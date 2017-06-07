www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705148563
Уникальный номер закупки
17/2.2/0019540/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка компрессоров винтовых согласно перечню ОНМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 0001/17/2.2/0019540/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/24.05.2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 17:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-00
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цветкова Анна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компрессоров винтовых согласно перечню ОНМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 0001/17/2.2/0019540/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/24.05.2017
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 12:00 GMT +307.06.2017 12:0007.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705148563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компрессоров винтовых согласно перечню ОНМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 0001/17/2.2/0019540/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/24.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 10:0008.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705148563Дата и время вскрытия заявок Поставка компрессоров винтовых согласно перечню ОНМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 0001/17/2.2/0019540/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/24.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 21:0016.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705148563Подведение итогов не позднее Поставка компрессоров винтовых согласно перечню ОНМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 0001/17/2.2/0019540/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/24.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 21:0016.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705148563Подведение итогов не позднее Поставка компрессоров винтовых согласно перечню ОНМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 0001/17/2.2/0019540/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/24.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компрессоров винтовых согласно перечню ОНМ для нужд ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 0001/17/2.2/0019540/ТГЕкатеринб/ЗП/ГОС/Э/24.05.2017
Начальная цена
17 359 115,84
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
28.13.28.000
28.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.