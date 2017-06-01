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Номер извещения
31705141964
Уникальный номер закупки
17/2.2/0033839/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Поставка ЗИП к автоматике для котельных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 14:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
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Поставка ЗИП к автоматике для котельных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 08:00 GMT +301.06.2017 08:0001.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705141964Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ЗИП к автоматике для котельных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 08:0001.06.2017 08:0001.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705141964Дата и время вскрытия заявок Поставка ЗИП к автоматике для котельных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 15:0028.06.2017 15:0028.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705141964Подведение итогов не позднее Поставка ЗИП к автоматике для котельных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ЗИП к автоматике для котельных для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
443 418,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
27.52.20.000
27.52
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 11
Кол-во: 15
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
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