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Номер извещения
31705134300
Уникальный номер закупки
17/2.1/0030750/ТГЮгорск
Наименование закупки
Изготовление наружной рекламы к отраслевым совещаниям ООО "Газпром трансгаз Югорск" и в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году (Закупка у субъектов малого и среднего предпринимательства) 17/2.1/0030750/ТГЮгорск
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.05.2017 07:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-27-57
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
SN.Khvatov@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хватов Серге Николаевич
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира,15
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Изготовление наружной рекламы к отраслевым совещаниям ООО "Газпром трансгаз Югорск" и в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.06.2017 21:58 GMT +304.06.2017 21:5804.06.2017 21:58Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705134300Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление наружной рекламы к отраслевым совещаниям ООО "Газпром трансгаз Югорск" и в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира,15
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 08:0005.06.2017 08:0005.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705134300Дата и время вскрытия заявок Изготовление наружной рекламы к отраслевым совещаниям ООО "Газпром трансгаз Югорск" и в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира,15
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 08:3020.06.2017 08:3020.06.2017 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134300Подведение итогов не позднее Изготовление наружной рекламы к отраслевым совещаниям ООО "Газпром трансгаз Югорск" и в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира,15
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201720.06.2017 08:3020.06.2017 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705134300Подведение итогов не позднее Изготовление наружной рекламы к отраслевым совещаниям ООО "Газпром трансгаз Югорск" и в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира,15
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление наружной рекламы к отраслевым совещаниям ООО "Газпром трансгаз Югорск" и в рамках Года экологии, объявленного в России в 2017 году
Начальная цена
586 208,90
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
18.12.12.000
18.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 18
Кол-во: 28
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