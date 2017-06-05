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Номер извещения
31705143517
Уникальный номер закупки
17/4.4/0033364/ГПК
Наименование закупки
Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика оборудования подвижной радиосвязи для объекта "Обустройство Киринского ГКМ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№0001/17/4.4/0033364/ГПК/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 17:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-31-06
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
O.Turta@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турта Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
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Оборудование подвижной радиосвязи для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143517Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование подвижной радиосвязи для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:2006.06.2017 10:2006.06.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143517Дата и время вскрытия заявок Оборудование подвижной радиосвязи для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 20:0023.06.2017 20:0023.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143517Подведение итогов не позднее Оборудование подвижной радиосвязи для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование подвижной радиосвязи для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"
Начальная цена
50 435 609,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
26.30
26.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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