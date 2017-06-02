www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705140650
Уникальный номер закупки
17/2.1/0014276/ГЭкcпорт
Наименование закупки
Оказаниет услуг по предоставлению бизнес-справок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 11:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Почтовый адрес
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
Контактный телефон
+7 812 646-15-58
Факс
+7 812 646-14-15
Адрес электронной почты
ju.vinivitinova@gazpromexport.com
Ф.И.О. контактного лица
Винивитинова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
площадь Островского, д. 2а, Литера А., г. Санкт-Петербург, 191023, Российская Федерация
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказаниет услуг по предоставлению бизнес-справок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 11:00 GMT +302.06.2017 11:0002.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705140650Дата и время окончания срока приема заявок Оказаниет услуг по предоставлению бизнес-справокплощадь Островского, д. 2а, Литера А., г. Санкт-Петербург, 191023, Российская Федерация
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705140650Дата и время вскрытия заявок Оказаниет услуг по предоставлению бизнес-справокплощадь Островского, д. 2а, Литера А., г. Санкт-Петербург, 191023, Российская Федерация
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705140650Подведение итогов не позднее Оказаниет услуг по предоставлению бизнес-справокплощадь Островского, д. 2а, Литера А., г. Санкт-Петербург, 191023, Российская Федерация
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказаниет услуг по предоставлению бизнес-справок
Начальная цена
1 259 054,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром экспорт
Все закупки и тендеры Газпром экспорт
Адрес местонахождения
191023, Российская Федерация, Ленинградская область, Санкт-Петербург, площадь Островского, д. 2а, Литера А.
70.22.13.000
70.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.