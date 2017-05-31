Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка удлинителей и ламп осветительных

    Поставка удлинителей и ламп осветительных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705147312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка удлинителей и ламп осветительныхРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705147312

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0034551/ТГМахачкала

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка удлинителей и ламп осветительных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    4_Размещение на сайте_лампы.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-95-64

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    Kadieva-AB@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кадиева Айшат Бамматгереевна

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка удлинителей и ламп осветительных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705147312Дата и время окончания срока приема заявок Поставка удлинителей и ламп осветительныхРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705147312Дата и время вскрытия заявок Поставка удлинителей и ламп осветительныхРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705147312Подведение итогов не позднее Поставка удлинителей и ламп осветительныхРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705147312Подведение итогов не позднее Поставка удлинителей и ламп осветительныхРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка удлинителей и ламп осветительных

    Начальная цена

    586 129,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    27.40

    Оборудование электрическое осветительное

    27.12

    Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лампа светодиодная KOSMOS тип стандарт А70 16Вт Е27 4500К 1600лм 70х128мм 220В. Сертификат соответствия №ТС RU C-CN.AB76.B.00180 серия RU №0013194"

    Кол-во: 200

    "Позиция 2"

    "Лампа светодиодная Космос тип глоб 7 Вт 4500К Е27"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Лампа светодиодная KOSMOS PREMIUM тип стандарт А60 12Вт Е27 4500К 1170лм 60х112мм. Сертификат соответствия №ТС RU C-CN.AB76.B.00180 серия RU №0013194."

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Лампа Космос КЛЛ SPC 11вт Е27 2700К труRC:R[3]Cбка Т2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Лампа светодиодная коммутаторная с винтовыми контактами и плоским светофильтром нормальной яркости зеленого цвета свечения в рассеивающей матовой колбе СКЛ 14п. А-ЛМ-1-24 постоянного тока 24В"

    Кол-во: 15

    "Позиция 6"

    "Лампа светодиодная индикаторная повышенной яркости, зеленая, матовая колба, 220В"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Лампа МО 36-60 E27"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Лампа OSRAM-СМ L36W/ 865 LUMILUX G13 d26x1200 3250lm 6500K  "

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Лампа Космос КЛЛ SPC 9вт Е27 2700К трубка Т2"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "Лампа КГ220-230-500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Лампа Космос КЛЛ SPC 9вт Е27 2700К трубка Т2"

    Кол-во: 100

    "Позиция 12"

    "Лампа Космос КЛЛ SPC 26вт Е27 4000К трубка Т2"

    Кол-во: 190

    "Позиция 13"

    "Лампа Космос КЛЛ SPC 13вт Е14 4000К трубка Т2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Лампа светодиодная T8 1200 Светозар, потребляемая мощность 16 Вт, световой поток 1600 Лм, цветовая температура 5300-6000 К, тип цоколя G13. ТУ 3461-002-91096750-2012"

    Кол-во: 18

    "Позиция 15"

    "Светодиодная лампа Космос Экономик CW 7,5W 220 e27 3000K"

    Кол-во: 20

    "Позиция 16"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-75"

    Кол-во: 100

    "Позиция 17"

    "Лампа Космос КЛЛ SPC 20Вт Е27 2700К трубка Т2"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Лампа OSRAM-СМ L18W/ 865 LUMILUX G13 d26x  590 1300 lm   "

    Кол-во: 225

    "Позиция 19"

    "Лампа разрядная"

    Кол-во: 90

    "Позиция 20"

    "Лампа накаливания ЛОН 75вт Б-230-75-2 Е27 (грибок) артикул 304170018с."

    Кол-во: 200

    "Позиция 21"

    "Лампа люминесцентная компактная Космос SPC35W E27, 35 Вт. Рабочее напряжение 220-240В холодного белого света цветовой температуры 4200K световой поток 1900Лм"

    Кол-во: 150

    "Позиция 22"

    "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3х1.5 УК50 с термозащитой IP44 (WKP15-16-04-50-44)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 20м ПВС 3х1.5 УК20 (WKP15-16-04-20)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3x1.5 УК50 с термозащитой (WKP15-16-04-50)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 25"

    "Удлинитель с 4 розетками и с заземлением на металлической катушке 9633312 У16-048 длина 50м 16А 220В 3500Вт IP44"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м КГ 3x1.5 УК50 с термозащитой IP44 (WKP16-16-04-50-44)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3х1.5 УК50 с термозащитой IP44 (WKP15-16-04-50-44)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 20м ПВС 3х1.5 УК20 IP44 (WKP15-16-04-20-44)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Удлинитель силовой 4 розетки шнур 50м ПВС 3х1.5 УК50 с термозащитой IP44 (WKP15-16-04-50-44)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Артикул - 4-18-7033-5 УХ-02-8 Удлинитель 50 метров 4розетки с заземлением на пластиковой катушке провод ПВС 3*1,5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "УХ-02-8-м-з Удлинитель 50 метров 4 розетки с заземлением с защитными крышками на металлической коомбинированной катушке провод ПВС 3*1,5"

    Кол-во: 5

    "Позиция 32"

    "УХ-02-8-в/з Удлинитель 50 метров 4 розетки с заземлением с выключателем с защитными крышками на пластиковой катушке провод ПВС 3*1,5"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Термопенал ТП-10/150-220В УХЛ3, для хранения и подогрева (с автоматическим поддержанием температуры) прокаленных сварочных электродов, применяемых для ручной дуговой сварки на рабочем месте сварщика, масса загружаемых электродов 10кг, номинальная тем"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Фотореле электронное ФР-7 У3 220В 16А IP54 переменного тока 50Гц для работы в комплекте со светильниками наружного освещения с фотоэлементом выносным, длина кабеля 1м."

    Кол-во: 15

    "Позиция 35"

    "Щиток осветительный ОЩВ-6 навесного исполнения с автоматическими выключателем ВА61F29-3, Iн=63А на вводе, с автоматическими выключателями распределения ВА61F29-1 (6шт), Iн=16А, IP31, с раздельными N и PE шинами (ЩО)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Щиток осветительный с вводным выключателем и 12 автоматическими выключателями на отходящих линиях"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Световой оповещатель взрывозащищённый "СКОПА" (СПР. 425543.001)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "'Стартер 80С-220 (корпус пластик)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 39"

    "Лампа OSRAM-СМ L18W/ 865 LUMILUX G13 d26x  590 1300 lm   "

    Кол-во: 50

    "Позиция 40"

    "Фонарь аккумуляторный светодиодный Космос LED 9199 с корпусом из пластика с 12 светодиодами с встроенным зарядным устройством напряжением питания сети 220В 50Гц с аккумуляторной батареей 6V2AH"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Фотореле ФР-2Э, 220В"

    Кол-во: 7

    "Позиция 42"

    "Лампа светодиодная Kosmos Premium тип рефлектор R50 7 Вт 4500К Е14"

    Кол-во: 50

    "Позиция 43"

    "Лампа светодиодная Kosmos Premium тип рефлектор R63 8 Вт 4500К Е27"

    Кол-во: 50

    "Позиция 44"

    "Лампа Космос SPC 20W 4500К E27"

    Кол-во: 250

    "Позиция 45"

    "Лампа Feron EST3 2U/2P люминесцентная 13W 6400K 840Lm G24 артикул 04281"

    Кол-во: 30

    "Позиция 46"

    "Стартер пластмассовый"

    Кол-во: 180

    "Позиция 47"

    "Лампа светодиодная KOSMOS premium LED 60Вт E40 230В 4500К (переходник с Е40 на Е27 в комплекте) Космос KHWLED60WE4045"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Лампа люминесцентная компактная трехдуговая Космос SpM 3U,мощность 13Вт,цоколь E14,цветовая температура 4200K(дневной белый свет),тип трубки T3"

    Кол-во: 100

    "Позиция 49"

    "Лампа компактная люминисцентная SPC 26W E27 Космос, форма колбы спиральная, цветовая температура 4000К, световой поток 1520лм"

    Кол-во: 200

    "Позиция 50"

    "Дроссель 1И250ДРЛ44-003УХЛ1; 220В"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить