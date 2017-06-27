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Номер извещения
31705135875
Уникальный номер закупки
17/2.2/0025665/ГПереработка
Наименование закупки
Поставка гидростанции для НПГШ 120-100-65 для нужд ООО "Газпром переработка "
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 12:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-18-88 доб. 51171
Факс
--
Адрес электронной почты
TurbaevaIV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Турбаева Ирина Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
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Поставка гидростанции для НПГШ 120-100-65 для нужд ООО "Газпром переработка "
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2017 10:00 GMT +327.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705135875Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гидростанции для НПГШ 120-100-65 для нужд ООО "Газпром переработка "г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2017 12:0027.06.2017 12:0027.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705135875Дата и время вскрытия заявок Поставка гидростанции для НПГШ 120-100-65 для нужд ООО "Газпром переработка "г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Подведение итогов не позднее
05.07.2017 12:0005.07.2017 12:0005.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705135875Подведение итогов не позднее Поставка гидростанции для НПГШ 120-100-65 для нужд ООО "Газпром переработка "г. Сургут ул. Островского д. 16 каб. 609
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гидростанции для НПГШ 120-100-65 для нужд ООО "Газпром переработка "
Начальная цена
700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
26.51.66.190
26.51.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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