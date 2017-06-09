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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705030
Уникальный номер закупки
17/2.1/0035361/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Администрации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.danilkin@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Администрации
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705030Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Администрацииг. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 11:0009.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705030Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Администрацииг. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 18:0019.07.2017 18:0019.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705030Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Администрацииг. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда для нужд Администрации
Начальная цена
353 330,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
71.20.19.130
71.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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