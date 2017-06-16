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Номер извещения
31705150027
Уникальный номер закупки
17/2.2/0027065/ДНадым
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Оборудование газодинамическое.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-71
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Dudkovskaia.AA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дудковская Альбина Андреевна
Место рассмотрения предложений
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30, к. 405
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Оборудование газодинамическое.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 10:00 GMT +316.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705150027Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Оборудование газодинамическое.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30, к. 405
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705150027Дата и время вскрытия заявок Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Оборудование газодинамическое.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30, к. 405
Подведение итогов не позднее
18.07.2017 15:0018.07.2017 15:0018.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705150027Подведение итогов не позднее Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Оборудование газодинамическое.629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 30, к. 405
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара для нужд ООО "Газпром добыча Надым". Оборудование газодинамическое.
Начальная цена
1 772 131,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 442,63 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
28.99
28.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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