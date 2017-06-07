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Номер извещения
31705133187
Уникальный номер закупки
17/5.3/0021674/ТГСтаврополь
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту грузоподъемных механизмов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (№ 0056/17/5.3/0021674/ТГСтаврополь/ЗП/ГОС/Э/19.05.2017). Закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Почтовый адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, ГОРОД ЩЕЛКОВО/РАЙОН ЩЕЛКОВСКИЙ, УЛИЦА МОСКОВСКАЯ, ДОМ 1/ПОМЕЩЕНИЕ 98
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-80
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
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Выполнение работ по капитальному ремонту грузоподъемных механизмов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 09:00 GMT +307.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133187Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту грузоподъемных механизмов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133187Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту грузоподъемных механизмов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133187Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту грузоподъемных механизмов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту грузоподъемных механизмов для нужд ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
Начальная цена
9 609 421,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
Адрес местонахождения
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,
355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6
28.22.14.129
96.09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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