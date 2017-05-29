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Номер извещения
31705132510
Уникальный номер закупки
17/2.1/0032004/ТГЕкатеринб
Наименование закупки
Оказание услуг по организации семейного сплава для работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 15:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-97
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
R.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Руслан Владимирович
Место рассмотрения предложений
г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации семейного сплава для работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 08:00 GMT +329.05.2017 08:0029.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132510Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации семейного сплава для работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 08:0029.05.2017 08:0029.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132510Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации семейного сплава для работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Подведение итогов не позднее
12.06.2017 15:0012.06.2017 15:0012.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132510Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации семейного сплава для работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д.7, 10 этаж, секция Б
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации семейного сплава для работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
Начальная цена
578 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
93.29.19.000
93.29.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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