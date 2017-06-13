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    Главная / Торги / Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705135926Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиаловг. МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705135926

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031008/Ггеотех

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2017 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Документация_МТР.zip

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-41-08

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    tender@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивентьева Юнна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705135926Дата и время окончания срока приема заявок Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиаловг. Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2017 14:0013.06.2017 14:0013.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705135926Дата и время вскрытия заявок Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиаловг. Москва

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 17:0023.06.2017 17:0023.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705135926Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиаловг. Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 17:0023.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705135926Подведение итогов не позднее Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиаловг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной бумаги и канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром геотехнологии" и филиалов

    Начальная цена

    755 115,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Классификатор ОКПД2

    47.62.1

    Услуги по розничной торговле газетами и журналами в специализированных магазинах

    Классификатор ОКВЭД2

    47.62

    Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ластик"

    Кол-во: 60

    "Позиция 2"

    "Лоток д/бумаг"

    Кол-во: 6

    "Позиция 3"

    "Линейка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 4"

    "Личная карточка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "Линейка (Франция) 30 см, тонированная ассорти"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Линейка 20см, шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Ластик"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "Карандаш ч/гр ТМ"

    Кол-во: 18

    "Позиция 9"

    "Клейкая лента 19мм*33м упаковочная прозрачня"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Клейкая лента 48мм*66м упаковочная прозрачня, 45мкм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "Книга учета 80л, 210*265мм, клетка, глянцевая обложка, блок офсет"

    Кол-во: 18

    "Позиция 12"

    "Кнопки-гвоздики силовые цветные, 50шт. в пласт. коробке"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Клейкая лента канцелярская прозрачная"

    Кол-во: 48

    "Позиция 14"

    "Клейкая лента упаковочная"

    Кол-во: 48

    "Позиция 15"

    "Краска штемпельная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Клеящий карандаш 20 гр"

    Кол-во: 54

    "Позиция 17"

    "Клей ПВА 65г."

    Кол-во: 15

    "Позиция 18"

    "Корректор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Конверт С4, отрывная полоса STRIP, "Куда-кому", шт"

    Кол-во: 13

    "Позиция 20"

    "Конверт Е65, отрывная полоса STRIP, "Куда-кому", 110*2220мм, шт"

    Кол-во: 17

    "Позиция 21"

    "Кнопки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Книга учета"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Корректирующая лента"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "Корректирующая жидкость 20мл"

    Кол-во: 16

    "Позиция 25"

    "Корзина для бумаг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 26"

    "Конверты почтовые"

    Кол-во: 480

    "Позиция 27"

    "Кнопки силовые"

    Кол-во: 15

    "Позиция 28"

    "Клей ПВА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 29"

    "Клей момент"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Клей карандаш"

    Кол-во: 17

    "Позиция 31"

    "Карандаш простой"

    Кол-во: 60

    "Позиция 32"

    "Калькулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Календарь"

    Кол-во: 13

    "Позиция 34"

    "Калькулятор 12 разрядный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Карандаши простые"

    Кол-во: 360

    "Позиция 36"

    "Папка с арочным механизмом"

    Кол-во: 78

    "Позиция 37"

    "Папка-с боков.зажим + карман"

    Кол-во: 6

    "Позиция 38"

    "Папка-с боков.зажим"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "Папка с клипом боард"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Папка на резинках"

    Кол-во: 9

    "Позиция 41"

    "Папка из кожи (На подпись)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Папка на кольцах"

    Кол-во: 13

    "Позиция 43"

    "Пакет с молнией"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Пакет с клипом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Обложка д/переплета тиснение под кожу набор 100 шт, А4, син"

    Кол-во: 2

    "Позиция 46"

    "Обложка д/переплета набор 100 шт, А4, пластик, прозрачн."

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Обложка твердая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Обложка пластиковая"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "Обложки для переплета"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "Органайзер вращ."

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "Обложка для брошюровки"

    Кол-во: 240

    "Позиция 52"

    "Нож канцелярский 18мм"

    Кол-во: 22

    "Позиция 53"

    "Ножницы 21 см"

    Кол-во: 5

    "Позиция 54"

    "Ножницы 216 мм серо-зеленые в карт упаковке с европодвесом"

    Кол-во: 6

    "Позиция 55"

    "Нитки для подшивки документов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Набор текстмаркеров 4 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 57"

    "Нож универсальный 18мм, автофиксатор, с резин. вставкой + 2 лезвия"

    Кол-во: 3

    "Позиция 58"

    "Ножницы 210мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Ножницы 21см в диспенсере"

    Кол-во: 17

    "Позиция 60"

    "Ножницы"

    Кол-во: 8

    "Позиция 61"

    "Накопитель документов, Папка с резинкой, цветная (ассорти), 75мм, на 700л"

    Кол-во: 27

    "Позиция 62"

    "Накопитель вертикальный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 63"

    "Наборы маркеров-выделителей"

    Кол-во: 17

    "Позиция 64"

    "Набор самоклеящихся этикеток- закладок 45х12мм, 5х 25"

    Кол-во: 109

    "Позиция 65"

    "Маркеры – выделители ассорти"

    Кол-во: 22

    "Позиция 66"

    "Маркер перманентный"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Маркер перманентный (нестираемый)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 68"

    "Маркер лаковый белый1-2мм"

    Кол-во: 12

    "Позиция 69"

    "Маркер д/CD"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Маркеры разные"

    Кол-во: 27

    "Позиция 71"

    "Маркер"

    Кол-во: 14

    "Позиция 72"

    "Лотки для бумаг горизонтальный"

    Кол-во: 14

    "Позиция 73"

    "Корректирующая лента BRAUBERG"

    Кол-во: 60

    "Позиция 74"

    "Дырокол Brauberg металлический средний на 20 листов, шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Дырокол"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Дырокол"

    Кол-во: 3

    "Позиция 77"

    "Дырокол"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Демосистема настенная с 10 панелями"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Грифель для механического карандаша 0,9"

    Кол-во: 7

    "Позиция 80"

    "Грифель для механического карандаша 0,7"

    Кол-во: 5

    "Позиция 81"

    "Грамота"

    Кол-во: 20

    "Позиция 82"

    "Вставка в сегрегатор плотная матовая"

    Кол-во: 540

    "Позиция 83"

    "Вставка в сегрегатор"

    Кол-во: 1560

    "Позиция 84"

    "Бумага для заметок"

    Кол-во: 13

    "Позиция 85"

    "Бумага c клеевым краем 75х75"

    Кол-во: 30

    "Позиция 86"

    "Бокс архивный картонный цельный 100мм/25"

    Кол-во: 16

    "Позиция 87"

    "Бум. блок для записей"

    Кол-во: 40

    "Позиция 88"

    "Блокнот А6 48л"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Блокнот А7 40"

    Кол-во: 3

    "Позиция 90"

    "Блокнот 80 л А6 евроспираль"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Блокнот А4, в клетку, 96 листов,"

    Кол-во: 24

    "Позиция 92"

    "Блокнот А5, в клетку 60 листов"

    Кол-во: 21

    "Позиция 93"

    "Бумага A4 Премиум, белая, 80 гр/м², 500 листов/пачка"

    Кол-во: 930

    "Позиция 94"

    "Бумага А4 С клеевым краем 50*14, 38*51"

    Кол-во: 35

    "Позиция 95"

    "Бумага А4 Самоклеящаяся, белая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Бумага А3 Премиум, белая, 80 гр/м²"

    Кол-во: 24

    "Позиция 97"

    "Автокарандаш с диам. Гриф. 0,7мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 98"

    "Антистеплер черный 222547"

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 5

    "Позиция 100"

    "Антистеплер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 101"

    "Батарейка для дозиметров"

    Кол-во: 50

    "Позиция 102"

    "Бумага для заметок с клеевым краем"

    Кол-во: 168

    "Позиция 103"

    "Блокнот А5 , 145*205мм 80л.жесткая подлож"

    Кол-во: 15

    "Позиция 104"

    "Блоки самоклеящ. комплект 6 шт 76х76 мм, 100 л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Блок для записей не проклеенный, 9х9х9, белый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "Блокнот"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Бланочная продукция"

    Кол-во: 3384

    "Позиция 108"

    "Блок для записи"

    Кол-во: 15

    "Позиция 109"

    "Блок для записей не проклееный, куб 9*9*9, белый"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "Блок самоклеящ. 76*51мм 100л"

    Кол-во: 7

    "Позиция 111"

    "Блок для записей не проклееный, куб 9*9*9, цветной"

    Кол-во: 5

    "Позиция 112"

    "Корректирующая жидкость в карандаше0,8 мл metal Tip."

    Кол-во: 63

    "Позиция 113"

    "Конверты С4 КОМПЛЕКТ 50штук, с отрывной полоской"Куда-Кому" (229х324мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 114"

    "Конверт Е65, комплект 100 штук, "Куда-Кому" с отрывной полоской (110х220мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 115"

    "Клейкие ленты 12мм*33мм канцелярская прозрачная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 116"

    "Клейкая лента 48ммх66м упаковочная прозрачная, гарантированная длина, 45мкм, арт.221108"

    Кол-во: 6

    "Позиция 117"

    "Коврик для компьют."

    Кол-во: 1

    "Позиция 118"

    "Кнопки канцелярские"

    Кол-во: 4

    "Позиция 119"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 24

    "Позиция 120"

    "Карандаш механич."

    Кол-во: 4

    "Позиция 121"

    "Карандаш простой"

    Кол-во: 21

    "Позиция 122"

    "Калькулятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 123"

    "Клей-карандаш 9 гр. красный 1/30"

    Кол-во: 30

    "Позиция 124"

    "Карандаш ч-г с ластиком"

    Кол-во: 30

    "Позиция 125"

    "Карандаш ч/гр с ластиком 655 НВ"

    Кол-во: 12

    "Позиция 126"

    "Калькулятор 12 разр, двойное питание205*159мм оригинальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Календарь настольный 2016г., 10*14см, цветной, блок офсет, шт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 128"

    "Клей канцелярский силикатный 50мл, с аппликатором"

    Кол-во: 4

    "Позиция 129"

    "Клей-карандаш 21г"

    Кол-во: 7

    "Позиция 130"

    "Календань квартальный 2016г. , 3-х бл"

    Кол-во: 6

    "Позиция 131"

    "Календарь настольный перекидной 2015 г. 10*14см, блок типограф."

    Кол-во: 17

    "Позиция 132"

    "Журнал регистрации исходящих документов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "Журнал регистрации входящих документов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "Закладки пластиковые"

    Кол-во: 12

    "Позиция 135"

    "Журнал регистрации приказов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "Журнал исходящей корреспонденции"

    Кол-во: 5

    "Позиция 137"

    "Журнал входящей корреспонденции"

    Кол-во: 5

    "Позиция 138"

    "Закладки самоклеящ. 45*12мм, 5цв.*20л., в пласт. книжке, европодвес, 122706"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Закладки самоклеящ. 45*12мм, 5цв.*20л, в пластик. книжке, европодвес"

    Кол-во: 8

    "Позиция 140"

    "Закладки самоклеящ. 45*12мм, 5цв.*25л., в прозрачные в книжке"

    Кол-во: 6

    "Позиция 141"

    "Зажимы для бумаг 51мм на 230л, цветные, 12 шт в пласт. цилиндре"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Зажим д/бумаг 32 мм. цветные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 143"

    "Зажим д/бумаг 19 мм. цветные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 144"

    "Зажим для бумаги"

    Кол-во: 6

    "Позиция 145"

    "Зажимы для бумаг"

    Кол-во: 13

    "Позиция 146"

    "Зажимы для бумаг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "Ежедневник недат. А5 145*215мм, 160л, обл. бумвинил, синий"

    Кол-во: 8

    "Позиция 148"

    "Дырокол металлический большой, на 40 листов, черный, 4669"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Скоросшиватель пластиковый голубой"

    Кол-во: 15

    "Позиция 150"

    "Скобы для степлера №24/6 1000 шт"

    Кол-во: 9

    "Позиция 151"

    "Скобы для степлера №10 1000 шт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 152"

    "Скоросшиватель мел. картон, плот 360"

    Кол-во: 7

    "Позиция 153"

    "Скоросшиватель пластиковый"

    Кол-во: 17

    "Позиция 154"

    "Скоросшиватель"

    Кол-во: 120

    "Позиция 155"

    "Скобы д/степлера"

    Кол-во: 22

    "Позиция 156"

    "Скобы для степлера №10, 1000шт, уп"

    Кол-во: 7

    "Позиция 157"

    "Папка-уголок"

    Кол-во: 240

    "Позиция 158"

    "Скобы для степлера №24/6, 1000шт, уп"

    Кол-во: 7

    "Позиция 159"

    "Степлер №10 цельнометаллический механизм, черный, шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 160"

    "Степлер №24/6 цельнометаллический механизм, черный, шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 161"

    "Стойка-угол для бумаг smart-maxi сборн., 3 отд., шир. 255мм, повышен. емкости, шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 162"

    "Скрепки 50мм металл., 100 шт., в карт. коробке, уп"

    Кол-во: 7

    "Позиция 163"

    "Скрепки 28мм металл., 100 шт., в карт. коробке, уп"

    Кол-во: 11

    "Позиция 164"

    "Скрепки металлические"

    Кол-во: 27

    "Позиция 165"

    "Спрей для экранов"

    Кол-во: 6

    "Позиция 166"

    "Скрепки 25мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 167"

    "Скобы д/степлера"

    Кол-во: 9

    "Позиция 168"

    "Скотч"

    Кол-во: 27

    "Позиция 169"

    "Скотч 48ммх50м"

    Кол-во: 12

    "Позиция 170"

    "Скотч 24ммх20м"

    Кол-во: 11

    "Позиция 171"

    "Скотч 12ммх20м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Скоросшиватель картонный"

    Кол-во: 27

    "Позиция 173"

    "Скоросшиватель пластиков."

    Кол-во: 27

    "Позиция 174"

    "Салфетки чистящие д/экранов"

    Кол-во: 12

    "Позиция 175"

    "Степлер 24/6 ЕК"

    Кол-во: 5

    "Позиция 176"

    "Сегрегатор"

    Кол-во: 60

    "Позиция 177"

    "Сегрегатор стандарт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 178"

    "Салфетки для очистки экранов оргтехники"

    Кол-во: 17

    "Позиция 179"

    "Резинка стирательная в картонном держателе"

    Кол-во: 9

    "Позиция 180"

    "Ручка-корректор"

    Кол-во: 7

    "Позиция 181"

    "Ручки гелиевые набор 4шт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Ручка шариковая офисная черная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 183"

    "Ручка шариковая офисная красная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 184"

    "Ручка шариковая офисная синяя"

    Кол-во: 27

    "Позиция 185"

    "Ручка шариковая"

    Кол-во: 180

    "Позиция 186"

    "Разделитель листов"

    Кол-во: 17

    "Позиция 187"

    "Разделитель листов"

    Кол-во: 35

    "Позиция 188"

    "Ручка -корректор"

    Кол-во: 12

    "Позиция 189"

    "Штрих 20мл экстра белизны флакон с кисточкой"

    Кол-во: 6

    "Позиция 190"

    "Фотобумага"

    Кол-во: 2

    "Позиция 191"

    "Флешкарта"

    Кол-во: 12

    "Позиция 192"

    "Файл"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 193"

    "Файл-карман А4 с перфорацией расширяющимся дном"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "Ручка шариковая 0,7мм"

    Кол-во: 42

    "Позиция 195"

    "Текстмаркеры набор 4шт., скошенный наконечник 1-5мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 196"

    "Текстовыделитель 6 цветов"

    Кол-во: 9

    "Позиция 197"

    "Текстовыделитель 4 цвета"

    Кол-во: 14

    "Позиция 198"

    "Точилка металлическая"

    Кол-во: 6

    "Позиция 199"

    "Тетрадь 96 л"

    Кол-во: 6

    "Позиция 200"

    "Тетради А5, в клетку 80 листов"

    Кол-во: 87

    "Позиция 201"

    "Тетради А4, в клетку 96 листов"

    Кол-во: 87

    "Позиция 202"

    "Точилка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 203"

    "Точилка механическая ручная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 204"

    "Точилка с пластиковым контейнером"

    Кол-во: 9

    "Позиция 205"

    "Тетрадь 96 л А4 , кл, выб. Лак"

    Кол-во: 15

    "Позиция 206"

    "Тетрадь 48л ОФСЕТ, КЛ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 207"

    "Тетрадь 18л Зеленая обложка офсет, клетка с полями"

    Кол-во: 6

    "Позиция 208"

    "Салфетки бумажные"

    Кол-во: 42

    "Позиция 209"

    "Скобы для степлера"

    Кол-во: 27

    "Позиция 210"

    "Степлер № 24/6 усиленный"

    Кол-во: 6

    "Позиция 211"

    "Степлер для сшивания 30 листов"

    Кол-во: 17

    "Позиция 212"

    "Степлер метал. на 30л"

    Кол-во: 27

    "Позиция 213"

    "Стержни для авт.карандаша"

    Кол-во: 9

    "Позиция 214"

    "Степлер"

    Кол-во: 6

    "Позиция 215"

    "Скрепки"

    Кол-во: 33

    "Позиция 216"

    "Стержень гелевый евронаконечник, 0,3мм, к автомат. ручке, BLS-G2-5/7, синий"

    Кол-во: 3

    "Позиция 217"

    "Стержень гелевый евронаконечник, 0,3мм, к автомат. ручке, BLS-G2-5/7, черный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 218"

    "Стержень на масляной основе к ручке RFJ-GP-F, евронаконечник, 0,32мм, синий"

    Кол-во: 17

    "Позиция 219"

    "Стержень на масляной основе к ручке SUPER GRIP RFJS-GP-F, евронаконечник, 0,32мм, синий"

    Кол-во: 17

    "Позиция 220"

    "Степлер Франция 26/6 цельнометалл мех, сер вставка черн, кор с подв"

    Кол-во: 2

    "Позиция 221"

    "Степлер № 10 универсальный на 20 л, черный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 222"

    "Скрепки маленькие 28мм, 200 шт в карт.коробке"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Скрепки 50мм цветные, 50 шт в пласт.коробке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 224"

    "Скрепки 28мм цветные, 100 шт в карт.коробке"

    Кол-во: 8

    "Позиция 225"

    "Скоросшиватель пластиковый синий"

    Кол-во: 15

    "Позиция 226"

    "Скоросшиватель пластиковый красный"

    Кол-во: 15

    "Позиция 227"

    "Скоросшиватель пластиковый фиолетовый"

    Кол-во: 15

    "Позиция 228"

    "Ручка-корректор"

    Кол-во: 35

    "Позиция 229"

    "Папка-регистратор ламинированная, 80 мм, синяя"

    Кол-во: 17

    "Позиция 230"

    "Папка перфорированная, комплект 100шт., А4 гладкая, "Яблоко", арт.221710 1/2000"

    Кол-во: 9

    "Позиция 231"

    "Папка д/бумаг с завязками мел. карт., гарант. пл. 320г/м (на 200л) 1/25"

    Кол-во: 36

    "Позиция 232"

    "Папка с кнопкой"

    Кол-во: 42

    "Позиция 233"

    "Папка с резинкой"

    Кол-во: 39

    "Позиция 234"

    "Папка на 2- кольца 35мм"

    Кол-во: 57

    "Позиция 235"

    "Папка - вкладыш (файл)"

    Кол-во: 98

    "Позиция 236"

    "Пружина пласт. д/переплета набор 50 шт 28мм белые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Пружина пласт. д/переплета набор 100 шт 10мм белая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Пружина пласт. д/переплета Комплект 50 шт 16мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Пружины для переплета 22мм 50шт (181-210лист)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Пружины для переплета 14мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "Пружины для переплета 10мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 242"

    "Пружины для переплета"

    Кол-во: 7

    "Позиция 243"

    "Пружины для переплета"

    Кол-во: 5

    "Позиция 244"

    "Пружины для переплета пластиковые"

    Кол-во: 180

    "Позиция 245"

    "Переплетная машина д/пласт. Пружины , Англия C12 пробив. 12л, сшив. до 195л, 4400310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Пленка д/ламининр."

    Кол-во: 60

    "Позиция 247"

    "Планинг-ежедневник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Папка перфорированная, комплект 100 шт., А4, апельсин. корка, 0,05мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 249"

    "Папка уголок"

    Кол-во: 37

    "Позиция 250"

    "Папка с файлами"

    Кол-во: 39

    "Позиция 251"

    "Папка с файлами"

    Кол-во: 6

    "Позиция 252"

    "Папка с зажимом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 253"

    "Папка с завязками"

    Кол-во: 27

    "Позиция 254"

    "Папка регистратор"

    Кол-во: 32

    "Позиция 255"

    "Папка на резинках"

    Кол-во: 32

    "Позиция 256"

    "Папка на кнопке"

    Кол-во: 14

    "Позиция 257"

    "Папка 100 вклад."

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "Папка на резинках до 300листов"

    Кол-во: 7

    "Позиция 259"

    "Папка-регистратор с мраморным покрытием, 80 мм"

    Кол-во: 36

    "Позиция 260"

    "Папка-регистратор с мраморным покрытием, 50 мм, шт"

    Кол-во: 24

    "Позиция 261"

    "Папка с боковым прижимом"

    Кол-во: 57

    "Позиция 262"

    "Папка с бок. мет. прижимом до 100 листов"

    Кол-во: 5

    "Позиция 263"

    "Папка-уголок жестская, 0,15мм"

    Кол-во: 17

    "Позиция 264"

    "Папка-скоросшиватель «Дело»"

    Кол-во: 480

    "Позиция 265"

    "Папка-скоросшиватель А4 с карманом"

    Кол-во: 12

    "Позиция 266"

    "Ручка-корректор 10 мл метал.наконеч."

    Кол-во: 4

    "Позиция 267"

    "Ручка гелевая автомат, 0,3 мм, синяя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 268"

    "Ручка гелевая автомат. 0,3 мм, черная"

    Кол-во: 6

    "Позиция 269"

    "Ручка шариковая с рез.упором, чернила на масл.осн. 0,32 мм, синяя"

    Кол-во: 17

    "Позиция 270"

    "Ручка шариковая автомат., корп.син., с рез.упором 0,32 мм, синяя"

    Кол-во: 17

    "Позиция 271"

    "Ручка шариковая автомат., корп. синий, толщ. письма 0.7 мм, рез."

    Кол-во: 6

    "Позиция 272"

    "Ручка шариковая автомат."

    Кол-во: 35

    "Позиция 273"

    "Ручка шариковая автомат., корп. черный, толщ. письма 0.7 мм, синяя, рез. держ."

    Кол-во: 6

    "Позиция 274"

    "Ручка шариковая автомат., корп. ассорти , толщ. письма 0.7 мм, синяя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 275"

    "Ручка гелевая автоматическая корпус синий, толщ письма 0,5 мм, рез держатель, син"

    Кол-во: 3

    "Позиция 276"

    "Ручка гелевая №1 корпус прозрачный толщ письма 0,5 мм рез держ. черн"

    Кол-во: 28

    "Позиция 277"

    "Ручка гелевая корпус прозрачный толщ письма 0,5 мм рез держ. красн."

    Кол-во: 3

    "Позиция 278"

    "Ручка гелевая корпус прозрач, игольчатый пишущий узел 0,5 мм, рез держатель"

    Кол-во: 3

    "Позиция 279"

    "Ручка гелевая корпус прозрачный толщ письма 0,5мм рез держ, синяя"

    Кол-во: 9

    "Позиция 280"

    "Ручка гел. синяя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 281"

    "Ручка гел. красная"

    Кол-во: 9

    "Позиция 282"

    "Ручка шариковая на спирали синяя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 283"

    "Ручка шариковая на цепочке синяя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 284"

    "Ручка шариковая авт.синяя"

    Кол-во: 23

    "Позиция 285"

    "Ручка шариковая"

    Кол-во: 28

    "Позиция 286"

    "Ручки гелевые"

    Кол-во: 27

    "Позиция 287"

    "Ручка гелевая черная"

    Кол-во: 15

    "Позиция 288"

    "Ручки гелевые"

    Кол-во: 258

    "Позиция 289"

    "Ручки шариковые"

    Кол-во: 150

    "Позиция 290"

    "Резинка стирательная кругл, пласт. держ. диам. 30мм, цв. белый в уп. с подв."

    Кол-во: 17

    "Позиция 291"

    "Ручка гелевая синяя"

    Кол-во: 14

    "Позиция 292"

    "Ручка гелев.черн."

    Кол-во: 6

    "Позиция 293"

    "Ручка гелевая синяя"

    Кол-во: 25

    "Позиция 294"

    "Ручка шариковая черная"

    Кол-во: 12

    "Позиция 295"

    "Ручка шариковая синяя"

    Кол-во: 12

    "Позиция 296"

    "Папка-регистратор ламинированная, 80 мм, фиолетовая"

    Кол-во: 15

    "Позиция 297"

    "Папка-регистратор ,Стандарт с покрытием из ПВХ, 50мм, синяя"

    Кол-во: 17

    "Позиция 298"

    "Папка-уголок жесткая"

    Кол-во: 27

    "Позиция 299"

    "Пленки-заготовки д/ламинир-я 100 ШТ для формата А4, 120 мкм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Подушка сменная 2 шт для"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Резинка универсальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 302"

    "Разделитель А4"

    Кол-во: 12

    "Позиция 303"

    "Корректирующая лента 5 мм*6М"

    Кол-во: 6

    "Позиция 304"

    "Корректор ЕК 20мл"

    Кол-во: 12

    "Позиция 305"

    "Конверт"

    Кол-во: 17

    "Позиция 306"

    "Пленка для ламинирования"

    Кол-во: 3

    "Позиция 307"

    "Линейка 40см, шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 308"

    "Линейка30см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 309"

    "Линейка 40см"

    Кол-во: 2

    "Позиция 310"

    "Поддон для бумаги"

    Кол-во: 30

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    ГАЗПРОМ ГНП ХОЛДИНГ
    Конкурентный отбор № 32211081248
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из хозяйственной деятельности Заказчика и связанным с применением гражданского, уголовного, трудового, корпоративного, земельного, жилищного, административного, антимонопольного законодательства о несостоятельности (банкротстве), а также других отраслей российского законодательства, кроме вопросов применения законодательства в области бухгалтерского учета и налогообложения для нужд ООО "Газпром ГНП холдинг"
    Оказание информационных и консультационно-правовых услуг по вопросам, вытекающим из...
    177078
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    864 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080814
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром инвест» для нужд ООО «Газпром комплектация» № 0001/22/4.1/0008064/ГПК/К/ГОС/Э
    Поставка трубы и переводников для объектов строительства ПАО «Газпром» для ООО «Газпром...
    177075
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    504 946 522
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211080764
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФАВ 02411)
    Поставка трансформаторных подстанций для объекта строительства "Реконструкция газосборной сети...
    177074
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    54 279 095
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080503
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция газопровода-перемычки между газопроводом «Челябинск-Петровск» и действующими газопроводами «Баштрансгаз» (код стройки 051-2001408) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01439
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177069
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    4 899 719
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080376
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС Мужукай» (код стройки 051-2002941) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01059
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177068
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    973 106
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211080169
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при строительстве объектов в составе стройки «Реконструкция ГРС «Кокрек» (код стройки 051-2002940) (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01060
    Выполнение работ по биологической рекультивации земельных участков, нарушенных при...
    177067
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    861 330
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211079920
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта «ГРС-7 г. Саратов» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) № 01041
    Выполнение работ по биологической рекультивации земель, нарушенных при строительстве объекта...
    177065
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.03.2022 09:00(GMT+03:00)
    2 317 134
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО Газпром
    Конкурентный отбор № 32211080838
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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