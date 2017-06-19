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Номер извещения
31705141186
Уникальный номер закупки
17/5.3/0028054/ДНадым
Наименование закупки
Текущий ремонт и техническое обслуживание шасси Volvo крана SennebogenНPC40 ООО «Газпром добыча Надым» на 2018-2019 гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-76-65
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Borsukovskaia.EA@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Борсуковская Елена Алексеевна
Место рассмотрения предложений
ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
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Текущий ремонт и техническое обслуживание шасси Volvo крана SennebogenНPC40 ООО «Газпром добыча Надым» на 2018-2019 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 06:00 GMT +319.06.2017 06:0019.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705141186Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт и техническое обслуживание шасси Volvo крана SennebogenНPC40 ООО «Газпром добыча Надым» на 2018-2019 гг.ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 06:0019.06.2017 06:0019.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705141186Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт и техническое обслуживание шасси Volvo крана SennebogenНPC40 ООО «Газпром добыча Надым» на 2018-2019 гг.ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Подведение итогов не позднее
04.07.2017 15:0004.07.2017 15:0004.07.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705141186Подведение итогов не позднее Текущий ремонт и техническое обслуживание шасси Volvo крана SennebogenНPC40 ООО «Газпром добыча Надым» на 2018-2019 гг.ЯНАО, г. Надым, Пионерская, 14
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт и техническое обслуживание шасси Volvo крана SennebogenНPC40 ООО «Газпром добыча Надым» на 2018-2019 гг.
Начальная цена
566 381,45
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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