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Номер извещения
31705135926
Уникальный номер закупки
17/2.2/0031008/Ггеотех
Наименование закупки
Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-41-08
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
tender@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивентьева Юнна Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
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Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705135926Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиаловг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 14:0013.06.2017 14:0013.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705135926Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиаловг. Москва
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 17:0023.06.2017 17:0023.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705135926Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиаловг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов
Начальная цена
755 115,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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