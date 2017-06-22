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    Главная / Торги / Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика коммутационного оборудования для объекта "Обустройство Киринского ГКМ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№0001/17/4.4/0033363/ГПК/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017)

    Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика коммутационного оборудования для объекта "Обустройство Киринского ГКМ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№0001/17/4.4/0033363/ГПК/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143508Дата и время окончания срока приема заявок Коммутационное оборудование для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера АПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705143508

    Уникальный номер закупки

    17/4.4/0033363/ГПК

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор на этапе проектно-изыскательских работ поставщика коммутационного оборудования для объекта "Обустройство Киринского ГКМ" для нужд ООО "Газпром комплектация" (№0001/17/4.4/0033363/ГПК/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 17:40

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    33363 Для Участника.rar

    0033363 продление 06.06.2017.doc

    0033363 продление 16.06.2017.doc

    Форма 99-Извещение об отказе от.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-06

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    O.Turta@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Турта Олег Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование коммуникационное

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Коммутационное оборудование для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.06.2017 12:00 GMT +322.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143508Дата и время окончания срока приема заявок Коммутационное оборудование для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2017 10:5023.06.2017 10:5023.06.2017 10:50Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143508Дата и время вскрытия заявок Коммутационное оборудование для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 20:0030.06.2017 20:0030.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143508Подведение итогов не позднее Коммутационное оборудование для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 20:0030.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143508Подведение итогов не позднее Коммутационное оборудование для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 2, литера А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Коммутационное оборудование для объекта "Обустройство Киринского ГКМ"

    Начальная цена

    2 681 750,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Классификатор ОКПД2

    26.30

    Оборудование коммуникационное

    Классификатор ОКВЭД2

    26.30

    Производство коммуникационного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коммутационное оборудование"

    Кол-во: 1

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