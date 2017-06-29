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Номер извещения
31705143103
Уникальный номер закупки
17/2.1/0002024/ГФлот
Наименование закупки
Выполнение работ по утилизации ПБК «Обский-1» для нужд ООО «Газпром флот» (№ 0001/17/2.1/0002024/ГФлот/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-87
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларцев Александр Андреевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по утилизации ПБК «Обский-1» для нужд ООО «Газпром флот»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.06.2017 12:00 GMT +329.06.2017 12:0029.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705143103Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по утилизации ПБК «Обский-1» для нужд ООО «Газпром флот»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.06.2017 11:2030.06.2017 11:2030.06.2017 11:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705143103Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по утилизации ПБК «Обский-1» для нужд ООО «Газпром флот»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 20:0003.07.2017 20:0003.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705143103Подведение итогов не позднее Выполнение работ по утилизации ПБК «Обский-1» для нужд ООО «Газпром флот»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по утилизации ПБК «Обский-1» для нужд ООО «Газпром флот»
Начальная цена
59 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
33.12.1
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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