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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705138053
Уникальный номер закупки
17/6/0025791/ПАО Газпром
Наименование закупки
Настройка, модификация и внедрение подсистем бухгалтерского и налогового учета, расчета и учета заработной платы, налогов и взносов с зарплаты в системе «1С: ERP Управление предприятием» для нужд ПАО "Газпром" (25791)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 16:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-93
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новожилов Андрей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Настройка, модификация и внедрение подсистем бухгалтерского и налогового учета, расчета и учета заработной платы, налогов и взносов с зарплаты в системе «1С: ERP Управление предприятием»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 12:00 GMT +321.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705138053Дата и время окончания срока приема заявок Настройка, модификация и внедрение подсистем бухгалтерского и налогового учета, расчета и учета заработной платы, налогов и взносов с зарплаты в системе «1С: ERP Управление предприятием»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2017 10:0522.06.2017 10:0522.06.2017 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705138053Дата и время вскрытия заявок Настройка, модификация и внедрение подсистем бухгалтерского и налогового учета, расчета и учета заработной платы, налогов и взносов с зарплаты в системе «1С: ERP Управление предприятием»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 14:0012.07.2017 14:0012.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705138053Подведение итогов не позднее Настройка, модификация и внедрение подсистем бухгалтерского и налогового учета, расчета и учета заработной платы, налогов и взносов с зарплаты в системе «1С: ERP Управление предприятием»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 14:0012.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705138053Подведение итогов не позднее Настройка, модификация и внедрение подсистем бухгалтерского и налогового учета, расчета и учета заработной платы, налогов и взносов с зарплаты в системе «1С: ERP Управление предприятием»г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Настройка, модификация и внедрение подсистем бухгалтерского и налогового учета, расчета и учета заработной платы, налогов и взносов с зарплаты в системе «1С: ERP Управление предприятием»
Начальная цена
8 126 999,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
62.01.11
62.0
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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