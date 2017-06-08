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Номер извещения
31705151245
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027374/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка монтажных изделий кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 12:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 34675 1-88-85 доб. 1172
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Закупки и тендеры Термостаты, стабилизаторы давления и прочие приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления
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Закупка монтажных изделий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 08:00 GMT +308.06.2017 08:0008.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151245Дата и время окончания срока приема заявок Закупка монтажных изделийг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 10:0008.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151245Дата и время вскрытия заявок Закупка монтажных изделийг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Подведение итогов не позднее
13.06.2017 15:0013.06.2017 15:0013.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151245Подведение итогов не позднее Закупка монтажных изделийг. Сургут, ул. Островского 16, каб. 609
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка монтажных изделий
Начальная цена
589 630,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
27.33.13.130
26.51.7
27.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 2
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