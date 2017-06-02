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Номер извещения
31705163100
Уникальный номер закупки
17/2.2/0034966/ГТелеком
Наименование закупки
Поставка оборудования для организации рабочих мест для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.05.2017 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
Контактный телефон
+7 495 428-40-40
Факс
+7 495 428-40-40
Адрес электронной почты
tender@gazpromtelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорохин Андрей Александрович
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле электронным и телекоммуникационным оборудованием и его частями
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для организации рабочих мест для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 12:00 GMT +302.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705163100Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования для организации рабочих мест для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 14:1502.06.2017 14:1502.06.2017 14:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705163100Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудования для организации рабочих мест для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Подведение итогов не позднее
14.06.2017 20:0014.06.2017 20:0014.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705163100Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для организации рабочих мест для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для организации рабочих мест для нужд ООО "Газпром телеком" (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
324 427,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром телеком"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром телеком"
Адрес местонахождения
117630, Российская Федерация, Москва, Старокалужское шоссе, 62, стр.2
117630, Российская Федерация, 77, Москва, Старокалужское ш., д. 62
46.51.10.110
46.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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