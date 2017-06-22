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Номер извещения
31705132633
Уникальный номер закупки
17/3/0029397/ДУренгой
Наименование закупки
Расконсервация и испытание скважины № 742 УНГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (№ 0001/17/3/0029397/ДУренгой/ЗП/ГОС/Э/19.05.2017)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 812 609-30-88
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
E.Felsner@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фельснер Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги
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Расконсервация и испытание скважины № 742 УНГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2017 12:00 GMT +322.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132633Дата и время окончания срока приема заявок Расконсервация и испытание скважины № 742 УНГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2017 10:2023.06.2017 10:2023.06.2017 10:20Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132633Дата и время вскрытия заявок Расконсервация и испытание скважины № 742 УНГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 20:0012.07.2017 20:0012.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132633Подведение итогов не позднее Расконсервация и испытание скважины № 742 УНГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.07.201712.07.2017 20:0012.07.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132633Подведение итогов не позднее Расконсервация и испытание скважины № 742 УНГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)г. Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Расконсервация и испытание скважины № 742 УНГКМ для нужд ООО «Газпром добыча Уренгой» (для субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
46 976 636,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
71.12.33.000
71.12.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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