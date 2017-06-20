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Номер извещения
31705142796
Уникальный номер закупки
17/5.2/0031277/ТГУхта
Наименование закупки
Выполнение работ по техническому обслуживанию трубопроводной арматуры на линейной части магистральных газопроводов под вновь введенные объекты для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 074/17/5.2/0031277/ТГУхта/29.05.17/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 16:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Елена Ильинична
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
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Выполнение работ по техническому обслуживанию трубопроводной арматуры на линейной части магистральных газопроводов под вновь введенные объекты для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 09:00 GMT +320.06.2017 09:0020.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142796Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию трубопроводной арматуры на линейной части магистральных газопроводов под вновь введенные объекты для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 09:0020.06.2017 09:0020.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142796Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по техническому обслуживанию трубопроводной арматуры на линейной части магистральных газопроводов под вновь введенные объекты для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
14.08.2017 21:0014.08.2017 21:0014.08.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142796Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию трубопроводной арматуры на линейной части магистральных газопроводов под вновь введенные объекты для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.08.201714.08.2017 21:0014.08.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142796Подведение итогов не позднее Выполнение работ по техническому обслуживанию трубопроводной арматуры на линейной части магистральных газопроводов под вновь введенные объекты для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по техническому обслуживанию трубопроводной арматуры на линейной части магистральных газопроводов под вновь введенные объекты для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году
Начальная цена
5 526 944,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
33.12.19.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 7
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