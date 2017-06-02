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Номер извещения
31705149476
Уникальный номер закупки
17/2.2/0033472/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка металлопроката, металлопрофиля и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 08:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
M.Panchenko@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панченко Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
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Поставка металлопроката, металлопрофиля и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705149476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлопроката, металлопрофиля и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 14:0002.06.2017 14:0002.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705149476Дата и время вскрытия заявок Поставка металлопроката, металлопрофиля и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 17:0009.06.2017 17:0009.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705149476Подведение итогов не позднее Поставка металлопроката, металлопрофиля и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката, металлопрофиля и комплектующих для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
Начальная цена
578 522,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
32.20.13.161
25.94.12.190
25.93.15.110
24.33.20.000
24.32.10.000
24.10.71.111
24.10.62.210
24.10.43.000
25.99.2
46.72.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
Кол-во: 120
Кол-во: 16200
Кол-во: 167
Кол-во: 2
Кол-во: 51
Кол-во: 2650
Кол-во: 900
Кол-во: 110
Кол-во: 327
Кол-во: 1
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Кол-во: 15
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