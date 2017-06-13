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Номер извещения
31705132830
Уникальный номер закупки
17/2.3/0032408/ВНИПИГД
Наименование закупки
Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Участок УЗОУ 356-2 – КУ472-2. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Участок КУ 472-2 - УЗПКС-2-2 - КУ 558
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 16:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Контактный телефон
+7 812 578-79-97
Факс
+7 812 578-79-97
Адрес электронной почты
ybogdanova@gazpromproject.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2
Закупки и тендеры Услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа
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Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Участок УЗОУ 356-2 – КУ472-2. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Участок КУ 472-2 - УЗПКС-2-2 - КУ 558
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132830Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Участок УЗОУ 356-2 – КУ472-2. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Участок КУ 472-2 - УЗПКС-2-2 - КУ 558г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 10:0014.06.2017 10:0014.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132830Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Участок УЗОУ 356-2 – КУ472-2. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Участок КУ 472-2 - УЗПКС-2-2 - КУ 558г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 20:0020.06.2017 20:0020.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132830Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Участок УЗОУ 356-2 – КУ472-2. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Участок КУ 472-2 - УЗПКС-2-2 - КУ 558г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201720.06.2017 20:0020.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132830Подведение итогов не позднее Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Участок УЗОУ 356-2 – КУ472-2. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Участок КУ 472-2 - УЗПКС-2-2 - КУ 558г. Санкт-Петербург, пл. Победы д.2
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.9.2. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 38 млрд. м³/год. Участок УЗОУ 356-2 – КУ472-2. Выполнение комплексных инженерных изысканий по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». Этап 6.1 Компрессорный цех № 2 КС 1 «Салдыкельская». Этап 6.2 Компрессорный цех № 2 КС 2 «Олекминская». Этап 6.3 Компрессорный цех № 2 КС 3 «Амгинская». Этап 6.4 Компрессорный цех № 2 КС 4 «Нимнырская». Этап 6.5 Компрессорный цех № 2 КС 5 «Нагорная». Этап 6.6 Компрессорный цех № 2 КС 6 «Сковородинская». Этап 6.7 Компрессорный цех № 2 КС 7 «Сивакинская». Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м³/год. Участок КУ 472-2 - УЗПКС-2-2 - КУ 558
Начальная цена
49 814 688,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ВНИПИгаздобыча"
Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"
Адрес местонахождения
410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4
71.12.3
71
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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