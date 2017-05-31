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Номер извещения
31705147312
Уникальный номер закупки
17/2.2/0034551/ТГМахачкала
Наименование закупки
Поставка удлинителей и ламп осветительных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-95-64
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
Kadieva-AB@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадиева Айшат Бамматгереевна
Место рассмотрения предложений
РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.
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Поставка удлинителей и ламп осветительных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705147312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка удлинителей и ламп осветительныхРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705147312Дата и время вскрытия заявок Поставка удлинителей и ламп осветительныхРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705147312Подведение итогов не позднее Поставка удлинителей и ламп осветительныхРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка удлинителей и ламп осветительных
Начальная цена
586 129,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
27.40
27.12
46.69
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 20
Кол-во: 50
Кол-во: 80
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 190
Кол-во: 10
Кол-во: 18
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 50
Кол-во: 225
Кол-во: 90
Кол-во: 200
Кол-во: 150
Кол-во: 5
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Кол-во: 8
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Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 2
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Кол-во: 7
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 250
Кол-во: 30
Кол-во: 180
Кол-во: 15
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 4
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