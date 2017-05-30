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Номер извещения
31705137335
Уникальный номер закупки
17/2.1/0034925/ТГУфа
Наименование закупки
Оказание услуг по изготовлению и обеспечению горячим питанием работников ООО «Газпром трансгаз Уфа», участвующих при проведении огневых и газоопасных работ во II и III кварталах 2017 года в зоне ответственности Приютовского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 15:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
Контактный телефон
+7 347 237-28-16
Факс
+7 347 237-56-40
Адрес электронной почты
egalieva@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галиева Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
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Услуги по изготовлению и обеспечению работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» горячим питанием, участвующих при проведении огневых и газоопасных работ во II и III квартале 2017 года в зоне ответственности Приютовского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705137335Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по изготовлению и обеспечению работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» горячим питанием, участвующих при проведении огневых и газоопасных работ во II и III квартале 2017 года в зоне ответственности Приютовского ЛПУМГ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 14:0030.05.2017 14:0030.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705137335Дата и время вскрытия заявок Услуги по изготовлению и обеспечению работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» горячим питанием, участвующих при проведении огневых и газоопасных работ во II и III квартале 2017 года в зоне ответственности Приютовского ЛПУМГ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
Подведение итогов не позднее
01.06.2017 15:0001.06.2017 15:0001.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705137335Подведение итогов не позднее Услуги по изготовлению и обеспечению работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» горячим питанием, участвующих при проведении огневых и газоопасных работ во II и III квартале 2017 года в зоне ответственности Приютовского ЛПУМГ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.06.201701.06.2017 15:0001.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705137335Подведение итогов не позднее Услуги по изготовлению и обеспечению работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» горячим питанием, участвующих при проведении огневых и газоопасных работ во II и III квартале 2017 года в зоне ответственности Приютовского ЛПУМГ450054, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, дом 59
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по изготовлению и обеспечению работников ООО «Газпром трансгаз Уфа» горячим питанием, участвующих при проведении огневых и газоопасных работ во II и III квартале 2017 года в зоне ответственности Приютовского ЛПУМГ
Начальная цена
582 920,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Не предусмотрен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Уфа»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Уфа»
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
450054, Российская Федерация, 02, Уфа, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д.59
56.29.19.000
56.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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