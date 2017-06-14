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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705150667
Уникальный номер закупки
17/2.1/0035366/Георесурс
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке крупногабаритных грузов автомобильным транспортом для нужд НПФ "Центргазгеофизика"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 11:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
+7 495 775-95-75
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
a.danilkin@gazpromgeofizika.ru
Ф.И.О. контактного лица
Данилкин Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по перевозке крупногабаритных грузов автомобильным транспортом для нужд НПФ "Центргазгеофизика"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 10:00 GMT +314.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705150667Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке крупногабаритных грузов автомобильным транспортом для нужд НПФ "Центргазгеофизика"г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 11:0014.06.2017 11:0014.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705150667Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке крупногабаритных грузов автомобильным транспортом для нужд НПФ "Центргазгеофизика"г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Подведение итогов не позднее
25.07.2017 18:0025.07.2017 18:0025.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705150667Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке крупногабаритных грузов автомобильным транспортом для нужд НПФ "Центргазгеофизика"г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
25.07.201725.07.2017 18:0025.07.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705150667Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке крупногабаритных грузов автомобильным транспортом для нужд НПФ "Центргазгеофизика"г. Москва, ул. Болотниковская, д. 18, корп. 2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке крупногабаритных грузов автомобильным транспортом для нужд НПФ "Центргазгеофизика"
Начальная цена
560 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
49.41
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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