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    Главная / Торги / Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ

    Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 09:3014.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705145865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705145865

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031299/ТГКраснодар

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 12:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    0070 17 2.2 0031299 ТГКраснодар 24.05.2017 МедТовары Б.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Юридический адрес

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    Почтовый адрес

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Контактный телефон

    +7 861 213-13-00

    Факс

    +7 952 822-10-22

    Адрес электронной почты

    s.datov@tgk.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Датов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Бумага и картон

    Закупки и тендеры Принадлежности канцелярские бумажные

    Закупки и тендеры Продукты химические прочие, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Препараты лекарственные и материалы, применяемые в медицинских целях

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Закупки и тендеры Инструменты и оборудование медицинские

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:30 GMT +314.06.2017 09:3014.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705145865Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705145865Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 14:0014.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705145865Подведение итогов не позднее Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 14:0014.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705145865Подведение итогов не позднее Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 36

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских товаров и принадлежностей для лаборатории МСЧ

    Начальная цена

    1 016 663,31

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350051, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, ул. Шоссе Нефтянников, дом 53

    350001, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Захарова, 11 офис 233-234

    Классификатор ОКПД2

    32.50.13.190

    Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских целях, прочие, не включенные в другие группировки

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    21.20.23.111

    Препараты диагностические

    20.59.52.192

    Индикаторы

    17.23.13.110

    Журналы регистрационные из бумаги или картона

    17.12.14.141

    Бумага специального назначения

    Классификатор ОКВЭД2

    17.12

    Производство бумаги и картона

    17.23

    Производство бумажных канцелярских принадлежностей

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    21.20

    Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    32.50

    Производство медицинских инструментов и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контрольный материал humatrol N с известными знач. в области патологии 135,11"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Контрольный материал humatrol Р с известными знач. в области патологии 135,12"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Контрольный реагент (3*3,3 мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Креатинин 12 стандартный раствор 004 012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Кретинин 004 002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ланцет автоматический MEDLANCE 2,0мм 200 шт/упак"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Леукодиф 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Масло иммерсионное Минм Мед,100 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Метиленого синего раствор водный 1%,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Микроветты SARSTEDT с ЭДТА 200 мкл,100 шт/уп"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 11"

    "Микропробирки для определения глюкозы с фторидом натрия и ЭДТА BD Microtainer), 50 шт, кат. № 365993"

    Кол-во: 3

    "Позиция 12"

    "Мочевая кислота 012, 001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Мультикалибратор Трукал 3 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Набор для опр. Билирубина TBIL Fs, Диа Сис, 410 мл, ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Набор для опр. Прямого билирубина Bilirubin Auto Direct Fs, Диа Сис, 410 мл, ГЕРМАНИЯ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Набор для опр.сод триглициридов в сыв-ке и плазме крови ( 612)(ТРИГЛИЦИРИДЫ ФС)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Набор для опред.Холестерина высокоцй плотности HDL (125) мл Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Набор для опред.Холестерина низкой плотности LDL (125) мл Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Набор для определения Гамма - Глутамилтрансферазы ФС. Gamma-GT FS (Szasz mod./IFCC stand.). 125мл(11041010, 30.10.2011,---, РОССИЯ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Набор для определения Общего белка ФС 510 мл (Total Protein FS) (11051010, 30.10.2011,--,РОССИЯ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Индикатор стерилизации СТЕРИКОНТ-П-120/45 (1000 тестов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    " Держатель VACUETTE QUICKSHIELD с защитой от укола, нестерильный, одноразовый, 50 шт/упак, 450230"

    Кол-во: 10

    "Позиция 23"

    "Diff AcT PAK (изотонический р-р)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "А-амилаза 011,001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Азапирам С на 200 мл"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "АЛТ, АСТ 001 006"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Антиген кардиолипиновый для реакции РМП"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "Безопасный скарификатор, глубина прокола 1,8 мм (зелёная), 200шт/уп"

    Кол-во: 5

    "Позиция 29"

    "Билирубин 003,012"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Гемоглобин 015,013"

    Кол-во: 4

    "Позиция 31"

    "Гемоглобин В 15.13"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Гликозилированный гемоглобинoneHbA1c FS, Dia Sys"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Глюкоза 2*100мг 005 002"

    Кол-во: 4

    "Позиция 34"

    "Глюкоза Диа Сис, ФС 700 мл."

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Диагностикум латексный для опред.С-рект белка (СРБ) ...100 опред"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "ДИАХИМ - Набор реагентов для клинического анализа кала"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Дозатор одноканальный BIOHIT Proline 1000 - 5000 мкл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Дозатор одноканальный BIOHIT Proline Plus 5 - 50 мкл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Журнал концентрациий рабочих растворов дезинфицирующих и стерилизующих средств"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Журнал работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Журнал регистрации и контроля работы бактерицидной установки"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Журнал учета проведения генеральных уборок"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Игла двухсторонняя для взятия крови с прозрачной камерой BD Vacutainer Flash Back (FBN), 21G.1*, 0,8х25мм,зеленый колпачок, (50шт/уп, 1000 шт/кор)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 44"

    "Индикатор стерилизации Мед-ИС-В-180/60"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Набор для определения активн.Щелочной фосфотазы ФС 125 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Стекло предметное со шлифованным краем SP-7101, 100 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 47"

    "Ступка с пестиком, фарфор. D80, d45, H37"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Термобумага для анализатора URISYS 1100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Тест - полоски ИКТОФАН"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Тест полоски "Комбур" 10 тест М для анализа мочи"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Триглицериды 017 022"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Устройства для исследования проб крови Microvette 100 мкл КЗ-ЭДТА 1000 шт."

    Кол-во: 20

    "Позиция 53"

    "Фильтровальная бумага 100х100 мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 54"

    "Фильтры обеззол д=9см ср. фильтрации"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Холестерин 013, 012"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "Холестерин ЛПВП 013, 004"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-D (IgG), ООО «ГЕМАТОЛОГ»"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-D Супер, ООО «ГЕМАТОЛОГ»"

    Кол-во: 12

    "Позиция 59"

    "ЦОЛИКЛОН анти-А, ООО «ГЕМАТОЛОГ»"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-А1 (Лектин), ООО «ГЕМАТОЛОГ»"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-Асл, ООО «ГЕМАТОЛОГ»"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "ЦОЛИКЛОН Анти-В, ООО «ГЕМАТОЛОГ»"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Чашки Петри полимерные однократного применения, диаметр 90 мм в индивидуальной упаковке Материал: полистирол."

    Кол-во: 100

    "Позиция 64"

    "Щелочная фосфотаза 009, 002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Экспресс-тесты на алкоголь"

    Кол-во: 200

    "Позиция 66"

    "Экспресс-тесты на наркотики"

    Кол-во: 200

    "Позиция 67"

    "Этил-ацитатный буфер, Dia Sis, 40 мл., 1473"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Набор калибраторов DiaSys TruCal HbA1c"

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Набор реагентов "Сыворотка для диагностики сифилиса" контрольная, слабоположительная для РСК. К-т №1/2 (10фл х 1мл)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 70"

    "Набор реагентов для кол-в опр. сод.креатинина в сыв. кр и моче "Креатинин ФС" 410 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Набор реагентов для кол-в опр. сод.креатинина в сыв. кр и моче "Мочевина ФС" 125 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Набор реагентов для количественного определения сод.мочевой к-ты"Мочевая кислота" ФС 410 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Набор реагентов для количественного определения содержания АЛТ в сыв-ке (ALT (GPT) ФС), 410 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Набор реагентов для количественного определения содержания АСТ в сыв-ке (AST (GOT) ФС), 410 мл"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Набор реагентов для количественного определения содержания холестерина в сыв-ке (ХОЛЕСТЕРИН ФС), 612 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Набор реагентов для опр. сод Альбумина в сыв-ке и плазме крови человека (125мл)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Набор реагентов для определения общей активности а-Амилазы в сыв-ке крови и моче 410 мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "Общий белок 036, 003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Пентафан"

    Кол-во: 3

    "Позиция 80"

    "Пробирка Vacuette 9 ml NH Sodium Hepari (50шт)"

    Кол-во: 25

    "Позиция 81"

    "Пробирка Vacuette с активатором сгустка с гелем 4 мл (50шт)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 82"

    "Стеклянные палочки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 83"

    "Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Набор реагентов РФ (экспресс- латекс) (Абрис) (100опр.) ( 012, 30.03.2012,- Россия)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Колибровочный набор Tru Cal U HDL/LDL ( 3 vk ) Dia Sis, Германия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Контрольная сыворотка DiaSys TruLab HbA1c liquid Level 1"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Контрольная сыворотка Трулаб N, (5мл)ДиаСис…"

    Кол-во: 9

    "Позиция 88"

    "Пробирка Вакуатта для гематологии с ЭДТА-К3 2 мл(50шт)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 89"

    "Пробирки концентраторы "Parasep"для забора и подготовки образцов кала, 40 шт/уп, Dia Sis"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Раствор бриллиантового крезилового синего"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Раствор по Май-Грюнвельду .1 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Раствор по Романовскому 1 л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Ревматоидный фактор 052, 011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "С-реактивный белок 051, 011"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Стандарт общего белка 006, 001/s"

    Кол-во: 3

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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