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    Главная / Торги / Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (2 лота) (068/17/2.2/0031290/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (2 лота) (068/17/2.2/0031290/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31705132528

    Уникальный номер закупки

    17/2.2/0031290/ТГУхта

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году (2 лота) (068/17/2.2/0031290/ТГУхта/24.05.17/ЗЭПГОС)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 15:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    068_17-2.2-0031290_Документация.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-21-08

    Факс

    +7 8216 77-24-43

    Адрес электронной почты

    Tender@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рубцова Елена Ильинична

    Место рассмотрения предложений

    пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими отдельными товарами за вознаграждение или на договорной основе

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132528Дата и время вскрытия заявок Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132528Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132528Подведение итогов не позднее Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка изделий медицинского назначения и изделий медицинской техники для нужд МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    7 110 300,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ножницы хирургические малые тупоконечные изогнутые по плоскости плавно (ножницы Купера)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Одноразовый индикатор повышения температуы"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Одноразовый индикатор понижения температуы Колд Марк"

    Кол-во: 100

    "Позиция 4"

    "Ножницы глазные остроконечные прямые 113 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Нить хирургическая "VICRYL" 45 см, длина иглы 19 мм 3-0 24 шт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 6"

    "Нить хирургическая "VICRYL" 4-0 24 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "Нить хирургическая "VICRYL" 2-0 24 шт"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Одноразовый халат для операционной (стерильный) Фолиодресс Протект Стандарт L"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Одноразовый халат для операционной (стерильный) Фолиодресс Протект Стандарт ХХL"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Пакет самозапечатывающийся для паровой и газовой стерилизации 140 х250 мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Пакет самозапечатывающийся для паровой и газовой стерилизации 150 х300 мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Пакет самозапечатывающийся для паровой и газовой стерилизации 190 х340 мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Пакет самозапечатывающийся для паровой и газовой стерилизации 200 х350 мм №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Пакет самозапечатывающийся для паровой и газовой стерилизации 300 х390 мм №100"

    Кол-во: 15

    "Позиция 15"

    "Пакет самозапечатывающийся для паровой и газовой стерилизации 350 х400 мм №200"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Нить хирургическая "VICRYL" 0 24 шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Ника-Экстра М 1л."

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Ника-неодез, 1л."

    Кол-во: 50

    "Позиция 19"

    "Наконечник для кружки Эсмарха полимерный стерильный однократного применения взрослый"

    Кол-во: 50

    "Позиция 20"

    "Набор для снятия швов HR №30"

    Кол-во: 100

    "Позиция 21"

    "Набор для анестезии MEDISET"

    Кол-во: 60

    "Позиция 22"

    "Набор гинекологический одноразовый стерильный М №50 "Фемина""

    Кол-во: 80

    "Позиция 23"

    "Набор гинекологический одноразовый стерильный S №50 "Фемина""

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Набор гинекологический одноразовый стерильный L №50 "Фемина""

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Миродез спрей 1 л"

    Кол-во: 45

    "Позиция 26"

    "Микробак форте 5л"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Медицинские марлевые шарики d=2,5 см"

    Кол-во: 300

    "Позиция 28"

    "Маска медицинская "Амелия" №50"

    Кол-во: 300

    "Позиция 29"

    "Ложка Фолькмана"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Палочка-тампон "SUYUN" одноразовая, стерильная, размер L"

    Кол-во: 800

    "Позиция 31"

    "Секундомер электронный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Самоклеющаяся послеоперационная повязка с впитывающй подушкой 7,2*5 см (25 шт.) Cosmopor E"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Самоклеющаяся послеоперационная повязка с впитывающй подушкой 10*8 см (25 шт.) Cosmopor E"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "Салфетки медицинские марлевые нестерильные двуслойные 7,5*5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 35"

    "Салфетки медицинские марлевые нестерильные двуслойные 7,5*7,5"

    Кол-во: 400

    "Позиция 36"

    "Салфетки BADE X-WIPES рул № 90"

    Кол-во: 120

    "Позиция 37"

    "Салфетка спиртовая 60х100мм «Асептика»"

    Кол-во: 29000

    "Позиция 38"

    "Салфетка спиртовая 135х185мм «Асептика»"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 39"

    "Салфетка из нетканого материала Medicomp 7,5*7,5 см (25 шт.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 40"

    "Салфетка из нетканого материала Medicomp 10*10 см (25 шт.)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 41"

    "Салфетка впитывающая стерильная "Фибрелла" 60*60"

    Кол-во: 80

    "Позиция 42"

    "Простыни однораз. нестер SMS 70*80 № 20"

    Кол-во: 600

    "Позиция 43"

    "Простыни однораз. SMS 70*200 №10 голубой"

    Кол-во: 600

    "Позиция 44"

    "Презервативы для УЗИ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 45"

    "Послеоперационная медицинская повязка адгезивная стерильная на нетканной основе WD silkofix 5*7 см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 46"

    "Послеоперационная медицинская повязка адгезивная стерильная на нетканной основе WD silkofix 10*8 см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Повязка послеоперационная самоклеящая стерильная COSMOPOR 8*6см № 25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 48"

    "Повязка послеоперационная самоклеящая стерильная COSMOPOR 7,2*5см № 25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 49"

    "Повязка послеоперационная самоклеящая стерильная COSMOPOR 10*8см № 25"

    Кол-во: 15

    "Позиция 50"

    "Пластырь постинъекционный Derma plast 4*1,6 см (250 шт.)"

    Кол-во: 80

    "Позиция 51"

    "Пластырь бактерицидный Cosmos №20"

    Кол-во: 30

    "Позиция 52"

    "Пинцет хирургический малый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Пинцет анатомический малый"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Перч.Нитриловые нест.смотр.текстур. неоп.СРЕД(SFM) (S)"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 55"

    "Перч.Нитриловые нест.смотр.текстур. неоп.МАЛ(SFM) (M)"

    Кол-во: 9000

    "Позиция 56"

    "Перч.Нитриловые нест.смотр.текстур. неоп.БОЛ,(SFM) (L)"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 57"

    "Перч.Нитриловые нест.смотр.текстур. неоп.БОЛ(SFM) (XL)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 58"

    "Переходники для одноразовых шприцов Combifix Adapter"

    Кол-во: 100

    "Позиция 59"

    "Пандезин 1 л"

    Кол-во: 40

    "Позиция 60"

    "Палочка-тампон "SUYUN" одноразовая, стерильная, размер М"

    Кол-во: 400

    "Позиция 61"

    "Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов кл.Б 1,0"

    Кол-во: 80

    "Позиция 62"

    "Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов кл.Б 0,5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 63"

    "Динамометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Деструктор ДИ-2М "Лавкор""

    Кол-во: 2

    "Позиция 65"

    "Гортанные зеркала одноразовые 22 мм"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 66"

    "Гортанные зеркала одноразовые 16 мм"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 67"

    "Гортанные зеркала многоразовые 22 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 68"

    "Гортанные зеркала многоразовые 16 мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 69"

    "Гипоаллергенный фиксирующий пластырь из шелка Plastosilk 5 см х9,14 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Гель для УЗИ средней вязкости "Медиагель" 5 л"

    Кол-во: 30

    "Позиция 71"

    "Воронка ушная однораз №2 (3,7 мм)"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 72"

    "Ватные тампоны (для гинекологических манипуляций) Samu-med №30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 73"

    "Ватные палочки "Амелия" 100 шт."

    Кол-во: 7

    "Позиция 74"

    "Вата н/ст хир. "Амелия" 250г"

    Кол-во: 70

    "Позиция 75"

    "Бинт тампонадный пропитанный мазью "Тампограсс" 4см х 5м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Бинт самофиксирующийся Пеха хафт 4*6 см"

    Кол-во: 125

    "Позиция 77"

    "Бинт самофиксирующийся Пеха хафт 4*4 см"

    Кол-во: 125

    "Позиция 78"

    "Бинт самофиксирующийся 10*4 см"

    Кол-во: 25

    "Позиция 79"

    "Берет, зеленый, "дышащий"СЕНТИНЕКС СОФТ №100"

    Кол-во: 20

    "Позиция 80"

    "Бахилы п/э пл.6,0"

    Кол-во: 150000

    "Позиция 81"

    "Бактерицидная лампа TUV 15W LL (для камеры ПАНМЕД)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "Аэрозоль для обеззараживания воздуха "Бактерокос ментол""

    Кол-во: 20

    "Позиция 83"

    "Повязка Силкофикс с сорбционной подушечкой на нетканной основе 10х8 см"

    Кол-во: 40

    "Позиция 84"

    "Авансепт спрей 0,5 л."

    Кол-во: 50

    "Позиция 85"

    "Авансепт салфетки дезинфицирующие"

    Кол-во: 80

    "Позиция 86"

    "Абсорбент 100% хлопок отбеленные зигзаг Марля 80см*10м"

    Кол-во: 120

    "Позиция 87"

    "«Жавель Абсолют» "

    Кол-во: 10

    "Позиция 88"

    ""Максимус " 1 л Дезинфицирующее средство"

    Кол-во: 20

    "Позиция 89"

    "Емкость для сбора колющих и режущих медицинских отходов кл.Б 3,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 90"

    "Курапласт сенситив 2*4 см №250"

    Кол-во: 5

    "Позиция 91"

    "Крючок для расширения ран 2-х зубый тупоконечный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 92"

    "Контейнер гистологический 60 мл. 45х60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 93"

    "Контейнер 120мл д/сбора био.жидкости стерил."

    Кол-во: 400

    "Позиция 94"

    "Кожный антисептик Экобриз 200 мл"

    Кол-во: 100

    "Позиция 95"

    "Кожный антисептик Экобриз 1 л"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Кожный антисептик Кутасепт 0,25"

    Кол-во: 60

    "Позиция 97"

    "Катетеры внутривен. (канюли) с портом20G (1.1*33мм) розовые SFM"

    Кол-во: 30

    "Позиция 98"

    "ИнТест-П-121/20 (1000 тестов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 99"

    "ИнТест-134/5-02 (1000 тестов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 100"

    "Иглы инъекционные BD Microlance3 0,3*13 мм №100"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Иглодержатель хирургический малый"

    Кол-во: 20

    "Позиция 102"

    "Игла инъекционная Стерикан 0,90 х 700мм 100шт/уп."

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Игла 0,9*40 SFM (Германия) 20 G"

    Кол-во: 500

    "Позиция 104"

    "Игла 0,8*40 SFM (Германия) 21 G"

    Кол-во: 3500

    "Позиция 105"

    "Зонд ушной с навивкой 113 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 106"

    "Зонд урогенитальный тип F-1 (комбинированный)"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 107"

    "Зонд хирургический пуговчатый 2-стор. 145х1,5)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 108"

    "Зонд носовой с навивкой 180 мм"

    Кол-во: 15

    "Позиция 109"

    "Зонд аспирационный гинекологический "Юнона " Profi №100"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Зеркало ректальное "ЛОМО" многоразовое детское"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Зеркало ректальное "ЛОМО" многоразовое взрослое"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Зеркало ректальное "SUYUN" одноразовое детское"

    Кол-во: 30

    "Позиция 113"

    "Зеркало ректальное "SUYUN" одноразовое взрослое"

    Кол-во: 30

    "Позиция 114"

    "Зеркало носовое стерильное одноразовые"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 115"

    "Жгут венозный "Еламед""

    Кол-во: 15

    "Позиция 116"

    "Емкость-контейнер для дезинфекции инструментов ЕДПО-01 5л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 117"

    "Маска медицинская о/р"

    Кол-во: 800

    "Позиция 118"

    "Марля 5м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 119"

    "Лейкопластырь ленточ.2х500"

    Кол-во: 30

    "Позиция 120"

    "Лейкопластырь бактер.2,5х7,2"

    Кол-во: 200

    "Позиция 121"

    "Бинт стер.5х10см"

    Кол-во: 10

    "Позиция 122"

    "Емкость-контейнер для дезинфекции инструментов ЕДПО-01 3 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 123"

    "Емкость-контейнер для дезинфекции инструментов ЕДПО-01 1 л."

    Кол-во: 5

    "Позиция 124"

    "Ср-во для дезин. Жавелион №300"

    Кол-во: 6

    "Позиция 125"

    "Ср-во для дезин. Дезэфект 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 126"

    "Ср-во для дезинф. "МультиДез" 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 127"

    "Ср-во для дезинф. АХДЕЗ 1л,"

    Кол-во: 10

    "Позиция 128"

    "Система для инфузии растворов"

    Кол-во: 800

    "Позиция 129"

    "Салфетка стер.16х14см №10"

    Кол-во: 10

    "Позиция 130"

    "Салфетка спиртовая 135х185мм «М.К.Асептика»"

    Кол-во: 300

    "Позиция 131"

    "Салфетка спиртовая 60х100мм «М.К.Асептика»"

    Кол-во: 2500

    "Позиция 132"

    "Простыня 160х70см о/р"

    Кол-во: 600

    "Позиция 133"

    "Простыня ламинированная 160х80см о/р"

    Кол-во: 200

    "Позиция 134"

    "Перчатки повыш. прочности М (SFM)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 135"

    "Перчатки нитриловые М (SFM)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 136"

    "Перчатки нитриловые S (SFM)"

    Кол-во: 800

    "Позиция 137"

    "Пакет охлаждающий Апполо"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Набор Азопирам-комплект"

    Кол-во: 6

    "Позиция 139"

    "Масло эфирное в ассорт. 10,0"

    Кол-во: 40

    "Позиция 140"

    "Масло вазелиновое"

    Кол-во: 8

    "Позиция 141"

    "Ланцеты Аку-чек №25 Перформа"

    Кол-во: 2

    "Позиция 142"

    "Контейнер полимерный (желтый)0,25л"

    Кол-во: 70

    "Позиция 143"

    "Контейнер для биологических жидкостей 120мл"

    Кол-во: 170

    "Позиция 144"

    "Индикатор стер.134/5 «Интест»"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "Измеритель артер. давления UA-200 (AND)Япония"

    Кол-во: 5

    "Позиция 146"

    "Игла инъекционная о/р 0.7х3,5"

    Кол-во: 600

    "Позиция 147"

    "Жгут венозный (Еламед)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 148"

    "Весы электронные напольные многофункцион. MS-101W (AND)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "Вата 100г н/с"

    Кол-во: 65

    "Позиция 150"

    "Ср-во для дезин.Октенисепт 250мл спрей"

    Кол-во: 10

    "Позиция 151"

    "Коннектор (переходник) к дыхательному мешку аппарата "Био-Нова" (кат.№ 1963)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 152"

    "Мешок дыхательный (объем 3 литра) для аппарата "Био-Нова""

    Кол-во: 20

    "Позиция 153"

    "Лампа бактерицидная Philips TUV 30W G30T8 UV-C Long life"

    Кол-во: 20

    "Позиция 154"

    "Рециркулятор УФ бактерицидный "СПДС-110-Р""

    Кол-во: 4

    "Позиция 155"

    "ЭКГ-лента для аппарата Cardimax 63мм."

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Штатив для длительных вливаний "Еламед""

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "Термогигрометр электронный testo 608-H1"

    Кол-во: 6

    "Позиция 158"

    "Негатоскоп НЕГА Н-РМ-01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "Иглы акупунктурные 0,20х30 DB 100"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 160"

    "Иглы акупунктурные 0,25х30 DB"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 161"

    "Иглы акупунктурные 0,20х30 DB 106"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 162"

    "Иглы акупунктурные 0,2х15 DB 106"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 163"

    "Масло для массажа 250мл. ( ООО "Ле-Гран", г.Екатеринбург)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 164"

    "Эмульсия для фито-бочек 250 мл., ( ООО "Ле-Гран", г.Екатеринбург)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 165"

    "Соль морская (упак.1кг) ( ООО "Ле-Гран", г.Екатеринбург)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 166"

    "Соль для ванн (упак.1кг) ( ООО "Ле-Гран", г.Екатеринбург)"

    Кол-во: 500

    "Позиция 167"

    "Фито-водорослевой комплекс для тела ( ООО "Ле-Гран", г.Екатеринбург)"

    Кол-во: 200

    "Позиция 168"

    "Шприц инсулиновый 1,0"

    Кол-во: 100

    "Позиция 169"

    "Шприц 5,0 о/р VOGT Medical"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 170"

    "Шприц 20,0 о/р VOGT Medical"

    Кол-во: 300

    "Позиция 171"

    "Шприц 2,0 о/р VOGT Medical"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 172"

    "Шприц 10,0 о/р VOGT Medical"

    Кол-во: 600

    "Позиция 173"

    "Шапочка медицинская «Берет» о/р"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 174"

    "Трусики-бикини жнские о/р"

    Кол-во: 200

    "Позиция 175"

    "Тест-полоски Аку-чек Перформа Нано"

    Кол-во: 2

    "Позиция 176"

    "Тесты модель Tri-line для выявления антител к Вич 1/2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "Термометр без ртути"

    Кол-во: 5

    "Позиция 178"

    "Ср-во для дезинф. Мистраль 1л"

    Кол-во: 10

    "Позиция 179"

    "Ср-во для дезинф. Ника-экстраМ 1л"

    Кол-во: 24

    "Позиция 180"

    "Ср-во для дезинф. Ника Полицид 1л"

    Кол-во: 12

    "Позиция 181"

    "Щетка для очистки канала BW-20T"

    Кол-во: 10

    "Позиция 182"

    "Щетка для устья МН-507"

    Кол-во: 10

    "Позиция 183"

    "Тест-полоски для проверки концентрации дез.средства"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "Бумага для принтера MAJ - 1497 №10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 185"

    "Загубник полимерный для проведения эндоскопии"

    Кол-во: 30

    "Позиция 186"

    "Картридж К110 для фильтра воды "Новая вода А 120""

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "Шприц инсулиновый 1,0"

    Кол-во: 200

    "Позиция 188"

    "Шприц 5мл.(3-х)SFM однораз.стер. с иглой 0,70*40-22 G"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 189"

    "Шприц 3мл.(3-х)SFM однораз.стер.с иглой 0,63*32-32G"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 190"

    "Шприц 2мл.(3-х)SFM однораз.стер. с иглой 0,63*32-23G"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 191"

    "Шприц 20мл.(3-х)SFM однораз.стер. с иглой 0,80*40-21G"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 192"

    "Шприц 10мл.(3-х)SFM однораз.стер. с иглой 0,80*40-21G"

    Кол-во: 7000

    "Позиция 193"

    "Шпатель стерильный однораз. № 100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 194"

    "Шапочка нетканая "Шарлотта" голубая"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 195"

    "Фиксирующий бинт 4см х 4 м Mollelast haft"

    Кол-во: 300

    "Позиция 196"

    "Фиксирующий бинт 8см х 4 м Mollelast haft"

    Кол-во: 300

    "Позиция 197"

    "Ультрацид спрей средство деинфицирующее 0,5 л"

    Кол-во: 20

    "Позиция 198"

    "Термометры стеклянные для измерения темпер.воздуха в холодильниках (с поверкой)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 199"

    "Термометры медицинские безртутные Garatherm Clasik с поверкой"

    Кол-во: 20

    "Позиция 200"

    "Термоиндикатор электронный д/контр.холод.цепи Термотест"

    Кол-во: 5

    "Позиция 201"

    "Термогигрометр Testo 608-H2 (с поверкой)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 202"

    "Термобумага для принтера 80мм (Для утилизатора медотходов "Балтнер")"

    Кол-во: 10

    "Позиция 203"

    "Стеритест-В-160/180/200 (1000 тестов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Стериконт-В-180/60 (1000 тестов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 205"

    "Соната-дез 1 л дезинфицирующее средство"

    Кол-во: 65

    "Позиция 206"

    "Соната 1 л дезинфицирующее средство"

    Кол-во: 65

    "Позиция 207"

    "Скальпель Swann-Morton "Paragon" размер лезвия 23 №10 однор."

    Кол-во: 3

    "Позиция 208"

    "Скальпель Swann-Morton "Paragon" размер лезвия 11 №10 однор."

    Кол-во: 3

    "Позиция 209"

    "Система инфузионная однократного применения"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 210"

    "Секусепт АКТИВ 1,5кг"

    Кол-во: 8

    "Позиция 211"

    "Асесайд 875 мл №6"

    Кол-во: 26

    "Позиция 212"

    "Ванна массажная для ног МF-102"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "Бахилы о/р высокие"

    Кол-во: 400

    "Позиция 214"

    "Бинт нестер.7х14см"

    Кол-во: 50

    "Позиция 215"

    "Бинт нестер.5х10см"

    Кол-во: 200

    "Позиция 216"

    "Химические реактивы для автоматической машинной обработки рентеновской плёнки Проявитель 2*20 л."

    Кол-во: 8

    "Позиция 217"

    "Химические реактивы для автоматической машинной обработки рентеновской плёнки Фиксаж 2*20 л"

    Кол-во: 8

    "Позиция 218"

    "Плёнка для лазерной камеры DVB+ 25 х 20 см №100"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "Плёнка для лазерной камеры DVB+ 35х43 см №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 220"

    "Плёнка рентгенографическая MXG (зелёночувствительная) 18х24 см №100"

    Кол-во: 4

    "Позиция 221"

    "Плёнка рентгенографическая MXG (зелёночувствительная) 24х30 см №100"

    Кол-во: 14

    "Позиция 222"

    "Плёнка рентгенографическая MXG (зелёночувствительная) 30х40 см №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 223"

    "Плёнка рентгенографическая MXG (зелёночувствительная) 35х35 см №100"

    Кол-во: 10

    "Позиция 224"

    "Плёнка рентгенографическая MXG (зелёночувствительная) 35х43 см №100"

    Кол-во: 8

    "Позиция 225"

    "Плёнка рентгенографическая для маммографии MIN-R 18 х 24 см №100"

    Кол-во: 13

    "Позиция 226"

    "Электроды одноразовые для холтеровского монитора W 601 диаметром 50 мм №30"

    Кол-во: 50

    "Позиция 227"

    "Бумага регистрирующая Р/№4027/С Burdic Fukuda FX-2111 63*30*18 вн для электрокардиографа FCP-7101 CardiMax Fucuda Dtnshi №12"

    Кол-во: 250

    "Позиция 228"

    "Термобумага Mikro Medikal Ltd для спирографа Mikrolab (кат№ PSA 1600)"

    Кол-во: 100

    "Позиция 229"

    "Загубники одноразовые картонные для взрослых для спироанализатора Mikrolab (кат№36-PSA 1000) №500"

    Кол-во: 10

    "Позиция 230"

    "Магистральный кабель пациента на 10 отведений, МЭК (Multi Link) для электрокардиографа MAC 1200 версия 1.2 код 9603"

    Кол-во: 2

    "Позиция 231"

    "Термобумага для видеопринтера "Sony" UPP-110HD №5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 232"

    "Течеискатель (с манометром и комплексом адаптеров для проверки герметичности эндоскопов)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 233"

    "Простыня хирургическая двойного сложения (чехол) для эндоскопа на завязках 2,0 м * 0,13 м"

    Кол-во: 150

    "Позиция 234"

    "Смеситель с лейкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 235"

    "Ника-Полицид М 1л."

    Кол-во: 60

    "Позиция 236"

    "Аламинол 1 л дезинфицирующее средство"

    Кол-во: 80

    "Позиция 237"

    "Камертон С128"

    Кол-во: 3

    "Позиция 238"

    "Мойка из нержавеющй стали 80 х 40 см, объем не менее 10 л"

    Кол-во: 3

    "Позиция 239"

    "Тележка для транспортировки эндоскопов с круглым лотком"

    Кол-во: 2

    "Позиция 240"

    "Дез.средство Максимус 1л"

    Кол-во: 25

    "Позиция 241"

    "Сайдезим"

    Кол-во: 3

    "Позиция 242"

    "Секусепт-актив 1,5 кг"

    Кол-во: 12

    "Позиция 243"

    "Эндоквик"

    Кол-во: 15

    "Позиция 244"

    "Бинт нестерильный 7*14 см"

    Кол-во: 100

    Лот 2

    Поставка медицинского расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705132528Дата и время окончания срока приема заявок Поставка медицинского расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Дата и время вскрытия заявок

    14.06.2017 09:0014.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705132528Дата и время вскрытия заявок Поставка медицинского расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2017 21:0014.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132528Подведение итогов не позднее Поставка медицинского расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 21:0014.07.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705132528Подведение итогов не позднее Поставка медицинского расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 годупр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинского расходного материала для нужд клинико-диагностической лаборатории МСЧ ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2017 году

    Начальная цена

    4 224 137,45

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

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    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1

    Классификатор ОКПД2

    46.18.11.120

    Услуги по оптовой торговле изделиями, применяемыми в медицинских целях, за вознаграждение или на договорной основе

    Классификатор ОКВЭД2

    46.18

    Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "04956842190 С-реактивный белок ген.3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "10759350190 Калибратор для автоматизированных систем 12х3мл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "12172623122 Калибратор липидов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "05117003190 Контроль универсальный I (20х5 мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "05117216190 Контроль универсальный II (20х5 мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "12172828322 Набор калибраторов ревматоидного фактора (РФ)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "03005496122 Набор контролей РФ (4х1мл)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "03121305122 Калибратор белков мочи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "03121313122 Прецинорм белки мочи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "03121291122 Преципат белки мочи"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "04555040001 Реакционные кюветы для cobas c 311"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "70.762 Наконечник 100-1000 мкл тип В бесцветный"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 13"

    "9401022 Наконечники 100-1000 мкл (5000шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "9402052(9402053) Наконечник полимер.однораз. 0,5-5мл (100шт/уп)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "70.765 Наконечник 300 мкл (Лабсистемс/Биохит)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 16"

    "11447475187 Тест-полоски (25 штук) для определения уровня глюкозы при помощи прибора "Аккутрен""

    Кол-во: 145

    "Позиция 17"

    "11418262012 Тест-полоски для определения уровня холестерина при помощи прибора "Аккутренд""

    Кол-во: 145

    "Позиция 18"

    "11284878190 Контрольные растворы Аккутренд Контроль Глюкоза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "11418289190 Аккутренд Контроль Холестерин"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "83400116 Универсальный дилюент (20л)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "98417216 Флуоресцентный краситель - 4DS (3x42 ml)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 22"

    "98417615 Лизирующий реагент-4DL (5L)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 23"

    "94404613 Лизирующий реагент-FB (5 л) Stromatolyser-FB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 24"

    "90411414 Лизирующий реагент (5 л.) Sulfolyser (5l)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "20764574322 Ревматоидные факторы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "04880285190 Раствор 1 (детергент 1) для промывки ячейки"

    Кол-во: 3

    "Позиция 27"

    "04880307190 Раствор II (кислый детергент) для промывки ячеек"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "05422485190 Экотергент cobas c 311"

    Кол-во: 18

    "Позиция 29"

    "04489357190 Дилюент NaCl 9% для системы Cobas"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "04489365190 Раствор для определения индекса сыворотки для системы Cobas"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "03333752190 Щелочная Фосфотаза IFCC (200 тестов)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "20764957322 Аланиновая трансаминаза МФКХ (ALTL / ALT IFCC)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 33"

    "20764949322 Аспарагиновая трансаминаза МФКХ (ASTL / AST IFCC)"

    Кол-во: 11

    "Позиция 34"

    "03183742122 Амилаза"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "03183688122 Альбумин (в сыворотке)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "03002721122 Гамма-Глютамилтрансфераза"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "03146022122 Билирубин общий (ДПД-метод)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 38"

    "05589061190 Билирубин прямой ген.2 350 тестов"

    Кол-во: 17

    "Позиция 39"

    "03263991190 Креатинин (энзиматический)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "03039773190 Холестерин"

    Кол-во: 18

    "Позиция 41"

    "04399803190 ЛПВП Холестерин"

    Кол-во: 9

    "Позиция 42"

    "03038866322 ЛПНП Холестерин"

    Кол-во: 10

    "Позиция 43"

    "04404483190 Глюкоза"

    Кол-во: 9

    "Позиция 44"

    "03183696122 Железо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "04885317190 Ферритин ген 4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "03183734190 Общий белок"

    Кол-во: 3

    "Позиция 47"

    "20767107322 Триглицериды"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "04460715190 Мочевина"

    Кол-во: 3

    "Позиция 49"

    "03183807190 Мочевая кислота"

    Кол-во: 3

    "Позиция 50"

    "04469658190 Альбумин в моче"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "83401621 Депротеинизатор Cellclean (50ml)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 52"

    "HIM712 Трехкомпонентный Кардио тест "Иммунтех", (10 шт/уп.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Набор изделий для экспресс-определения АВО и Резус принадлежности крови человека «ЭРИТРОТЕСТ™- ГРУППОКАРТ», Гематолог, Россия"

    Кол-во: 40

    "Позиция 54"

    "14005304 Масло иммерсионное, 100 мл"

    Кол-во: 10

    "Позиция 55"

    "Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации"

    Кол-во: 5

    "Позиция 56"

    "Планшет 72 лунки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Счетчик лейкоцитарной формулы крови СЛФ-ЭЦ-01-09"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Стекло покровное к камере Горяева (2-х и 4-х сеточным) 21*31*0,45мм(100/500)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 59"

    "Сыворотка контр.отриц. сифилис РСК 1,0 №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Сыворотка контр.полож. сифилис РСК 1,0 №10"

    Кол-во: 3

    "Позиция 61"

    "05336163190 Гликированный гемоглобин ген.3 (A1C-3"

    Кол-во: 3

    "Позиция 62"

    "04528182190 Лизирующий реагент (в кассете)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "04528417190 Калибратор HbA1c"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "05479207190 Гликозилированный гемоглобин контроль норма"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "05912504190 Гликозилированный гемоглобин контроль патология"

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "05050499023 Экспресс-анализатор биохимический портативный «Аккутренд Плюс» (Accutrend)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 67"

    "04.1901.001 S-Monovette 2,6 мл ЭДТА"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 68"

    "01.1601.001 S-Monovette 7.5мл ,сыворотка ,с этикеткой"

    Кол-во: 8500

    "Позиция 69"

    "06.1690.001 S-Sedivette 3,5 мл для определения СОЭ"

    Кол-во: 8000

    "Позиция 70"

    "85.1162 S-Monovette- игла 21 G x 1 1/2" (Без НДС)"

    Кол-во: 5000

    "Позиция 71"

    "85.1160 S- Monovette- игла 20 G x 1 1/2"№1(БезНДС)"

    Кол-во: 8500

    "Позиция 72"

    "14.1112 Адаптер с мембраной для S-Monovette"

    Кол-во: 200

    "Позиция 73"

    "14.1205 Мультиадаптер для S-Мonovette/ шприцов"

    Кол-во: 200

    "Позиция 74"

    "05.1071.001 S-Monovette 5 мл цитрат, с этикеткой"

    Кол-во: 500

    "Позиция 75"

    "КМ-1 Плазма контрольная (Ренам)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 76"

    "Диахим-Буфер-Г рН 6,8-7,2"

    Кол-во: 10

    "Позиция 77"

    "04625315019 Тест-полоски ''Коагучек ИксЭс тест'' 2х24шт. в упаковке"

    Кол-во: 4

    "Позиция 78"

    "98416211 Флуоресцентный краситель для подсчета ретикулоцитов (II)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 79"

    "18.1321 Система взятия капиллярной крови Microvett"

    Кол-во: 6000

    "Позиция 80"

    "10002001 Капилляр Панченкова(Без НДС) (пипетка к СОЭ-метру)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 81"

    "12005403 Прибор СОЭ-метр ПР-3, комплект № 1"

    Кол-во: 5

    "Позиция 82"

    "85.1017 Ланцеты атравматические safty extra 18 Gх1,8 мм"

    Кол-во: 12000

    "Позиция 83"

    "U0XE2TAL4 CBC-XE "N" Гематологический контроль"

    Кол-во: 4

    "Позиция 84"

    "ГМ-2 Диагем - Т с калибратором 1000 опр."

    Кол-во: 5

    "Позиция 85"

    "Диахим-ГемиСтейн-Л (Эозин метилен.синий типа Лейшм) кат.№438"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "11379208077 Тест-полоски "Комбур 10 тест М""

    Кол-во: 100

    "Позиция 87"

    "397 Ликвичек Контроль "Биохимия мочи", Уровень 1,"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "398 Ликвичек Моча Биохим.контроль, уровень2, 12х10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "8084 Белок-ПГК-Ново (500)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "03260917184 Раствор промывочный S1"

    Кол-во: 8

    "Позиция 91"

    "03113477180 Капилляры стеклянные гепаринизированные, 200 мкл, 250 шт."

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "03110923035 Калибратор гемоглобина"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "03111873180 Референсный микроэлектрод"

    Кол-во: 2

    "Позиция 94"

    "03111717180 pH микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "03111695180 pO2-микроэлектрод"

    Кол-во: 2

    "Позиция 96"

    "03111679180 РCO2 микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "03260925184 Реагенты S2 в контейнере"

    Кол-во: 17

    "Позиция 98"

    "03321266001 Контрольный материал Комбитрол ТС+, уровень 2, 30 шт."

    Кол-во: 3

    "Позиция 99"

    "03111598180 Натриевый микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "03111571180 Хлорный микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "03111644180 Кальциевый микроэлектрод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "03111628180 Калиевый микроэлектрод"

    Кол-во: 2

    "Позиция 103"

    "11355279216 Калибратор белков для автомат. систем"

    Кол-во: 1

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    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского газоперерабатывающего завода ООО «Газпром переработка» для нужд ООО "Газпром комплектация" (№ 22/4.3/0005022/ГПК)
    Поставка присадки цетаноповышающей к дизельному топливу для Астраханского...
    177073
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    08.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    264 600 003
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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