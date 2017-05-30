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    Главная / Торги / Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованию

    Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705137666Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованиюРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.БулачаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705137666

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0032870/ТГМахачкала

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 16:10

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТГМахачкала извещение_.doc

    17_2.2_0032870-500.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Юридический адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    Почтовый адрес

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Контактный телефон

    +7 8722 51-96-54

    Факс

    +7 8722 51-99-54

    Адрес электронной почты

    Dagirov-ak@dgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дагиров Алаутдин Калимуллаевич

    Место рассмотрения предложений

    РФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 14:00 GMT +330.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705137666Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованиюРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 14:0030.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705137666Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованиюРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Подведение итогов не позднее

    10.07.2017 14:0010.07.2017 14:0010.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705137666Подведение итогов не позднее Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованиюРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201710.07.2017 14:0010.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705137666Подведение итогов не позднее Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованиюРФ, 367030, РД, г. Махачкала, Степной посёлок, ул.О.Булача

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинских приборов, запасных частей к медицинскому оборудованию

    Начальная цена

    425 568,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"

    Адрес местонахождения

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,

    367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13

    Классификатор ОКПД2

    32.50

    Инструменты и оборудование медицинские

    Классификатор ОКВЭД2

    46.46.2

    Торговля оптовая изделиями, применяемыми в медицинских целях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ванна на 2кг, парафин 450гр, пакеты, варежки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    ""Тонус ДТГ""

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ВМЭН-200-50/100 Д00/87"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ВИТ-2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 5"

    "ЭТНА 497"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "объемом 20-200 мкл. SL200-1BCZ ILS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Поток -1 для гальванизации и электрофореза с комплектом углетканевых углеродов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "50х150х200мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "резинотканевый с зажимным механизмом"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "ЭКО-01 "Елат"(1,0л)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 11"

    "класса В (2,0л)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 12"

    "В ЭКО-03 "Елат"(3,0л)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 13"

    "для переноса баночек для анализов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "медицинская для транспортировки иммунопрепаратов (термоконтейнер) 6л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "для глюкометра OneTouch Select №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "CS Medika CS 110 Premium"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Omron М6"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "OneTouch select"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Дастан"

    Кол-во: 3

    "Позиция 20"

    "к ингалятору медицинскому компрессорному Microlif модели NEB 10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "к ингалятору медицинскому компрессорному Microlifе модели NEB 10 (распылитель+мундштук)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "электронный DIGITAL BLOOD PRESSURE MONITOR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "из нержавеющей стали ,для чистого и грязного белья , с полками и держателями для двух мешков 1L-FP 601"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "металические опоры, регулируемые по высоте :БТ -СР1 -120- 60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "МБ-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "с гильотиной для срезания канюли Nulife DOTS с принадлежностями"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Kawe 12.75.151.003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "G8T5 безозоновые бактерицидные 8 Вт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 29"

    "бактерицидная УФ 15W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "3-х секционная на колесах МСК-302/3С ШМ-МСК"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "МСК 234"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "для ЭКГ с винтом (фарум-600)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "(фарум-600) с 10-ю отведениями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "ПЧ-3 настольные с электрическим звуковым сигналом"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "TUV 15W"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "Муссон-2 03"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "ENDO(36шт) –подставка RA для боров (стерилизационный пластиковый кофт 5х10см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 38"

    "Microlife BP AG1-30 с большой манжетой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 39"

    "(с запасной лампой)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "МТ1622 Microlife"

    Кол-во: 20

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