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Номер извещения
31705148187
Уникальный номер закупки
17/5.2/0029502/ТГСургут
Наименование закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» (0056/17/5.2/0029502/ТГСургут/ЗП/ГОС/Э/24.05.2017) Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 16:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.06.2017 09:00 GMT +328.06.2017 09:0028.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705148187Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
28.06.2017 09:1028.06.2017 09:1028.06.2017 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705148187Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 15:0003.07.2017 15:0003.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705148187Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 15:0003.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705148187Подведение итогов не позднее Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по техническому обслуживанию хроматографов на объектах ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2017 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Начальная цена
5 671 363,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
33.12.29.000
71.12.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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