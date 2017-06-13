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Номер извещения
31705142349
Уникальный номер закупки
17/2.1/0035304/Гнадзор
Наименование закупки
Оказание транспортных услуг по перевозке автотранспортом (легковыми автомобилями - внедорожниками) работников ООО "Газпром газнадзор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 355-98-42
Факс
Адрес электронной почты
kuznetsova@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Елизавета Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание транспортных услуг по перевозке автотранспортом (легковыми автомобилями - внедорожниками) работников ООО "Газпром газнадзор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 15:00 GMT +313.06.2017 15:0013.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705142349Дата и время окончания срока приема заявок Оказание транспортных услуг по перевозке автотранспортом (легковыми автомобилями - внедорожниками) работников ООО "Газпром газнадзор"г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 15:0013.06.2017 15:0013.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705142349Дата и время вскрытия заявок Оказание транспортных услуг по перевозке автотранспортом (легковыми автомобилями - внедорожниками) работников ООО "Газпром газнадзор"г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 15:0020.06.2017 15:0020.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142349Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по перевозке автотранспортом (легковыми автомобилями - внедорожниками) работников ООО "Газпром газнадзор"г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201720.06.2017 15:0020.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705142349Подведение итогов не позднее Оказание транспортных услуг по перевозке автотранспортом (легковыми автомобилями - внедорожниками) работников ООО "Газпром газнадзор"г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, дом 65
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание транспортных услуг по перевозке автотранспортом (легковыми автомобилями - внедорожниками) работников ООО "Газпром газнадзор"
Начальная цена
13 825 470,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
49.32.12.000
49.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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