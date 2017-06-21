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Номер извещения
31705133777
Уникальный номер закупки
17/2.1/0032676/ТГУхта
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по установлению границ охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, принадлежащих ПАО «Газпром» и арендуемых ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 2017-2018 годах (073/17/2.1/0032676/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.05.2017 13:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-20-61
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герб Светлана Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
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Выполнение комплекса работ по установлению границ охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, принадлежащих ПАО «Газпром» и арендуемых ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 2017-2018 годах
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.06.2017 09:00 GMT +321.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133777Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по установлению границ охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, принадлежащих ПАО «Газпром» и арендуемых ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 2017-2018 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
21.06.2017 09:0021.06.2017 09:0021.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133777Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по установлению границ охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, принадлежащих ПАО «Газпром» и арендуемых ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 2017-2018 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 21:0004.08.2017 21:0004.08.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133777Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по установлению границ охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, принадлежащих ПАО «Газпром» и арендуемых ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 2017-2018 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.08.201704.08.2017 21:0004.08.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133777Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по установлению границ охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, принадлежащих ПАО «Газпром» и арендуемых ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 2017-2018 годахпр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по установлению границ охранных зон и зон минимальных расстояний газопроводов, охранных зон объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии, принадлежащих ПАО «Газпром» и арендуемых ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 2017-2018 годах
Начальная цена
14 902 692,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
71.12.34.110
71.12.46
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 62000
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