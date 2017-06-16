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    Главная / Торги / Поставка ЗИП для насосов Grundfos для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Поставка ЗИП для насосов Grundfos для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 02:0016.06.2017 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705149421Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для насосов GrundfosРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705149421

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0006231/ДШельф

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ЗИП для насосов Grundfos для нужд ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 08:26

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 4242 49-71-60 доб. 65171

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    n_rybakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рыбакова Нататлья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Российская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Закупки и тендеры Сахалинская Область

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ЗИП для насосов Grundfos

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 02:00 GMT +316.06.2017 02:0016.06.2017 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705149421Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП для насосов GrundfosРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 06:0016.06.2017 06:0016.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705149421Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП для насосов GrundfosРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Подведение итогов не позднее

    11.07.2017 09:0011.07.2017 09:0011.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705149421Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для насосов GrundfosРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.07.201711.07.2017 09:0011.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705149421Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП для насосов GrundfosРоссийская Федерация, 693000, город Южно-Сахалинск ул. Детская, 4

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ЗИП для насосов Grundfos

    Начальная цена

    1 481 759,39

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
    Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Классификатор ОКПД2

    46.7

    Услуги по специализированной оптовой торговле прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект для монтажа рабочего колеса 96076117 Grundfos SEG 40.15.2.50B ТУ производителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 2"

    "Режущий механизм 96076121 Grundfos SEG 40.15.2.50B ТУ производителя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Комплект уплотнения вала Для насоса Grundfos PO42.30 CM.E.1.G.P.110.3 COAL GG20 арт. 97713879, уплотнения к насосу Grundfos PO42.30 CM.E.1.G.P.110.3 COAL GG20, ТУ производителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Стандартное уплотнения вала HQQE модель А96501896Р21204 Grundfos CR 15-05 A-F-A-E-HQQE Насос центробежный, повысительный Q=17 м³/ч Pmax=1,6 Мпа ; °С = 120 Среда – вода Р2=4 кВт Нmax=70,6м ; Н=55,4м"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Комплект уплотнения вала 96102361 Grundfos SEV 80.80.110.2.51.D ТУ производителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Комплект уплотнения вала 96567341 / 96567350 Grundfos SV.80.80.150.2.54 H.S.220.G.Ex.0511 ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Комплект подшипников 96690705 Grundfos SEV 80.80.110.2.51.D ТУ производителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Комплект уплотнения вала 96102361 Grundfos SEV80.80.92.Ex.2.51 D.S ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Стандартное уплотнения вала HQQE модель А96501223Р21208 Grundfos CR 10-18 A-FJ-A-E-HQQE Насос центробежный, повысительный Q=10 м³/ч Pmax=2,5 Мпа ; °С = 120 Среда – вода Р2=7,5 кВт Нmax=185м ; Н=149,4м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Стандартное уплотнения вала HQQE модель А96501903Р21204 Grundfos CR 15-14 A-F-A-E-HQQE Насос центробежный, повысительный Q=17 м³/ч Pmax=2,5 Мпа ; °С = 120 Среда – вода Р2=11 кВт Нmax=197м ; Н=156,9м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Подшипники к насосу Grundfos NB 40-315/305A-F-A-BAQE арт.96537605 , Grundfos NB 40-315/305A-F-A-BAQE (1450 об.) N=4кВт, Q=3-25м3/ч, Н=31-23м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Стандартное уплотнения вала AQQE Grundfos CМ-I 10-3 N=2,2кВт, Q=5 м3/ч, Н=47 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Комплект для монтажа рабочего колеса 96102366 Grundfos SEV 80.80.110.2.51.D ТУ производителя"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Стандартное уплотнения вала AQQE модель A-97515126-P3-1146 Grundfos CМ-I 3-6-A-R-I-E-AQQEF-A-A-N N=0,65кВт, Q=2,5 м3/ч, Н=46м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Комплект быстроизнашивающихся деталей и РТИ 96294837 Grundfos SV.80.80.150.2.54 H.S.220. G.Ex.0511 ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Подшипники к насосу Grundfos CМ-I 10-3 арт.96932394 Grundfos CМ-I 10-3 N=2,2кВт, Q=5 м3/ч, Н=47 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Стандартное уплотнения вала BAQE модель A97837081P211480004 5 Grundfos NB 40-315/305A-F-A-BAQE (1450 об.) N=4кВт, Q=3-25м3/ч, Н=31-23м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Комплект для монтажа рабочего колеса 96102366 Grundfos SEV80.80.92.Ex.2.51 D.S ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Подшипники к насосу Grundfos CМ-I 3-6-A-R-I-E-AQQEF-A-A-N арт.96932399 Grundfos CМ-I 3-6-A-R-I-E-AQQEF-A-A-N N=0,65кВт, Q=2,5 м3/ч, Н=46м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Комплект быстроизнашивающихся деталей и РТИ 96102370 Grundfos SEV80.80.92.Ex.2.51 D.S ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Комплект подшипников к насосу Grundfos CR 10-18 A-FJ-A-E-HQQE Насос центробежный, повысительный Q=10 м³/ч Pmax=2,5 Мпа ; °С = 120 Среда – вода Р2=7,5 кВт Нmax=185м ; Н=149,4м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Комплект подшипников к насосу Grundfos CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE Насос центробежный, повысительный Q=5,8 м³/ч Pmax=2,5 Мпа ; °С = 120 Среда – вода Р2=1,5 кВт Нmax=69,7м ; Н=51,8м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "Комплект подшипников к насосу Grundfos CR 15-14 A-F-A-E-HQQE Насос центробежный, повысительный Q=17 м³/ч Pmax=2,5 Мпа ; °С = 120 Среда – вода Р2=11 кВт Нmax=197м ; Н=156,9м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Комплект подшипников к насосу Grundfos SV.80.80.150.2.54 H.S.220.G.Ex.0511 ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Комплект подшипников к насосу Grundfos SEV80.80.92.Ex.2.51 D.S ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Стандартное уплотнения вала HQQE модель А96517044Р21205 Grundfos CR 5-10 A-FGJ-A-E-HQQE Насос центробежный, повысительный Q=5,8 м³/ч Pmax=2,5 Мпа ; °С = 120 Среда – вода Р2=1,5 кВт Нmax=69,7м ; Н=51,8м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Комплект ремонтный Для насоса Grundfos PO42.30 CM.E.1.G.P.110.3 COAL GG20 арт. 97713938, подшипники к насосу Grundfos PO42.30 CM.E.1.G.P.110.3 COAL GG20, ТУ производителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Комплект подшипников к насосу Grundfos CR 15-05 A-F-A-E-HQQE Насос центробежный, повысительный Q=17 м³/ч Pmax=1,6 Мпа ; °С = 120 Среда – вода Р2=4 кВт Нmax=70,6м ; Н=55,4м"

    Кол-во: 4

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