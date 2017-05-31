Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Лампа светодиодная KOSMOS тип стандарт А70 16Вт Е27 4500К 1600лм 70х128мм 220В. Сертификат соответствия №ТС RU C-CN.AB76.B.00180 серия RU №0013194" Кол-во: 200

"Позиция 2" "Лампа светодиодная Космос тип глоб 7 Вт 4500К Е27" Кол-во: 100

"Позиция 3" "Лампа светодиодная KOSMOS PREMIUM тип стандарт А60 12Вт Е27 4500К 1170лм 60х112мм. Сертификат соответствия №ТС RU C-CN.AB76.B.00180 серия RU №0013194." Кол-во: 150

"Позиция 4" "Лампа Космос КЛЛ SPC 11вт Е27 2700К труRC:R[3]Cбка Т2" Кол-во: 20

"Позиция 5" "Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами и плоским светофильтром нормальной яркости зеленого цвета свечения в рассеивающей матовой колбе СКЛ 14п. А-ЛМ-1-24 постоянного тока 24В" Кол-во: 15

"Позиция 6" "Лампа светодиодная индикаторная повышенной яркости, зеленая, матовая колба, 220В" Кол-во: 4

"Позиция 7" "Лампа МО 36-60 E27" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Лампа OSRAM-СМ L36W/ 865 LUMILUX G13 d26x1200 3250lm 6500K " Кол-во: 50

"Позиция 9" "Лампа Космос КЛЛ SPC 9вт Е27 2700К трубка Т2" Кол-во: 80

"Позиция 10" "Лампа КГ220-230-500" Кол-во: 10

"Позиция 11" "Лампа Космос КЛЛ SPC 9вт Е27 2700К трубка Т2" Кол-во: 100

"Позиция 12" "Лампа Космос КЛЛ SPC 26вт Е27 4000К трубка Т2" Кол-во: 190

"Позиция 13" "Лампа Космос КЛЛ SPC 13вт Е14 4000К трубка Т2" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Лампа светодиодная T8 1200 Светозар, потребляемая мощность 16 Вт, световой поток 1600 Лм, цветовая температура 5300-6000 К, тип цоколя G13. ТУ 3461-002-91096750-2012" Кол-во: 18

"Позиция 15" "Светодиодная лампа Космос Экономик CW 7,5W 220 e27 3000K" Кол-во: 20

"Позиция 16" "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-75" Кол-во: 100

"Позиция 17" "Лампа Космос КЛЛ SPC 20Вт Е27 2700К трубка Т2" Кол-во: 50

"Позиция 18" "Лампа OSRAM-СМ L18W/ 865 LUMILUX G13 d26x 590 1300 lm " Кол-во: 225

"Позиция 19" "Лампа разрядная" Кол-во: 90

"Позиция 20" "Лампа накаливания ЛОН 75вт Б-230-75-2 Е27 (грибок) артикул 304170018с." Кол-во: 200

"Позиция 21" "Лампа люминесцентная компактная Космос SPC35W E27, 35 Вт. Рабочее напряжение 220-240В холодного белого света цветовой температуры 4200K световой поток 1900Лм" Кол-во: 150

"Позиция 22" "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3х1.5 УК50 с термозащитой IP44 (WKP15-16-04-50-44)" Кол-во: 5

"Позиция 23" "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 20м ПВС 3х1.5 УК20 (WKP15-16-04-20)" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3x1.5 УК50 с термозащитой (WKP15-16-04-50)" Кол-во: 8

"Позиция 25" "Удлинитель с 4 розетками и с заземлением на металлической катушке 9633312 У16-048 длина 50м 16А 220В 3500Вт IP44" Кол-во: 1

"Позиция 26" "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м КГ 3x1.5 УК50 с термозащитой IP44 (WKP16-16-04-50-44)" Кол-во: 2

"Позиция 27" "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3х1.5 УК50 с термозащитой IP44 (WKP15-16-04-50-44)" Кол-во: 4

"Позиция 28" "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 20м ПВС 3х1.5 УК20 IP44 (WKP15-16-04-20-44)" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3х1.5 УК50 с термозащитой IP44 (WKP15-16-04-50-44)" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Артикул - 4-18-7033-5 УХ-02-8 Удлинитель 50 метров 4розетки с заземлением на пластиковой катушке провод ПВС 3*1,5" Кол-во: 1

"Позиция 31" "УХ-02-8-м-з Удлинитель 50 метров 4 розетки с заземлением с защитными крышками на металлической коомбинированной катушке провод ПВС 3*1,5" Кол-во: 5

"Позиция 32" "УХ-02-8-в/з Удлинитель 50 метров 4 розетки с заземлением с выключателем с защитными крышками на пластиковой катушке провод ПВС 3*1,5" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Термопенал ТП-10/150-220В УХЛ3, для хранения и подогрева (с автоматическим поддержанием температуры) прокаленных сварочных электродов, применяемых для ручной дуговой сварки на рабочем месте сварщика, масса загружаемых электродов 10кг, номинальная тем" Кол-во: 4

"Позиция 34" "Фотореле электронное ФР-7 У3 220В 16А IP54 переменного тока 50Гц для работы в комплекте со светильниками наружного освещения с фотоэлементом выносным, длина кабеля 1м." Кол-во: 15

"Позиция 35" "Щиток осветительный ОЩВ-6 навесного исполнения с автоматическими выключателем ВА61F29-3, Iн=63А на вводе, с автоматическими выключателями распределения ВА61F29-1 (6шт), Iн=16А, IP31, с раздельными N и PE шинами (ЩО)" Кол-во: 5

"Позиция 36" "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Световой оповещатель взрывозащищённый "СКОПА" (СПР. 425543.001)" Кол-во: 2

"Позиция 38" "'Стартер 80С-220 (корпус пластик)" Кол-во: 70

"Позиция 39" "Лампа OSRAM-СМ L18W/ 865 LUMILUX G13 d26x 590 1300 lm " Кол-во: 50

"Позиция 40" "Фонарь аккумуляторный светодиодный Космос LED 9199 с корпусом из пластика с 12 светодиодами с встроенным зарядным устройством напряжением питания сети 220В 50Гц с аккумуляторной батареей 6V2AH" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Фотореле ФР-2Э, 220В" Кол-во: 7

"Позиция 42" "Лампа светодиодная Kosmos Premium тип рефлектор R50 7 Вт 4500К Е14" Кол-во: 50

"Позиция 43" "Лампа светодиодная Kosmos Premium тип рефлектор R63 8 Вт 4500К Е27" Кол-во: 50

"Позиция 44" "Лампа Космос SPC 20W 4500К E27" Кол-во: 250

"Позиция 45" "Лампа Feron EST3 2U/2P люминесцентная 13W 6400K 840Lm G24 артикул 04281" Кол-во: 30

"Позиция 46" "Стартер пластмассовый" Кол-во: 180

"Позиция 47" "Лампа светодиодная KOSMOS premium LED 60Вт E40 230В 4500К (переходник с Е40 на Е27 в комплекте) Космос KHWLED60WE4045" Кол-во: 15

"Позиция 48" "Лампа люминесцентная компактная трехдуговая Космос SpM 3U,мощность 13Вт,цоколь E14,цветовая температура 4200K(дневной белый свет),тип трубки T3" Кол-во: 100

"Позиция 49" "Лампа компактная люминисцентная SPC 26W E27 Космос, форма колбы спиральная, цветовая температура 4000К, световой поток 1520лм" Кол-во: 200