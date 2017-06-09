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Номер извещения
31705141271
Уникальный номер закупки
17/6/0008858/ПАО Газпром
Наименование закупки
Профилактическое техническое обслуживание вновь смонтированных систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения на объекте ПАО «Газпром» в БЦ «Тринити Плейс 1» по адресу: г. СПб, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А. для нужд ПАО "Газпром" (8858)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 12:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-91
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Козлов Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Профилактическое техническое обслуживание вновь смонтированных систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения на объекте ПАО «Газпром» в БЦ «Тринити Плейс 1» по адресу: г. СПб, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 12:00 GMT +309.06.2017 12:0009.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705141271Дата и время окончания срока приема заявок Профилактическое техническое обслуживание вновь смонтированных систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения на объекте ПАО «Газпром» в БЦ «Тринити Плейс 1» по адресу: г. СПб, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 10:0013.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705141271Дата и время вскрытия заявок Профилактическое техническое обслуживание вновь смонтированных систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения на объекте ПАО «Газпром» в БЦ «Тринити Плейс 1» по адресу: г. СПб, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 14:0003.07.2017 14:0003.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705141271Подведение итогов не позднее Профилактическое техническое обслуживание вновь смонтированных систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения на объекте ПАО «Газпром» в БЦ «Тринити Плейс 1» по адресу: г. СПб, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
03.07.201703.07.2017 14:0003.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705141271Подведение итогов не позднее Профилактическое техническое обслуживание вновь смонтированных систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения на объекте ПАО «Газпром» в БЦ «Тринити Плейс 1» по адресу: г. СПб, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Профилактическое техническое обслуживание вновь смонтированных систем вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения на объекте ПАО «Газпром» в БЦ «Тринити Плейс 1» по адресу: г. СПб, наб. Адмирала Лазарева, д. 24, лит. А.
Начальная цена
4 281 577,47
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
33.12.18.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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