-K01 IEK марка Праймер для кабель-канала 100х60 код каталога 2921 ТУ 2291-001-18461115-2010"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Манжета термоусаживаемая ТРМ100/25-1000 КВТ ТУ 2291-045-97284872-2011"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "Муфта кабельная концевая 1ПКВТ6-300-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Муфта соединительная 1ПСт 10(70-120)-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Муфта соединительная 1ПСт 10(300-400)В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Муфта концевая 3КВтп-10(150-240)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Муфта концевая 1ПКВТп-6(70-120)-В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Угол Т-образный CKK-40D-T-100-060-K01 IEK марка Праймер код каталога 2904 для Т-образного соединения трех х кабель-каналов 100х60 плоскости"

    Кол-во: 36

    "Позиция 28"

    "Манжета термоусаживаемая ТРМ43/8-1000 КВТ,армированная ремонтная манжета для восстановления повреждённой оболочки и изоляции кабеля, для ремонта защитных кожухов соединительных кабельных муфт. Диапазон усадки 8-43 мм,длина 1000мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Угол плоский CKK-40D-P-100-060-K01 IEK Праймер служит для соединения двух кабель-каналов на плоскости под углом от 80° до 100°, размер 100х60"

    Кол-во: 60

    "Позиция 30"

    "Манжета термоусаживаемая ТРМ55/12-1000 КВТ,армированная ремонтная манжета для восстановления повреждённой оболочки и изоляции кабеля, для ремонта защитных кожухов соединительных кабельных муфт. Диапазон усадки 12-55мм, длина 1000 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Соединитель CKK-40D-SB60-K01 IEK Праймер на стык боковой для соединения кабель-каналов 100*60 на прямой плоскости"

    Кол-во: 140

    "Позиция 32"

    "Манжета термоусаживаемая ТРМ75/15-1000 КВТ,армированная ремонтная манжета для восстановления повреждённой оболочки и изоляции кабеля,для ремонта защитных кожухов соединительных кабельных муфт.Диапазон усадки 15-75 мм,длина 1000 мм."

    Кол-во: 5

    "Позиция 33"

    "Соединитель CCKK-40D-SL75-K01 IEK Праймер на стык лицевой для соединения кабель-каналов 100*60 на прямой плоскости"

    Кол-во: 140

    "Позиция 34"

    "Угол внутренний CKK-40D-X-100-060-K01 IEK марка Праймер для соединения двух кабель-каналов 100х60 на внутреннем углу от 80 до 100град"

    Кол-во: 60

    "Позиция 35"

    "Кабель-канал 100х60 СКК40-100-060-1-К01"

    Кол-во: 312

    "Позиция 36"

    "Наконечник кабельный ТМ 50-10-11 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 37"

    "Наконечник кабельный ТМ 35-8-10"

    Кол-во: 100

    "Позиция 38"

    "Наконечник кабельный ТМ 25-8-8 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 39"

    "Наконечник кабельный ТМ 6-5-4 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 40"

    "Наконечник кабельный ТМ 16-6-6 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 41"

    "Наконечник кабельный ТМ 10-6-5 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 42"

    "Проводник заземляющий П-750"

    Кол-во: 100

    "Позиция 43"

    "Наконечник кольцевой изолированный, предназначен для оконцевания многожильных медных проводов, тип НКИ 6,0-6 ТУ 3424-001-59861269-2004"

    Кол-во: 800

    "Позиция 44"

    "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 3кВтп-10- (70-120) для трехжильных кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией 10кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3449-026-01403993-97"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Металлорукав Р-З-Ц-Х-16 16мм"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Бирка пластмассовая треугольная для маркировки контрольных кабелей У136У3.5 ТУ 36-1440-82"

    Кол-во: 1860

    "Позиция 47"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 3Стп-10- (70-120) длятрехжильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией 10кВ сечение70-120мм2 ТУ 3599-024-01403993-98"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Наконечник кабельный 95-12-15-м-ухл3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Наконечник кабельный медный 70-10-13-М-УХЛ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 50"

    "Наконечник кабельный медный 185-16-23-М-УХЛ3"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Наконечник кабельный медный 50-10-11-М-УХЛ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 52"

    "Кабельный бандаж для увязки кабелей, монтажа кабельных линий, ремешоксамофиксирующийся, блокирующий механизм, материал Nylon 6.6, ши рина 4,8мм, длина 200мм, рабочая ширина 4,6мм, код каталога plc-c-4,8х200"

    Кол-во: 1830

    "Позиция 53"

    "Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 для оконцевания проводов и кабелей смедными жилами сечением 16мм2 на напряжение до 35кВ ГОСТ 7386 -80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 54"

    "Коробка УК-2Р код каталога 120901-00015 ТУ 07511293.069-97"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Кабель-канал для электропровода 32х25, белый ТУ 3464-006-34913290"

    Кол-во: 60

    "Позиция 56"

    "Кабель-канал 16х25 для электропровода, ТУ 2291-001-71322173-2004"

    Кол-во: 120

    "Позиция 57"

    "Дюбель пластиковый У658 У3, размер шурупа 5х40, сила выдергивания 1,5-2кн ТУ 36-941-79"

    Кол-во: 300

    "Позиция 58"

    "Наконечник кабельный 150-16-19-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 59"

    "Профиль монтажный Z-образный перфорированный К239У2 стальной 60х40х3ммдлина 2м ТУ 36-1434-82"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Профиль монтажный С-образный перфорированный К101/2 У2 стальной с лакокрасочным покрытием 25х10х1,5мм длина 2м ТУ 36-1434-82"

    Кол-во: 40

    "Позиция 61"

    "Профиль монтажный Z-образный перфорированный К241 У2 стальной слакокрасочным покрытием 60х40х3мм длина 2м ТУ 36-1434-82"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Рукава гибкие металлические негерметичного типа Р3 из стальнойоцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-Ц-Х-10 ТУ 22-5570 -83"

    Кол-во: 240

    "Позиция 63"

    "Бирка пластмассовая квадратная для маркировки силовых кабелей до 1000ВУ134У3.5"

    Кол-во: 1400

    "Позиция 64"

    "Проводник заземляющий для заземления приборов и аппаратуры на щитах ишунтирования гибких вводов П-500 УХЛ3 длина 500мм ТУ 36-1276-85"

    Кол-во: 50

    "Позиция 65"

    "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной лентыс хлопчатобумажным уплотнением Ду25 Р3-ЦХ-25 в бухтах по 50м ТУ4833-001-97341529-2007"

    Кол-во: 100

    "Позиция 66"

    "Швеллер монтажный перфорированный ШП 60х35У1 2000х60х35х2,5мм ТУ36.22.21.00.021-91"

    Кол-во: 50

    "Позиция 67"

    "Наконечник кабельный медный Т-10-6-5-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 140

    "Позиция 68"

    "Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой) 1 упаковка - 50 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Зажим соединительный плашечный ПА-2-2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 70"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (70-120) длячетырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3449-005-59861 269-2004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 71"

    "Наконечник кабельный медный 6-5-4-М-УХЛ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 72"

    "Наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 73"

    "Хомут PL6.6 белый 4,8х430, материал полиамид 6.6, рабочая температура от-40C до +85C, рейтинг горючести UL 94 класс V2 диэлектрическ ая прочность50.000В/мм, код каталога 25220"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 74"

    "Наконечник-гильза НГИ-2 2,5-10 медный луженый с изолированным фланцем под два провода, сечение 2,5мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 75"

    "Наконечник-гильза НГИ-2 1,0-8 медный луженый с изолированным фланцем под два провода, сечение 1,0мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 76"

    "Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 для оконцевания проводов и кабелей смедными жилами сечением 16мм2 на напряжение до 35кВ ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 77"

    "Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 6-5-4 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 78"

    "Рукава гибкие металлические негерметичного типа Р3 из стальнойоцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-ЦХ-20 ТУ 22-5570- 83"

    Кол-во: 150

    "Позиция 79"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 50-10-9-А-УХЛ3 ГОСТ 23981-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 80"

    "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой4кВтп-1- (70-120) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 Т У3599-002-01394461-2004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 81"

    "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 4кВтп-1- (35-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 35-50мм2 ТУ 3599-002-01394461-2004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 82"

    "Муфта разветвительная полиэтиленовая на два направления 2МРП-0,2/0,3 на20-30 пар ТУ 45.20709226.016-94"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (25-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 25-50мм2 ТУ 3449-005-59861269-2004"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 95-12-13-А-УХЛ3 ГОСТ 23981-80"

    Кол-во: 60

    "Позиция 85"

    "Наконечник кабельный алюминиевый Т-70-10-12-А-УХЛ3 ГОСТ 23981-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 86"

    "Наконечник кабельный медный Т-35-10-8-А-УХЛ3 ГОСТ 9581-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 87"

    "Наконечник кабельный алюминиевый 120-12-14-А-УХЛ3 ГОСТ 23981-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 88"

    "Наконечник кабельный ТМ 25-8-8 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 76

    "Позиция 89"

    "Наконечник кабельный ТМ 6-5-4 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 506

    "Позиция 90"

    "Наконечник кабельный ТМ 16-6-6 ГОСТ 7386 -80"

    Кол-во: 162

    "Позиция 91"

    "Наконечник кабельный ТМ 150-16-19 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 35

    "Позиция 92"

    "Наконечник кабельный ТМ 10-6-5 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 48

    "Позиция 93"

    "Наконечник кабельный ТМ 185-16-23 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 30

    "Позиция 94"

    "Наконечник НШвИ 1,5-12"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Труба гибкая легкая гофрированная со стальной протяжкой ПВХ внешнийдиаметр 16мм внутренний диаметр 11,4мм серая (RAL 7035) 91916 DKC"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 96"

    "Кабель-канал 16х25 для электропровода, ТУ 2291-001-71322173-2004"

    Кол-во: 80

    "Позиция 97"

    "Наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3"

    Кол-во: 300

    "Позиция 98"

    "Наконечник кабельный медный Т-10-6-5-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 100

    "Позиция 99"

    "Муфта концевая 3КВтп-10(70-120) ТУ 3599-010-04001953-00"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Наконечник кабельный медный 95-12-15-М-УХЛ3"

    Кол-во: 50

    "Позиция 101"

    "Наконечник кабельный медный 6-5-4-М-УХЛ3"

    Кол-во: 12

    "Позиция 102"

    "Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 для оконцевания проводов и кабелей смедными жилами сечением 16мм2 на напряжение до 35кВ ГОСТ 7386 -80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 103"

    "Наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80"

    Кол-во: 20

    "Позиция 104"

    "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (70-120) длячетырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3449-005-59861 269-2004"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Наконечник кабельный медный 50-10-11-М-УХЛ3"

    Кол-во: 42

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