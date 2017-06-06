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Номер извещения
31705135486
Уникальный номер закупки
17/2.2/0029498/ДОренбург
Наименование закупки
Поставка смеси резиновой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Почтовый адрес
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
Контактный телефон
+7 3532 73-00-59
Факс
+7 3532 73-08-85
Адрес электронной почты
u.muzdina@gdo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муздина Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
По месту нахождения Организатора:
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смеси резиновой
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 08:00 GMT +306.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705135486Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смеси резиновойПо месту нахождения Организатора:
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 09:0006.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705135486Дата и время вскрытия заявок Поставка смеси резиновойПо месту нахождения Организатора:
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 15:3015.06.2017 15:3015.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705135486Подведение итогов не позднее Поставка смеси резиновойПо месту нахождения Организатора:
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смеси резиновой
Начальная цена
997 681,86
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Оренбург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"
Адрес местонахождения
460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2
22.19.20.111
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 650
Кол-во: 1200
Кол-во: 30
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