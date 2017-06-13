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Номер извещения
31705142948
Уникальный номер закупки
17/2.1/0011927/Ггеотех
Наименование закупки
Оказание услуг по предоставлению компрессорной станции СД-18/251 для обеспечения работ на объектах Волгоградского ПХГ для нужд ООО «Газпром геотехнологии» (№ 0056/17/2.1/0011927/Ггеотех/ЗП/ГОС/Э/23.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексеева Татьяна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги по аренде и лизингу прочих машин, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по предоставлению компрессорной станции СД-18/251 для обеспечения работ на объектах Волгоградского ПХГ для нужд ООО «Газпром геотехнологии»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 09:00 GMT +313.06.2017 09:0013.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142948Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по предоставлению компрессорной станции СД-18/251 для обеспечения работ на объектах Волгоградского ПХГ для нужд ООО «Газпром геотехнологии»Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 09:1013.06.2017 09:1013.06.2017 09:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142948Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по предоставлению компрессорной станции СД-18/251 для обеспечения работ на объектах Волгоградского ПХГ для нужд ООО «Газпром геотехнологии»Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142948Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению компрессорной станции СД-18/251 для обеспечения работ на объектах Волгоградского ПХГ для нужд ООО «Газпром геотехнологии»Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142948Подведение итогов не позднее Оказание услуг по предоставлению компрессорной станции СД-18/251 для обеспечения работ на объектах Волгоградского ПХГ для нужд ООО «Газпром геотехнологии»Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по предоставлению компрессорной станции СД-18/251 для обеспечения работ на объектах Волгоградского ПХГ для нужд ООО «Газпром геотехнологии»
Начальная цена
4 499 999,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
77.39.19.119
77.39.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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