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Номер извещения
31705163104
Уникальный номер закупки
17/2.1/0034964/ГТелеком
Наименование закупки
Оказание услуг по охране здания расположенного по адресу: Московская область, п. Развилка, д.16 для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорохин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране здания расположенного по адресу: Московская область, п. Развилка, д.16 для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 12:00 GMT +320.06.2017 12:0020.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163104Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по охране здания расположенного по адресу: Московская область, п. Развилка, д.16 для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 14:3020.06.2017 14:3020.06.2017 14:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163104Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по охране здания расположенного по адресу: Московская область, п. Развилка, д.16 для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Подведение итогов не позднее
07.07.2017 20:0007.07.2017 20:0007.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163104Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране здания расположенного по адресу: Московская область, п. Развилка, д.16 для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.07.201707.07.2017 20:0007.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163104Подведение итогов не позднее Оказание услуг по охране здания расположенного по адресу: Московская область, п. Развилка, д.16 для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране здания расположенного по адресу: Московская область, п. Развилка, д.16 для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
202 488,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
80.10.12.000
80.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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