Поставка монтажных изделий кабельно-проводниковой продукции для нужд ООО "Газпром переработка"

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Труба гофрированная ПВХ 20 мм" Кол-во: 200

"Позиция 2" "Угол внутренний переменный от 80град до 100град 50х105 10605 Legrand" Кол-во: 10

"Позиция 3" "Муфта концевая наружной установки 4КНтп-1-(150-240) ТУ 3599-003-01394461-2004" Кол-во: 6

"Позиция 4" "Наконечник кабельный ТА 120-12-14 ГОСТ 9581-80" Кол-во: 150

"Позиция 5" "Гильза термоусаживаемая КДЗС-60 мм 1 упаковка-50 шт. для монтажа оптических муфт номенклатурный номер № 05-Г041" Кол-во: 4

"Позиция 6" "Комплект маркировочный пластмассовый КМП артикул 120808-00041 для маркировки кабелей в упаковке 50 штук." Кол-во: 3

"Позиция 7" "Наконечник кабельный ТМ 95-12-15 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Наконечник кабельный ТМ 50-10-11 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 36

"Позиция 9" "Наконечник кабельный ТМ 35-8-10" Кол-во: 76

"Позиция 10" "Наконечник кабельный 95-12-15-м-ухл3" Кол-во: 12

"Позиция 11" "Наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3" Кол-во: 17

"Позиция 12" "Наконечник кабельный алюминиевый Т-25-8-7-А-УХЛ3" Кол-во: 20

"Позиция 13" "Хомут 4,8х290 DKC 25217 из полиамида черный" Кол-во: 1000

"Позиция 14" "Соединитель однопарный UDW2 наполнен гидрофобным заполнителем, код каталога ССД 2011, код каталога 120501-00001" Кол-во: 150

"Позиция 15" "Рамка маркировочная универсальная PROFIL 2/10 для установки на монтажныйхомут и на штанги PROFIL с маркировочной табличкой, без надп исей, размертаблички 95х18мм, масса 0,030кг, код каталога 120905-00135" Кол-во: 40

"Позиция 16" "Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 для оконцевания проводов и кабелей смедными жилами сечением 16мм2 на напряжение до 35кВ ГОСТ 7386 -80" Кол-во: 65

"Позиция 17" "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 4кВтп-1- (35-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 35-50мм2 ТУ 3599-002-01394461-2004" Кол-во: 4

"Позиция 18" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (25-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 25-50мм2 ТУ 3449-005-59861269-2004" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Наконечник кабельный медный Т-35-10-8-А-УХЛ3 ГОСТ 9581-80" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Заглушка СКК-40D-Z-100-060-K01 IEK марка Праймер для кабель-канала 100х60 код каталога 2921 ТУ 2291-001-18461115-2010" Кол-во: 100

"Позиция 21" "Манжета термоусаживаемая ТРМ100/25-1000 КВТ ТУ 2291-045-97284872-2011" Кол-во: 5

"Позиция 22" "Муфта кабельная концевая 1ПКВТ6-300-В" Кол-во: 2

"Позиция 23" "Муфта соединительная 1ПСт 10(70-120)-В" Кол-во: 2

"Позиция 24" "Муфта соединительная 1ПСт 10(300-400)В" Кол-во: 2

"Позиция 25" "Муфта концевая 3КВтп-10(150-240)" Кол-во: 2

"Позиция 26" "Муфта концевая 1ПКВТп-6(70-120)-В" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Угол Т-образный CKK-40D-T-100-060-K01 IEK марка Праймер код каталога 2904 для Т-образного соединения трех х кабель-каналов 100х60 плоскости" Кол-во: 36

"Позиция 28" "Манжета термоусаживаемая ТРМ43/8-1000 КВТ,армированная ремонтная манжета для восстановления повреждённой оболочки и изоляции кабеля, для ремонта защитных кожухов соединительных кабельных муфт. Диапазон усадки 8-43 мм,длина 1000мм." Кол-во: 5

"Позиция 29" "Угол плоский CKK-40D-P-100-060-K01 IEK Праймер служит для соединения двух кабель-каналов на плоскости под углом от 80° до 100°, размер 100х60" Кол-во: 60

"Позиция 30" "Манжета термоусаживаемая ТРМ55/12-1000 КВТ,армированная ремонтная манжета для восстановления повреждённой оболочки и изоляции кабеля, для ремонта защитных кожухов соединительных кабельных муфт. Диапазон усадки 12-55мм, длина 1000 мм." Кол-во: 5

"Позиция 31" "Соединитель CKK-40D-SB60-K01 IEK Праймер на стык боковой для соединения кабель-каналов 100*60 на прямой плоскости" Кол-во: 140

"Позиция 32" "Манжета термоусаживаемая ТРМ75/15-1000 КВТ,армированная ремонтная манжета для восстановления повреждённой оболочки и изоляции кабеля,для ремонта защитных кожухов соединительных кабельных муфт.Диапазон усадки 15-75 мм,длина 1000 мм." Кол-во: 5

"Позиция 33" "Соединитель CCKK-40D-SL75-K01 IEK Праймер на стык лицевой для соединения кабель-каналов 100*60 на прямой плоскости" Кол-во: 140

"Позиция 34" "Угол внутренний CKK-40D-X-100-060-K01 IEK марка Праймер для соединения двух кабель-каналов 100х60 на внутреннем углу от 80 до 100град" Кол-во: 60

"Позиция 35" "Кабель-канал 100х60 СКК40-100-060-1-К01" Кол-во: 312

"Позиция 36" "Наконечник кабельный ТМ 50-10-11 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 37" "Наконечник кабельный ТМ 35-8-10" Кол-во: 100

"Позиция 38" "Наконечник кабельный ТМ 25-8-8 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 39" "Наконечник кабельный ТМ 6-5-4 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 40" "Наконечник кабельный ТМ 16-6-6 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 41" "Наконечник кабельный ТМ 10-6-5 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 42" "Проводник заземляющий П-750" Кол-во: 100

"Позиция 43" "Наконечник кольцевой изолированный, предназначен для оконцевания многожильных медных проводов, тип НКИ 6,0-6 ТУ 3424-001-59861269-2004" Кол-во: 800

"Позиция 44" "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 3кВтп-10- (70-120) для трехжильных кабелей с пластмассовой и бумажной изоляцией 10кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3449-026-01403993-97" Кол-во: 2

"Позиция 45" "Металлорукав Р-З-Ц-Х-16 16мм" Кол-во: 100

"Позиция 46" "Бирка пластмассовая треугольная для маркировки контрольных кабелей У136У3.5 ТУ 36-1440-82" Кол-во: 1860

"Позиция 47" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 3Стп-10- (70-120) длятрехжильных кабелей с бумажной и пластмассовой изоляцией 10кВ сечение70-120мм2 ТУ 3599-024-01403993-98" Кол-во: 2

"Позиция 48" "Наконечник кабельный 95-12-15-м-ухл3" Кол-во: 100

"Позиция 49" "Наконечник кабельный медный 70-10-13-М-УХЛ3" Кол-во: 100

"Позиция 50" "Наконечник кабельный медный 185-16-23-М-УХЛ3" Кол-во: 20

"Позиция 51" "Наконечник кабельный медный 50-10-11-М-УХЛ3" Кол-во: 100

"Позиция 52" "Кабельный бандаж для увязки кабелей, монтажа кабельных линий, ремешоксамофиксирующийся, блокирующий механизм, материал Nylon 6.6, ши рина 4,8мм, длина 200мм, рабочая ширина 4,6мм, код каталога plc-c-4,8х200" Кол-во: 1830

"Позиция 53" "Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 для оконцевания проводов и кабелей смедными жилами сечением 16мм2 на напряжение до 35кВ ГОСТ 7386 -80" Кол-во: 100

"Позиция 54" "Коробка УК-2Р код каталога 120901-00015 ТУ 07511293.069-97" Кол-во: 30

"Позиция 55" "Кабель-канал для электропровода 32х25, белый ТУ 3464-006-34913290" Кол-во: 60

"Позиция 56" "Кабель-канал 16х25 для электропровода, ТУ 2291-001-71322173-2004" Кол-во: 120

"Позиция 57" "Дюбель пластиковый У658 У3, размер шурупа 5х40, сила выдергивания 1,5-2кн ТУ 36-941-79" Кол-во: 300

"Позиция 58" "Наконечник кабельный 150-16-19-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 10

"Позиция 59" "Профиль монтажный Z-образный перфорированный К239У2 стальной 60х40х3ммдлина 2м ТУ 36-1434-82" Кол-во: 40

"Позиция 60" "Профиль монтажный С-образный перфорированный К101/2 У2 стальной с лакокрасочным покрытием 25х10х1,5мм длина 2м ТУ 36-1434-82" Кол-во: 40

"Позиция 61" "Профиль монтажный Z-образный перфорированный К241 У2 стальной слакокрасочным покрытием 60х40х3мм длина 2м ТУ 36-1434-82" Кол-во: 40

"Позиция 62" "Рукава гибкие металлические негерметичного типа Р3 из стальнойоцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-Ц-Х-10 ТУ 22-5570 -83" Кол-во: 240

"Позиция 63" "Бирка пластмассовая квадратная для маркировки силовых кабелей до 1000ВУ134У3.5" Кол-во: 1400

"Позиция 64" "Проводник заземляющий для заземления приборов и аппаратуры на щитах ишунтирования гибких вводов П-500 УХЛ3 длина 500мм ТУ 36-1276-85" Кол-во: 50

"Позиция 65" "Рукав гибкий металлический негерметичный из стальной оцинкованной лентыс хлопчатобумажным уплотнением Ду25 Р3-ЦХ-25 в бухтах по 50м ТУ4833-001-97341529-2007" Кол-во: 100

"Позиция 66" "Швеллер монтажный перфорированный ШП 60х35У1 2000х60х35х2,5мм ТУ36.22.21.00.021-91" Кол-во: 50

"Позиция 67" "Наконечник кабельный медный Т-10-6-5-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 140

"Позиция 68" "Комплект монтажный №2 (винт, шайба, гайка с защелкой) 1 упаковка - 50 шт" Кол-во: 4

"Позиция 69" "Зажим соединительный плашечный ПА-2-2" Кол-во: 100

"Позиция 70" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (70-120) длячетырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3449-005-59861 269-2004" Кол-во: 3

"Позиция 71" "Наконечник кабельный медный 6-5-4-М-УХЛ3" Кол-во: 100

"Позиция 72" "Наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3" Кол-во: 100

"Позиция 73" "Хомут PL6.6 белый 4,8х430, материал полиамид 6.6, рабочая температура от-40C до +85C, рейтинг горючести UL 94 класс V2 диэлектрическ ая прочность50.000В/мм, код каталога 25220" Кол-во: 1000

"Позиция 74" "Наконечник-гильза НГИ-2 2,5-10 медный луженый с изолированным фланцем под два провода, сечение 2,5мм" Кол-во: 300

"Позиция 75" "Наконечник-гильза НГИ-2 1,0-8 медный луженый с изолированным фланцем под два провода, сечение 1,0мм" Кол-во: 300

"Позиция 76" "Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 для оконцевания проводов и кабелей смедными жилами сечением 16мм2 на напряжение до 35кВ ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 77" "Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 6-5-4 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 78" "Рукава гибкие металлические негерметичного типа Р3 из стальнойоцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-ЦХ-20 ТУ 22-5570- 83" Кол-во: 150

"Позиция 79" "Наконечник кабельный алюминиевый 50-10-9-А-УХЛ3 ГОСТ 23981-80" Кол-во: 100

"Позиция 80" "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой4кВтп-1- (70-120) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 Т У3599-002-01394461-2004" Кол-во: 3

"Позиция 81" "Муфта концевая внутренней установки с термоусаживаемой перчаткой 4кВтп-1- (35-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 35-50мм2 ТУ 3599-002-01394461-2004" Кол-во: 3

"Позиция 82" "Муфта разветвительная полиэтиленовая на два направления 2МРП-0,2/0,3 на20-30 пар ТУ 45.20709226.016-94" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (25-50) для четырехжильных кабелей 1кВ сечение 25-50мм2 ТУ 3449-005-59861269-2004" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Наконечник кабельный алюминиевый 95-12-13-А-УХЛ3 ГОСТ 23981-80" Кол-во: 60

"Позиция 85" "Наконечник кабельный алюминиевый Т-70-10-12-А-УХЛ3 ГОСТ 23981-80" Кол-во: 100

"Позиция 86" "Наконечник кабельный медный Т-35-10-8-А-УХЛ3 ГОСТ 9581-80" Кол-во: 100

"Позиция 87" "Наконечник кабельный алюминиевый 120-12-14-А-УХЛ3 ГОСТ 23981-80" Кол-во: 30

"Позиция 88" "Наконечник кабельный ТМ 25-8-8 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 76

"Позиция 89" "Наконечник кабельный ТМ 6-5-4 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 506

"Позиция 90" "Наконечник кабельный ТМ 16-6-6 ГОСТ 7386 -80" Кол-во: 162

"Позиция 91" "Наконечник кабельный ТМ 150-16-19 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 35

"Позиция 92" "Наконечник кабельный ТМ 10-6-5 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 48

"Позиция 93" "Наконечник кабельный ТМ 185-16-23 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 30

"Позиция 94" "Наконечник НШвИ 1,5-12" Кол-во: 100

"Позиция 95" "Труба гибкая легкая гофрированная со стальной протяжкой ПВХ внешнийдиаметр 16мм внутренний диаметр 11,4мм серая (RAL 7035) 91916 DKC" Кол-во: 3000

"Позиция 96" "Кабель-канал 16х25 для электропровода, ТУ 2291-001-71322173-2004" Кол-во: 80

"Позиция 97" "Наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3" Кол-во: 300

"Позиция 98" "Наконечник кабельный медный Т-10-6-5-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 100

"Позиция 99" "Муфта концевая 3КВтп-10(70-120) ТУ 3599-010-04001953-00" Кол-во: 2

"Позиция 100" "Наконечник кабельный медный 95-12-15-М-УХЛ3" Кол-во: 50

"Позиция 101" "Наконечник кабельный медный 6-5-4-М-УХЛ3" Кол-во: 12

"Позиция 102" "Наконечник кабельный 16-6-6-М-УХЛ3 для оконцевания проводов и кабелей смедными жилами сечением 16мм2 на напряжение до 35кВ ГОСТ 7386 -80" Кол-во: 20

"Позиция 103" "Наконечник кабельный медный 25-8-8-М-УХЛ3 ГОСТ 7386-80" Кол-во: 20

"Позиция 104" "Муфта соединительная с термоусаживаемой перчаткой 4СТп-1- (70-120) длячетырехжильных кабелей 1кВ сечение 70-120мм2 ТУ 3449-005-59861 269-2004" Кол-во: 2