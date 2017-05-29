www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705138875
Уникальный номер закупки
17/1.1/0035531/ДШельф
Наименование закупки
Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию, совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования и исполнением требований избранной таможенной процедуры до момента утраты статуса находящихся под таможенным контролем, товаров перемещаемых Декларантом через таможенную границу Таможенного Союза для реализации инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 03:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 4242 49-71-60
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
A_vylekzhanin@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вылекжанин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию, совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования и исполнением требований избранной таможенной процедуры до момента утраты статуса находящихся под таможенным контролем, товаров перемещаемых Декларантом через таможенную границу Таможенного Союза для реализации инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 06:00 GMT +329.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705138875Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию, совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования и исполнением требований избранной таможенной процедуры до момента утраты статуса находящихся под таможенным контролем, товаров перемещаемых Декларантом через таможенную границу Таможенного Союза для реализации инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705138875Дата и время вскрытия заявок Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию, совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования и исполнением требований избранной таможенной процедуры до момента утраты статуса находящихся под таможенным контролем, товаров перемещаемых Декларантом через таможенную границу Таможенного Союза для реализации инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705138875Подведение итогов не позднее Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию, совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования и исполнением требований избранной таможенной процедуры до момента утраты статуса находящихся под таможенным контролем, товаров перемещаемых Декларантом через таможенную границу Таможенного Союза для реализации инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705138875Подведение итогов не позднее Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию, совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования и исполнением требований избранной таможенной процедуры до момента утраты статуса находящихся под таможенным контролем, товаров перемещаемых Декларантом через таможенную границу Таможенного Союза для реализации инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).Россия, 698000, город Южно-Сахалинск ул. Детская 4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предоставление комплекса услуг по таможенному оформлению, таможенному декларированию, совершению иных действий, связанных с организацией и осуществлением декларирования и исполнением требований избранной таможенной процедуры до момента утраты статуса находящихся под таможенным контролем, товаров перемещаемых Декларантом через таможенную границу Таможенного Союза для реализации инвестиционного проекта «Бурение эксплуатационное на месторождениях. Обустройство Киринского ГКМ» (код стройки 046-3001292).
Начальная цена
354 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
82.19.13.000
09.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.