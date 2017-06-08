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Номер извещения
31705149015
Уникальный номер закупки
17/2.1/0035562/ДИркутск
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, установленных по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 05:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Контактный телефон
+7 3952 78-39-07
Факс
+7 3952 24-36-73
Адрес электронной почты
konkurs@irkgazprom.irk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Просянова Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
по месту нахождения Организатора
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, установленных по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 10:00 GMT +308.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705149015Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, установленных по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14по месту нахождения Организатора
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 10:0508.06.2017 10:0508.06.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705149015Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, установленных по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14по месту нахождения Организатора
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 13:0022.06.2017 13:0022.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705149015Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, установленных по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14по месту нахождения Организатора
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.06.201722.06.2017 13:0022.06.2017 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705149015Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, установленных по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14по месту нахождения Организатора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, установленных по адресу: г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, д. 14
Начальная цена
162 840,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
43.29.19.110
43.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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