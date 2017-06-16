Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017

    Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. АПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705142945

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0026795/ГПереработка

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.05.2017 16:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    26795.rar

    0026795 продление 06.06.2017.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 812 609-31-00

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.Tsvetkova@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цветкова Анна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Закупки и тендеры Насосы и компрессоры прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 12:00 GMT +316.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142945Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Дата и время вскрытия заявок

    19.06.2017 10:1019.06.2017 10:1019.06.2017 10:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142945Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 21:0023.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142945Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 21:0023.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142945Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017БЦ «Виктория Плаза»: пл. Победы, д. 2, Лит. А

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосам НК, Д, ДП, ЦМГ, ПН, 6НД, WILO, KRT-K и компрессорам 2ГМ, АВШ, ДПВ для нужд ООО «Газпром переработка» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) 0001/17/2.2/0026795/ГПереработка/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017

    Начальная цена

    9 636 788,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Классификатор ОКПД2

    28.13.32.120

    Комплектующие (запасные части) воздушных или газовых компрессоров, не имеющие самостоятельных группировок

    28.13.32.110

    Комплектующие (запасные части) воздушных или вакуумных насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    28.13.31.110

    Комплектующие (запасные части) насосов, не имеющие самостоятельных группировок

    Классификатор ОКВЭД2

    28.13

    Производство прочих насосов и компрессоров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтрующий элемент воздушного фильтра КО 0101.002., применяется в компрессорах типа АВШ-3,7/200М 1997 г.в. для очистки атмосферноговоздуха поступающего на сжатие"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фильтрующий элемент фильтра детандерного воздуха КО 0105.010 применяется для очистко нагнетаемого детандерным агрегатом типа ДПВ 4,2-200/6-2 1997 г.в. воздуха от механических примесей"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Ремонтный комплект №4 торцового уплотнения СД2-0900-1372"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Комплект ремонтный №3 для торцового уплотнения 60 СД-Н статических уплотнений, винты, шарики."

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Втулка усг-90-01-203 к торцового уплотненияусг90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Втулка усг-90-01-202 к торцового уплотненияусг90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Клапан запорный кво.7406.000м 6х400 ду 6, рр 40мпа (400 кгс/см2) предназначан для воздухоразделительных у становок, резервуаров (воз дух/азот)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 8"

    "Втулка усг-60-01-202 неподвижная входит в состав торцевого уплотнения усг60 предназначенного для нефтяных насосов типа нпс,нк.из материала -карбид 90"

    Кол-во: 4

    "Позиция 9"

    "Кольцо уплотнительное но 9-59-3.5-1225 для торцевого уплотнения усг 60 насосов типа НПС. код каталога но 9-59-3.5-1225"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Втулка АГ-1500 Б83 неподвижная для торцового уплотнения ДН70 материал углеграфит АГ-1500 Б83. Физико-химические показатели: плотность 2,2 г/см.куб., предел прочности при изгибе 6кгс/мм.кв., предел прочности при сжатии 10кгс/мм.кв. пропитан баббитом Б"

    Кол-во: 38

    "Позиция 11"

    "Втулка АГ-1500 Б83 неподвижная для торцового уплотнения ДН60 материал углеграфит АГ-1500 Б83. Физико-химические показатели: плотность 2,2 г/см.куб., предел прочности при изгибе 6кгс/мм.кв, предел прочности при сжатии 10кгс/мм.кв., пропитан баббитом Б"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Торцовое уплотнение насоса Wilo IL80/200-22/2. 2015 г.в."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Кольцо 4.488.465 запасная часть компрессора 4ГЦ2-218/3-18 УХЛ4 2012 года выпуска заводской номер 12001 корпус сжатия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 14"

    "Кольцо упорное наружное 3.290.035 запасная часть для компессора 4ГЦ2-230/24-31 год выпуска 1993 заводской номер 93001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Кольцо уплотнительное 3.134.215-02 запасная часть компрессора 4ГЦ2-230/24-31 год выпуска 1993 заводской номер 93001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "Кольцо уплотнительное 3.134.152 компрессора 4ГЦ2-230/24-31 год выпуска 1993 заводской номер 93001"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "Кольцо уплотнительное 4.488.229 запасная часть компрессора 4ГЦ2-230/24-31 год выпуска 1993 заводской №93001 номер чертежа 3.280.188"

    Кол-во: 4

    "Позиция 18"

    "Кольцо упорное внутреннее 3.290.036 запасная часть компрессора 4ГЦ2-230/24-31 год выпуска 1993 заводской №93001 номер чертежа 3.290.036"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Кольцо уплотнительное 4.485.357 запасная часть компрессора 4ГЦ2-230/24-31 год выпуска 1993 заводской №93001 номер чертежа 2.115.028"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Колесо рабочее Н03.3.305.01.01.000 двустороннего входа, Ф240мм, для насоса Д315/71, заводской номер 510, 2005 года выпуска"

    Кол-во: 5

    "Позиция 21"

    "Муфта магнитная ММРЦ-33 в комплекте с валом и поводком запасная часть насоса ЦМГ-6,3/50-У2 (2001 г.в.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Уплотнение торцевое M-M3N/38, Для валов диаметром 38мм. Материальное исполнение: вращающееся контр-кольцо - спец.сплав Е; неподвижное контр-кольцо спец.углеграфит В ; эластомеры нитрил-бутадиеновая резина Р3; пружина/ост.конструктивные элементы - нар"

    Кол-во: 15

    "Позиция 23"

    "Муфта зубчатая МЗП3 250.05-30 с промежуточным валом к насосу НК560/300 заводской номер 25597 1987 г.в."

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Вал насоса 701.03 запасная часть НК 560/335-120 заводской номер 22026 1983 г.в."

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Уплотнение ввода кабеля ID 18200234 кабеля с кабелем 10м к насосу Amarex KRT K 40-250/172XG-S"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Уплотнение торцевое РДУ-0450-2803 для насосного агрегата 6НДв-БТд-ЕбУ2 (Н49.893.00.00.000 РЭ зав. №3Н1, изготовлен 30.03.2012г)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Колесо рабочее 770.47"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Колесо рабочее 770.46"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Колесо рабочее 770.49"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Кольцо Н52.001.05.003 для насоса ДП 100/250 К14В"

    Кол-во: 40

    "Позиция 31"

    "Кольцо опорное Н52.001.05.005, запасная часть к насосному агрегату ДП 25/40К14В. Заводской номер 10065, год выпуска 12.04.2010г."

    Кол-во: 20

    "Позиция 32"

    "Манжета Н52.001.05.004, запасная часть к насосному агрегату ДП 25/40К14В, заводской №10065, год выпуска 12.04.2010г."

    Кол-во: 80

    "Позиция 33"

    "Комплект запасных частей к насосу ЦМГ 6,3/50, состав комплекта: втулка - 2шт; вкладыш - 2шт; упорное кольцо - 1шт; комплект фторопластовых прокладок."

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Уплотнение торцевое для насоса ПН 150-50 80УТ1300.00. Торцевое уплотнение 80УТ1300.00 предназначено для герметизации вала центробежного нефтяного насоса ПН 150-50, уплотнительное кольцо-карбит кремния,ответное кольцо-карбит кремния,диаметр вала-080мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Кольцо маслосъемное 317-28.33-07 запасная часть компрессора 2ГМ16-31/24-36C год выпуска 2000 заводской №1 номер чертежа 317-142.28- 00СБ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Прокладка Н52.001.02.019, запасная часть к насосному агрегату ДП 25/40К14В. Заводской номер 10065, дата выпуска 14.04.2010г."

    Кол-во: 80

    "Позиция 37"

    "Кольцо уплотнительное 4.488.228 запасная часть компрессора 4ГЦ2-230/24-31 год выпуска 1993 заводской номер 93001"

    Кол-во: 4

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить